Ясен е първият сигурен участник в следващия сезон на “Игри на волята”

Приключенецът Николай Бенковски победи ветерана Кралев в кастинг битка

4 октомври 2025, 23:15
Л юбителят на силни усещания Николай Бенковски е първият сигурен участник в осмия сезон на приключението “Игри на волята”. Той победи поляризиращия бивш участник от шести сезон Симеон Кралев в кастинг битка на Арената тази вечер.

Съревнованието противопостави двамата претенденти в тежък двубой с множество трудни за изпълнение препятствия. Ветеранът Кралев натрупа ранна преднина, която се стопи заради проблеми във финалния елемент. Новобранецът Бенковски се възползва от забавянето на опонента си и грабна победата. Племето на Завоевателите бе избрало именно него за свой победител, което им донесе предимство в следващата битка за територия.

Бедстващите обитатели на Блатото Йоана, Радостина и Недялко приветстваха пратените в изгнание вчера Карина и Сапунджиева. Двете новодошли ще могат да извоюват мястото си във Войната на племената обратно след броени дни, когато ще се проведе и следващата индивидуална битка на Победителите.

Най-екстремното риалити продължава и през следващата седмица с нови драматични обрати, зрелищни битки и спиращи дъха моменти
Гледайте премиерния епизод на “Игри на волята” в понеделник, 6 октомври, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта, както и в официалните  Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити "След Игрите" можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok.

Преди 2 часа
Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време
Преди 39 минути
Преди 1 час
Преди 1 час

