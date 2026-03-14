Борисов: Национални предадели подписаха договора с "Боташ", същите предадоха и Левски, и Ботев

"Беше само концепция през 2015 г., а през 2025 г. България стана първата държава при строителството на Вертикалния газов коридор. Освен от България, проектът е подкрепен от Румъния, Гърция, Молдова, Украйна, Унгария и Словакия. България бе поздравена за бързата работа". Това каза бившият министър на енергетиката Жечо Станков, който - заедно с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, е в Провадия.

България започва преговори с Турция за договора с "Боташ"

"От тези 61 километра сме положили по около 50 километра, 25 километра от тръбите са заварени, а 7 от тях са даже вече под земята", обясни Станков.

"Имаше забавяне заради дъждовете, но в момента всеки ден се работи, при това с най-високи технологии и роботи, които правят заварките", добави бившият министър.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов от своя страна заяви, че "в момента се подготвят смени в екипите, които могат да пипат машините за изборите".

"Сега се подготвят - смешно е, представяте ли си от ГЕРБ да сложим двама съдружници в една фирма за областен и зам.-областен управител", допълни Борисов.

Турция е готова на преговори по споразумението с "Боташ"

"Президентът на Турция е голям играч, и тогава ни "опука", за да направим договора с "Боташ". Сега ние всеки ден плащаме на турските "джензита" по 600 хиляди евро, всеки ден, и турците щедро казват на сегашния служебен министър да сядат да предоговарят договора. Но една от исканите точки е да увеличим капацитета на влизане на газ от Турция към България и на запад. Ние обаче ползваме гръцката връзка. Всъщност Румен Радев и неговото правителство дадоха картите на България в ръцете на Ердоган, и сега той си играе с нас. Разбирате ли как ни успа тогава Ердоган?, - винаги националните предатели в историята ни са такива - същите са предали и Левски, и Ботев", допълни Борисов.

"Лукойл" има запаси до април, вчера лично се обадих на Спецов /особения управител на дружеството, бел. ред./. На 29 април изтича дерогацията със САЩ за "Лукойл", а през август изтича дерогацията с Обединеното кралство. Конфликтите в Близкия изток и в Украйна няма да приключат скоро", допълни Борисов.

"Има правителство, което се държи не като служебно, а с избрано като с пълно мнозинство и си позволява поголовно да уволнява. Копринков и Пламен Узунов правят всички промени, да знаете. Намират време да махат абсолютно всичко и да назначават партийните си секретари. За областни управи назначават партийните си секретари. Държава и партия е едно и също сега при тях. При нас не е било така - във Варна сменихме ли ние областния управител от сглобката? Не. Нека ги видях хората какво правят тези два месеца. Очаквах едно „Благодаря“ да кажат за удължителния бюджет“, допълни Борисов.

По отношение на листите за изборите лидерът на ГЕРБ коментира, че в утрешния ден ще се занимае с тях.