Пухкави кокосови палачинки: Лесна и бърза рецепта за неустоима закуска

С очни, нежни и уханни – кокосовите палачинки са истински хит за закуска, който ще зарадва цялото семейство. Украинският кулинарен блогър Алекс Мил споделя своята изпитана рецепта, с която можете да приготвите това изкушение у дома само за няколко минути и да се насладите на невероятен вкус.

Рецепта за кокосови палачинки

Необходими продукти за палачинките:

топло мляко – 500 мл

брашно – 225 г

масло – 40 г

яйца – 3 бр.

захар – 40 г

ванилова захар – 10 г

За пълнежа ще ви трябват:

извара – 600 г

кондензирано мляко – 150 г

кокосови стърготини – 6 с.л.

Начин на приготвяне

В купа разбийте яйцата със захарта и ваниловата захар. Добавете половината от топлото мляко и постепенно прибавяйте брашното, като непрекъснато разбърквате. След това налейте останалото мляко и разтопеното масло. Разбъркайте до получаване на гладка смес без бучки. Загрейте тиган и изпечете тънки палачинки – по около 60 секунди от едната страна и 30 секунди от другата. За плънката смесете кондензираното мляко и кокосовите стърготини. Разбъркайте добре. Разпределете част от плънката върху всяка палачинка, сгънете краищата и я навийте на руло. Поръсете с още кокосови стърготини и сервирайте.

✨ Тези пухкави кокосови палачинки са чудесен начин да започнете деня с усмивка и вкусно настроение.