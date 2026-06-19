Радев за санкциите срещу Русия: Няма да допуснем точно на Вагит Алекперов да бъдат наложи

"Няма да допуснем точно на Вагит Алекперов да бъдат наложени санкции, това означава ние да се простреляме в крака".

Това заяви министър-председателят Румен Радев пред журналисти в Брюксел, където се провежда втория ден от срещата на върха на ЕС.

"Не става въпрос само за патриарх Кирил. В обхвата на физическите лица, на които се предлага да бъдат наложени санкции, е и Вагит Алекперов, подаден като съсобственик на "Лукойл". Това е човекът, който вложи много ресурси и усилия ние да имаме една от най-модерните рафинерии в Европа", подчерта Радев.

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Премиерът бе категоричен, че България има право на глас по въпроса и ще го употреби.

"Моите позиции са аргументирани и са приети", коментира Радев дали европейските лидери в Брюксел одобрят позицията му.

Той отчете, че Европейската комисия се очаква да даде зелена светлина за изплащането на допълнителни 150 млн. евро на България по петото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост.

"ЕК одобри над 1 милиард плащания по четвъртия етап на ПВУ, очакваме да се даде зелена светлина по петия етап, което е ясен показател за доверието към българското правителство", отчете Радев.

"България предоставя чудесни възможности със своето географско положение, с разгърната мрежа на всички газопреносни системи, които разполагаме, с договорите, които имаме с нашите съседи за втечнен газ, това са въпроси, които вълнуват Украйна", обясни българският премиер за вчерашния си разговор с украинския президент Володимир Зеленски.