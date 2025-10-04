Свят

Мъж от Флорида уби и изяде два пауна, арестуваха го

Сега американецът е изправен пред съд по обвинения в жестокост към животни

4 октомври 2025, 22:30
Мъж от Флорида уби и изяде два пауна, арестуваха го
Ж ител на американския щат Флорида е в центъра на скандал за жестоко отношение към собствените си птици, пише Huff Post. 

61-годишен мъж от Хъдсън призна пред разследващите, че е убил, изпържил и след това изял два от пауните си. Сега американецът е изправен пред съд по обвинения в жестокост към животни. Той може да бъде подведен под наказателно преследване. Според съдебни документи собственикът е обяснил действията си с желание да „даде урок на съседка“, която е хранила пауните. След това ѝ е написал писмо, в което я е заплашил да продължи, ако не спре. 

По време на ареста си пенсионерът също така е извикал на полицията, че ще убие всичките си птици след освобождаването си, за да не може никой да му ги вземе. Съдбата на останалите пауни все още е неизвестна.

