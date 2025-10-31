България

Радев удостои с Почетния знак на президента дейци на културата

31 октомври 2025, 14:25
Радев удостои с Почетния знак на президента дейци на културата
Източник: Георги Димитров/Vesti.bg

В навечерието на Деня на народните будители държавният глава Румен Радев удостои с Почетния знак на президента български културни дейци.

За своя значим принос в областта на науката, образованието, културата и изкуството и по повод кръгли годишнини отличия получиха художникът Емил Стойчев, ученият и културолог проф. Иван Маразов, музикантът и композитор Атанас Стоев, филологът и учен проф. Костадин Динчев, народната певица Бинка Добрева и философът проф. Васил Проданов. 

"В навечерието на Деня на народните будители имам привилегията от името на българското общество да изразя дълбоката признателност и уважение към всички вас - хората, посветили живота си на родолюбиви и обществено значими каузи и отдадени на напредъка на България", заяви президентът Радев.

"За мен е истинско удоволствие да ви посрещна в президентската институция и най-искрено да поздравя всички вас - личности с висок обществен авторитет и значими заслуги в културата, образованието, науката и обществения живот, които имам честта да удостоя с Почетния знак на държавния глава", каза той.

"Показателно за значението на вашата дейност и постижения е широката обществена подкрепа и предложенията за днешната церемония от авторитетни инициативни комитети, ваши колеги, съратници, възпитаници и последователи. Всички вие представлявате и сте част от духовната мощ на България. Олицетворявате нейния огромен потенциал и всичко, което можем да постигнем като нация, когато си поставим за цел да градим съвременна България и да утвърждаваме нейния авторитет далеч отвъд пределите на родината", каза още държавният глава.

"Ние, дейците на културата, изкуството и знанието, винаги пътуваме и непрекъснато се катерим по стръмните висоти на съвършенството, каза Емил Стойчев от името на отличените. Българският дух пътува навсякъде по света и ние, българите, можем да се гордеем", добави Емил Стойчев.

Източник: БТА/Николай Трифонов    
Радев Почетен знак на президента дейци на културата
