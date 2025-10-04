България

Председателят на Висшия адвокатски съвет коментира казуса с и.ф. главен прокурор

Проблемът с изпълняващия функциите главен прокурор рефлектира в актовете на Върховния касационен съд, каза той

4 октомври 2025, 18:08
Д-р Гергана Николова: Най-добре е да се ваксинираме, а не после да се чудим как да се лекуваме

Д-р Гергана Николова: Най-добре е да се ваксинираме, а не после да се чудим как да се лекуваме
Протест на близките на 6-годишното дете, издъхнало на зъболекарски стол в Пловдив

Протест на близките на 6-годишното дете, издъхнало на зъболекарски стол в Пловдив

"Продължаваме промяната" пращат сигнал в прокуратурата срещу Борислав Сарафов
Кметът на Царево: Най-важната задача пред нас беше да няма жертви

Кметът на Царево: Най-важната задача пред нас беше да няма жертви
Джартов: Хората в

Джартов: Хората в "Елените" бяха предупредени, но вълната дойде неочаквано за всички
Проходът

Проходът "Петрохан" остава затворен, има опасност от падащи клони и дървета
След потопа: Областният управител на Бургас поиска допълнителна помощ от военното министерство

След потопа: Областният управител на Бургас поиска допълнителна помощ от военното министерство
Очакват ни облаци и дъжд в събота, но в неделя - слънчево облекчение

Очакват ни облаци и дъжд в събота, но в неделя - слънчево облекчение

К азусът с изпълняващия функциите главен прокурор създава за съжаление недоверие между органите, свързани с правораздаването, коментира Ивайло Дерменджиев, председател на Висшия адвокатски съвет.

(Във видеото: Какво следва от становището на ВКС, че Борислав Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор?)

Сега Върховният касационен съд е влязъл в известен конфликт с прокуратурата, което създава недоверие между органите в съдебната система. Това не е добре, защото се отразява на правосъдието, коментира той. Проблемът с изпълняващия функциите главен прокурор рефлектира в актовете на Върховния касационен съд. Говори се за проблеми с върховенството на правото, но темата е голяма и тя подлежи на широко обществено обсъждане, според Дерменджиев. „Като председател на адвокатския съвет и като юрист, не съм съгласен едната от страните в процеса, каквато е прокуратурата да коментира актовете и да определя позиция и поведение на съда“, посочи Дерменджиев и даде пример, че институционално, адвокатският съвет никога не го е правил. Отделни адвокати са коментирали, но когато го прави институция, нещата излизат извън рамките на разделението на властите, допълни той. 

Председателят на ВКС: Върховенството на закона е ценност от основно значение

Във Велико Търново председателят на Висшия адвокатски съвет Ивайло Дерменджиев участва в конференция, посветена на 20 години от приемането на Закона за правната помощ и на Закона за защита от домашно насилие. Събитието се състои в Музей „Възраждане и учредително събрание“. Организатор е Националното бюро за правна помощ под патронажа на министъра на правосъдието Георги Георгиев, с домакинството на кмета на Велико Търново Даниел Панов.

Висшият адвокатски съвет осъди изказване на Борисов

Източник: БТА, Марина Петрова    
Главен прокурор Съдебна система Недоверие Върховен касационен съд Прокуратура Висш адвокатски съвет Разделение на властите Върховенство на правото Правна помощ Домашно насилие
Последвайте ни

По темата

Вряла вода от цистерна нанесе изгаряния на майка и дете в Златоградско

Вряла вода от цистерна нанесе изгаряния на майка и дете в Златоградско

Украински министър след атака срещу пътнически влак: Това е една от най-варварските руски тактики

Украински министър след атака срещу пътнически влак: Това е една от най-варварските руски тактики

Д-р Гергана Николова: Най-добре е да се ваксинираме, а не после да се чудим как да се лекуваме

Д-р Гергана Николова: Най-добре е да се ваксинираме, а не после да се чудим как да се лекуваме

Край на изборния ден в Чехия: Кой ще управлява страната?

Край на изборния ден в Чехия: Кой ще управлява страната?

