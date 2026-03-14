България

Борисов: Национални предадели подписаха договора с "Боташ", същите предадоха и Левски, и Ботев

14 март 2026, 11:26
Източник: БТА

"Беше само концепция през 2015 г., а през 2025 г. България стана първата държава при строителството на Вертикалния газов коридор. Освен от България, проектът е подкрепен от Румъния, Гърция, Молдова, Украйна, Унгария и Словакия. България бе поздравена за бързата работа". Това каза бившият министър на енергетиката Жечо Станков, който - заедно с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, е в Провадия.

България започва преговори с Турция за договора с "Боташ"

"От тези 61 километра сме положили по около 50 километра, 25 километра от тръбите са заварени, а 7 от тях са даже вече под земята", обясни Станков.

"Имаше забавяне заради дъждовете, но в момента всеки ден се работи, при това с най-високи технологии и роботи, които правят заварките", добави бившият министър. 

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов от своя страна заяви, че "в момента се подготвят смени в екипите, които могат да пипат машините за изборите".

"Сега се подготвят - смешно е, представяте ли си от ГЕРБ да сложим двама съдружници в една фирма за областен и зам.-областен управител", допълни Борисов. 

Турция е готова на преговори по споразумението с "Боташ"

"Президентът на Турция е голям играч, и тогава ни "опука", за да направим договора с "Боташ". Сега ние всеки ден плащаме на турските "джензита" по 600 хиляди евро, всеки ден, и турците щедро казват на сегашния служебен министър да сядат да предоговарят договора. Но една от исканите точки е да увеличим капацитета на влизане на газ от Турция към България и на запад. Ние обаче ползваме гръцката връзка. Всъщност Румен Радев и неговото правителство дадоха картите на България в ръцете на Ердоган, и сега той си играе с нас. Разбирате ли как ни успа тогава Ердоган?, - винаги националните предатели в историята ни са такива - същите са предали и Левски, и Ботев", допълни Борисов. 

"Лукойл" има запаси до април, вчера лично се обадих на Спецов /особения управител на дружеството, бел. ред./. На 29 април изтича дерогацията със САЩ за "Лукойл", а през август изтича дерогацията с Обединеното кралство. Конфликтите в Близкия изток и в Украйна няма да приключат скоро", допълни Борисов.

"Има правителство, което се държи не като служебно, а с избрано като с пълно мнозинство и си позволява поголовно да уволнява. Копринков и Пламен Узунов правят всички промени, да знаете. Намират време да махат абсолютно всичко и да назначават партийните си секретари. За областни управи назначават партийните си секретари. Държава и партия е едно и също сега при тях. При нас не е било така - във Варна сменихме ли ние областния управител от сглобката? Не. Нека ги видях хората какво правят тези два месеца. Очаквах едно „Благодаря“ да кажат за удължителния бюджет“, допълни Борисов.

По отношение на листите за изборите лидерът на ГЕРБ коментира, че в утрешния ден ще се занимае с тях. 

Автобус помете няколко коли в София

Автобус помете няколко коли в София

Тръмп: Иран е напълно победен и иска споразумение

Тръмп: Иран е напълно победен и иска споразумение

Борисов: Национални предадели подписаха договора с

Борисов: Национални предадели подписаха договора с "Боташ", същите предадоха и Левски, и Ботев

Експлозия в еврейско училище в Амстердам

Експлозия в еврейско училище в Амстердам

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Как да разпозная, че котката ми е бременна?

Как да разпозная, че котката ми е бременна?

dogsandcats.bg
<p>Защо новият лидер на Иран ще остане скрит завинаги</p>
Ексклузивно

Защо новият лидер на Иран ще остане скрит завинаги

Преди 1 ден
Почина проф. Ева Соколова, съпруга на Йордан Соколов
Ексклузивно

Почина проф. Ева Соколова, съпруга на Йордан Соколов

Преди 1 ден
<p>Тръмп: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес</p>
Ексклузивно

Тръмп: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес

Преди 1 ден
Шокиращо изявление на Нетаняху, заплаши новия върховен лидер на Иран
Ексклузивно

Шокиращо изявление на Нетаняху, заплаши новия върховен лидер на Иран

Преди 1 ден
Последни новини

Промените в наредбата за топлоснабдяване са готови

Промените в наредбата за топлоснабдяване са готови

България Преди 25 минути

Министерството на енергетиката публикува новите текстове за обществено обсъждане

България и САЩ обсъдиха удължаването на дерогацията за "Лукойл" и стабилността на енергийния пазар

България и САЩ обсъдиха удължаването на дерогацията за "Лукойл" и стабилността на енергийния пазар

България Преди 38 минути

Министър на енергетиката Трайчо Трайков разговаря с временно изпълняващия длъжността посланик на САЩ у нас Х. Мартин Макдауъл

Как кризата с горивата ще повлияе на джоба и сметките ни в магазина

Как кризата с горивата ще повлияе на джоба и сметките ни в магазина

България Преди 2 часа

Кои продукти може да поскъпнат?

