Радев в Рияд: Няма да има реален напредък, докато не се отстрани моделът на задкулисие

Днес е вторият ден от официалната визита на президента в Саудитска Арабия

28 октомври 2025, 07:50
П резидентът Румен Радев заяви, че България няма да има реален напредък, докато не се отстрани моделът на задкулисие. Това държавният глава подчерта по време на среща с българската общност в Рияд, предава NOVA.

В понеделник българин попита държавния глава дали вижда реални промени в близка перспектива, за да може България „да бъде такава страна, каквато заслужава да бъде“.

Радев отговори, че вярва в необходимостта и възможността за промяна, като отправи остра критика към управленския модел у нас: „Трябва да има ясна отговорност и открито лице на управлението. Представете си, ако престолонаследникът на Саудитска Арабия, който е и министър-председател, не ръководи държавата, а някой друг отстрани му нарежда какво да прави, без да има никаква формална власт. Докато не отстраним този модел на задкулисие и липса на отговорност, няма как да имаме развитие занапред“.

Днес е вторият ден от официалната визита на Радев в кралството, която включва редица срещи на високо равнище.

В понеделник Радев проведе разговор с престолонаследника и министър-председател на Саудитска Арабия – принц Мохамед бин Салман, с когото обсъди възможности за задълбочаване на двустранното сътрудничество.

В хода на визитата президентът акцентира върху развитието на високите технологии и иновациите.

По-рано днес Радев се срещна и с министъра на търговията на Саудитска Арабия, който подчерта, че това е първото официално посещение на български държавен глава в страната.

В Рияд президентът е придружаван от съпругата си Десислава Радева.

"Инициатива за бъдещи инвестиции“ се организира от FII Institute - неправителствена организация, която се фокусира върху теми като развитието на високи технологии, роботика, изкуствен интелект, образование, здравеопазване и устойчиво развитие. Международното събитие е част от стратегическия план на Саудитска Арабия за икономическо развитие и модернизация "Vision 2030“.

Търговски отношения

През последните години се наблюдава стабилен растеж на двустранния стокообмен. Българският износ трайно превишава вноса от Саудитска Арабия, което води до положително търговско салдо за страната ни, пише БТА.

През 2022 г. стокообменът между двете страни е около 245 млн. долара, през 2023 г. – около 250 млн. долара, а през 2024 г. – 281,6 млн. долара.

Основните износни стоки от България за Саудитска Арабия през изминалата година са табла, панели, пултове и шкафове за електрически инсталации, карбонати, електрическа апаратура за прекъсване и свързване на вериги, ечемик и плочи от дървесни частици. Основните вносни стоки от Саудитска Арабия са полимери на пропилена, амоняк и минерални и химични торове.

Нетните чуждестранни инвестиции от Саудитска Арабия в България през 2024 г. възлизат на 32,7 млн. евро.

Източник: Специален пратеник на БТА Николай Трифонов    
радев рияд
