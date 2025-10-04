Бурята "Ейми" взе жертви във Франция

Ч асти от Северна Франция обявиха оранжев код за тревога поради силните ветрове на бурята Ейми, която вече е причинила двa смъртни случая в страната, предаде АФП.

Бурята Ейми се движи над Британските острови, причинявайки силни пориви на вятъра в департаментите близо до брега на Ламанша и в северните вътрешни департаменти на страната.

Северното крайбрежие на Франция регистрира най-силните ветрове от началото на седмицата, с пориви, достигащи 131 километра и до 110 километра в час във вътрешността на страната.

⚠️ 6 départements de l’extrême nord sont en #VigilanceOrange #vent violent jusqu’à 19h, en liaison avec la #tempête #Amy qui circule en mer du Nord. Ce matin déjà, les rafales ont fait des dégâts localement. La toiture d’une maison a été détruite à Hervilly-Montigny (Somme)… pic.twitter.com/eTMBhz4I9e — Guillaume Woznica (@GWoznica) October 4, 2025

Бурята остави до 5000 домакинства в Нормандия без електричество.

Броят им спадна до 2000 до обяд на 4 октомври, но оттогава са регистрирани нови прекъсвания.

Бурята "Ейми" спря десетки полети на летище "Схипхол" в Амстердам

В Хервили, в региона Сом, силни и „въртящи се“ ветрове откъснаха почти целия покрив на къща, без да причинят наранявания, съобщи префектурата на департамента.

Регионалните власти в региона О-де-Франс наложиха ограничение на скоростта за превозните средства по магистралите и националните пътища до 20:00 часа на 4 октомври

Бурята Ейми отне живота на един човек на 3 октомври в Ирландия, където също причини значителни прекъсвания на електрозахранването, отменени полети, затворени училища и локални наводнения.