Пухкави кокосови палачинки: Лесна и бърза рецепта за неустоима закуска

С очни, нежни и уханни – кокосовите палачинки са истински хит за закуска, който ще зарадва цялото семейство. Украинският кулинарен блогър Алекс Мил споделя своята изпитана рецепта, с която можете да приготвите това изкушение у дома само за няколко минути и да се насладите на невероятен вкус.
Рецепта за кокосови палачинки
Необходими продукти за палачинките:
- топло мляко – 500 мл
- брашно – 225 г
- масло – 40 г
- яйца – 3 бр.
- захар – 40 г
- ванилова захар – 10 г
За пълнежа ще ви трябват:
- извара – 600 г
- кондензирано мляко – 150 г
- кокосови стърготини – 6 с.л.
Начин на приготвяне
- В купа разбийте яйцата със захарта и ваниловата захар. Добавете половината от топлото мляко и постепенно прибавяйте брашното, като непрекъснато разбърквате.
- След това налейте останалото мляко и разтопеното масло. Разбъркайте до получаване на гладка смес без бучки.
- Загрейте тиган и изпечете тънки палачинки – по около 60 секунди от едната страна и 30 секунди от другата.
- За плънката смесете кондензираното мляко и кокосовите стърготини. Разбъркайте добре.
- Разпределете част от плънката върху всяка палачинка, сгънете краищата и я навийте на руло.
- Поръсете с още кокосови стърготини и сервирайте.
✨ Тези пухкави кокосови палачинки са чудесен начин да започнете деня с усмивка и вкусно настроение.