Рисковани ходове преобразяват терена в „The Floor”

Рисковани ходове преобразяват терена в „The Floor”

Любопитно Преди 2 часа

Кой ще атакува и кой ще заложи на сигурно – гледайте тази неделя от 20:00 ч. по NOVA

Почитаме св. Бенедикт - монахът, който промени Европа

Почитаме св. Бенедикт - монахът, който промени Европа

Любопитно Преди 3 часа

Той е роден около 480 г. в град Нурсия (сега Норча), Италия

Обрат във времето: Студът се завръща следващата седмица, къде ще има сняг

Обрат във времето: Студът се завръща следващата седмица, къде ще има сняг

България Преди 3 часа

След слънчевите дни през уикенда, от сряда се очаква захлаждане в почти цялата страна

Италия лишава милиони свои потомци от правото на гражданство

Италия лишава милиони свои потомци от правото на гражданство

Свят Преди 3 часа

Срути се скална маса по пътя Хвойна – Чепеларе, движението е затруднено

Срути се скална маса по пътя Хвойна – Чепеларе, движението е затруднено

България Преди 3 часа

На място работят екипи на пътноподдържащата фирма, които разбиват падналата скална маса, за да освободят пътното платно

Учените за първи път доказаха връзка между обикновената настинка и рака

Учените за първи път доказаха връзка между обикновената настинка и рака

Свят Преди 3 часа

Анализирани са медицински данни на възрастни над 40 години

Жертви и ранени след масирана руска атака срещу Киевска област

Жертви и ранени след масирана руска атака срещу Киевска област

Свят Преди 3 часа

Най-малко трима души са загинали

Година след трагедията в Кочани: РСМ почита паметта жертвите

Година след трагедията в Кочани: РСМ почита паметта жертвите

Свят Преди 4 часа

<p>Акция в Горна Оряховица: Полицията провери десетки коли</p>

Акция край Летния театър в Горна Оряховица: Полицията провери десетки коли на „car meeting“

България Преди 4 часа

Подобни акции през последните седмици бяха проведени и в други градове в региона, сред които Велико Търново и Павликени

Нов удар срещу руския „сенчест флот“: Швеция задържа капитан на танкер

Нов удар срещу руския „сенчест флот“: Швеция задържа капитан на танкер

Свят Преди 4 часа

Плавателният съд е превозвал нефтопродукти между Русия и Бразилия

Човекът може да живее до 200 години? Учени откриха „протеина на дълголетието“ в китовете

Човекът може да живее до 200 години? Учени откриха „протеина на дълголетието“ в китовете

Любопитно Преди 4 часа

Тайната на вечната младост и устойчивостта на рака може да се крие в едно от най-дълголетните същества на Земята – гренландския кит

536 година: Когато Слънцето изгасна и светът потъна в най-ужасния си кошмар

536 година: Когато Слънцето изгасна и светът потъна в най-ужасния си кошмар

Любопитно Преди 4 часа

Не всички части на света са преживяли един и същ спад

14 март: Когато една цяла държава се превърна в детектив

14 март: Когато една цяла държава се превърна в детектив

Любопитно Преди 4 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Всичко от днес

От мрежата

Котките също изпитват тъга

dogsandcats.bg

Защо кучето ми повръща всяка сутрин

dogsandcats.bg
1

Хванаха нарушители с моторни шейни в Рила

sinoptik.bg
1

Какво знаем за обсерваторията "Рожен"

sinoptik.bg

Модерната самота: Парадоксът на свързаността

Edna.bg

Миранда Пристли пак е шефката от ада, а кофата за пуканки на „Дяволът носи Прада 2“ се превърна в дизайнерска чанта

Edna.bg

НА ЖИВО: Спартак Варна - ЦСКА 1948, състави

Gong.bg

Исторически полпозишън за Кими Антонели в Шанхай

Gong.bg

Затвориха пътя Русе-Велико Търново за изтеглянето на катастрофирал тир (СНИМКИ)

Nova.bg

Как се отразява поскъпването на горивата върху сметките ни в магазина

Nova.bg