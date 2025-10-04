Мъж от Флорида уби и изяде два пауна, арестуваха го

Ж ител на американския щат Флорида е в центъра на скандал за жестоко отношение към собствените си птици, пише Huff Post.

GBAM! Florida Man Arrested For Killing, Eating His Two Pet Peacockshttps://t.co/uvrOrFb4qh — GISTSMATE001 (@GISTSMATE) October 4, 2025

61-годишен мъж от Хъдсън призна пред разследващите, че е убил, изпържил и след това изял два от пауните си. Сега американецът е изправен пред съд по обвинения в жестокост към животни. Той може да бъде подведен под наказателно преследване. Според съдебни документи собственикът е обяснил действията си с желание да „даде урок на съседка“, която е хранила пауните. След това ѝ е написал писмо, в което я е заплашил да продължи, ако не спре.

По време на ареста си пенсионерът също така е извикал на полицията, че ще убие всичките си птици след освобождаването си, за да не може никой да му ги вземе. Съдбата на останалите пауни все още е неизвестна.