Председателят на Висшия адвокатски съвет коментира казуса с и.ф. главен прокурор

Д-р Гергана Николова: Най-добре е да се ваксинираме, а не после да се чудим как да се лекуваме

К азусът с изпълняващия функциите главен прокурор създава за съжаление недоверие между органите, свързани с правораздаването, коментира Ивайло Дерменджиев, председател на Висшия адвокатски съвет.

(Във видеото: Какво следва от становището на ВКС, че Борислав Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор?)

Сега Върховният касационен съд е влязъл в известен конфликт с прокуратурата, което създава недоверие между органите в съдебната система. Това не е добре, защото се отразява на правосъдието, коментира той. Проблемът с изпълняващия функциите главен прокурор рефлектира в актовете на Върховния касационен съд. Говори се за проблеми с върховенството на правото, но темата е голяма и тя подлежи на широко обществено обсъждане, според Дерменджиев. „Като председател на адвокатския съвет и като юрист, не съм съгласен едната от страните в процеса, каквато е прокуратурата да коментира актовете и да определя позиция и поведение на съда“, посочи Дерменджиев и даде пример, че институционално, адвокатският съвет никога не го е правил. Отделни адвокати са коментирали, но когато го прави институция, нещата излизат извън рамките на разделението на властите, допълни той.

Председателят на ВКС: Върховенството на закона е ценност от основно значение

Във Велико Търново председателят на Висшия адвокатски съвет Ивайло Дерменджиев участва в конференция, посветена на 20 години от приемането на Закона за правната помощ и на Закона за защита от домашно насилие. Събитието се състои в Музей „Възраждане и учредително събрание“. Организатор е Националното бюро за правна помощ под патронажа на министъра на правосъдието Георги Георгиев, с домакинството на кмета на Велико Търново Даниел Панов.

Висшият адвокатски съвет осъди изказване на Борисов