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg

"Трабант": автомобилният символ на бившата ГДР

carmarket.bg
<p>ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори</p>
Ексклузивно

ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори

Преди 2 дни
Путин заплаши Европа
Ексклузивно

Путин заплаши Европа

Преди 1 ден
Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените
Ексклузивно

Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените

Преди 2 дни
Русия обвини Франция в „пиратство“
Ексклузивно

Русия обвини Франция в „пиратство“

Преди 1 ден

Виц на деня

Шефът към служителя: – Защо закъсня? – Шефе, алармата ми не звънна... явно съм я настройвал на режим "работа от вкъщи".
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Дрон над летището във Франкфурт, 41-годишен мъж е арестуван

Дрон над летището във Франкфурт, 41-годишен мъж е арестуван

Свят Преди 40 минути

Няма данни 41-годишният задържан да има връзка с Русия

Внимание, шофьори! Авария остави тунелите "Витиня" и "Ечемишка" без осветление

Внимание, шофьори! Авария остави тунелите "Витиня" и "Ечемишка" без осветление

Свят Преди 1 час

Екипите работят за възстановяване на електрозахранването в максимално кратки срокове, уточниха от АПИ

Световни реакции на призивите на Тръмп за край на бомбардировките в Газа

Световни реакции на призивите на Тръмп за край на бомбардировките в Газа

Свят Преди 2 часа

Групировката "Хамас" каза, че е готова да освободи заложниците и се съгласи с някои от условията в плана на Тръмп

Вълна от протести заля Европа заради войната в Газа

Вълна от протести заля Европа заради войната в Газа

Свят Преди 3 часа

В Италия се събраха над 2 милиона души на демонстрация в подкрепа на жителите на Газа

Израел е готов за мирни преговори в Египет по плана на Тръмп

Израел е готов за мирни преговори в Египет по плана на Тръмп

Свят Преди 3 часа

Представителите са готови да заминат до ден

Гуцанов: Санкциите в резултат на засилените проверки срещу сивия сектор са за около 10 млн. лв.

Гуцанов: Санкциите в резултат на засилените проверки срещу сивия сектор са за около 10 млн. лв.

България Преди 3 часа

Той подчерта, че приходите от платени данъци в бюджета през тази година са нараснали, но не се ангажира с точна сума на увеличението

Още един съквартирант напуска Big Brother тази вечер

Още един съквартирант напуска Big Brother тази вечер

Любопитно Преди 3 часа

Зрителите могат да подкрепят четиримата номинирани в приложението NOVA PLAY

Провокативният Симеон Кралев се завръща на Арената на “Игри на волята” тази вечер

Провокативният Симеон Кралев се завръща на Арената на “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 3 часа

Той ще участва в кастинг битка срещу любител на екстремни преживявания

Стрелба в Ница, двама убити и петима ранени

Стрелба в Ница, двама убити и петима ранени

Свят Преди 3 часа

По случая тече разследване по подозрение в предумишлено убийство

След заплахата от дронове: Летището в Мюнхен възобнови работа

След заплахата от дронове: Летището в Мюнхен възобнови работа

Свят Преди 4 часа

Въпреки това пътниците бяха предупредени да очакват закъснения през целия ден

Може ли сателит да разкрие тайните на Вселената?

Може ли сателит да разкрие тайните на Вселената?

Любопитно Преди 4 часа

Професор по Космос, който е помогнал за проектирането на новаторски спътник, заяви, че той „дълбоко ще промени разбирането ни за Вселената“

Снимката е архивна

Пътнически влак бе ударен при руска атака срещу жп гара в Украйна, много ранени (ВИДЕО)

Свят Преди 4 часа

"Руснаците не може да не са знаели, че ударът е насочен към цивилни", заяви Зеленски

Председателят на ВКС: Върховенството на закона е ценност от основно значение

Председателят на ВКС: Върховенството на закона е ценност от основно значение

България Преди 5 часа

От Върховния касационен съд излязоха с позиция

Частните затвори: Доходоносни сделки зад решетките

Частните затвори: Доходоносни сделки зад решетките

Свят Преди 5 часа

Издръжката на система за изпълнение на наказанията е скъпо начинание и обикновено води само до увеличаване на престъпността

Чехия гласува: Втори и последен ден от парламентарните избори

Чехия гласува: Втори и последен ден от парламентарните избори

Свят Преди 6 часа

Ще се завърне ли Андрей Бабиш на власт?

Прокуратурата в Бургас разследва смъртните случаи в "Елените"

Прокуратурата в Бургас разследва смъртните случаи в "Елените"

България Преди 6 часа

В рамките на разследването трябва да бъдат установени причините, довели до трагичната им смърт

Всичко от днес

От мрежата

Признаци, че котката ви е към края на живота си

dogsandcats.bg

Как да се грижим за котка със специални нужди?

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg

Меден еликсир за мощен имунитет, младост и дълголетие

Edna.bg

Преди да си загубиш ума, прочети това

Edna.bg

Алекс Колев блесна с два гола и асистенция в Китай

Gong.bg

Байер Леверкузен победи Унион Берлин, но Грималдо напусна с травма

Gong.bg

Започва временна организация за сметосъбиране в районите „Люлин“ и „Красно село“

Nova.bg

Бленджини за националите: Подбирах момчетата не само по физически качества, но и по човешки

Nova.bg