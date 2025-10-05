България

Радев: РМС е готова да окаже подкрепа за справяне с последиците от наводненията

Това съобщи президентът след разговор с колегата си Гордана Силяновска

5 октомври 2025, 07:31
Р епублика Северна Македония (РСМ) е готова да окаже подкрепа за справяне с последиците от наводненията. Това съобщи в X президентът Румен Радев след телефонен разговор с колегата си Гордана Силяновска.

"Благодаря на президента Гордана Силяновска за конструктивния телефонен разговор и изразените съболезнования за жертвите при наводненията в България, както и за заявената готовност РСМ да окаже подкрепа за справяне с последиците от бедствието", написа българският държавен глава.

Интензивните дъждове и наводнения засегнаха редица области в страната, като част от населението остава без електроснабдяване, а достъпът до пострадалите райони е ограничен.

Наводненията взеха четири жертви, а аварийните и възстановителните дейности продължават, като доброволци, военни и екипи на социалните служби работят за разчистване на пътища, осигуряване на безопасността на населението и възстановяване на нормалния ритъм на живот.

Източник: БТА/Николай Трифонов    
