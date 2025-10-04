В Лондон арестуваха десетки протестиращи, които подкрепят забранена пропалестинска организация

П олицията в Лондон арестува десетки протестиращи, които подкрепят забранена пропалестинска организация, на демонстрация днес, предаде Ройтерс.
About 2hrs in and they've probably arrested 200. At least 1000 to go. What a stupid waste of resources. @ShabanaMahmood @metpoliceuk pic.twitter.com/TaaFLItMHO— Chris Kirk 💙 @chriskirk51.bsky.social (@KirkChris) October 4, 2025
Демонстрацията се състоя въпреки призивите да бъде отменена заради смъртоносната атака срещу синагога в Манчестър.
Police arrest a dog and its owner at today’s Palestine Action protest in Trafalgar Square.— Irlandarra (@aldamu_jo) October 4, 2025
There's no doubt that banning Palestine Action has led to one of the biggest acts of civil disobedience in British history. 1,500 face arrest today in London.
Free Palestine 🇵🇸🇵🇸 pic.twitter.com/9Sg1yHxDJn
Двама души бяха убити при нападението в четвъртък, а полицията застреля нападателя - британец от сирийски произход, за когото антитерористичната полиция заяви, че може би се е вдъхновил от радикална ислямистка идеология.
#London #police #arrested dozens of #protesters for supporting a banned pro-#Palestinian group at a #demonstration on Saturday which went ahead despite requests to call it off after a deadly attack at a #synagogue in #Manchester #Hamas https://t.co/dzbolTnMAD pic.twitter.com/07Eq9z3PFO— MENA TODAY (@MenaToday1) October 4, 2025
Организаторите на демонстрацията отхвърлиха призивите на полицията и правителството да отменят днешната проява, която беше обявена още преди атаката в Манчестър.
На 2 октомври 2025 г. в Манчестър, Великобритания, се състоя терористична атака пред синагогата „Хийтън Парк“ по време на Йом Кипур - най-свещения ден в еврейския календар. Атаката доведе до смъртта на двама души и раняване на други четирима, като един от ранените по-късно почина. Нападателят, идентифициран като 35-годишния британски гражданин от сирийски произход Джихад ал-Шами, е застрелян от полицията на място.
- Хронология на събитията
- 10:31 ч. (местно време): Първите сигнали за инцидента постъпват в полицията - автомобил се врязва в пешеходци пред синагогата, след което нападателят започва да нанася удари с нож.
- 10:34 ч.: Полицията пристига на място и започва операция „Плато“ - стандартна процедура за реагиране на терористични нападения.
- 10:38 ч.: Нападателят е застрелян от полицията.
- Жертви и ранени
- Загинали: Адриан Долби (53 г.) и Мелвин Кравиц (66 г.) - и двамата членове на еврейската общност.
- Ранени: Трима души, включително охранител на синагогата.
- Нападателят
- Идентичност: Джихад ал-Шами, 35 г., британски гражданин от сирийски произход.
- Предишни арести: Задържан е наскоро по обвинение в изнасилване, от което е бил освободен под гаранция.
- Мотиви: Полицията разглежда възможността за вдъхновение от радикална ислямистка идеология, въпреки че няма доказателства за предишна радикализация.
- Разследване и арести
- Задържани: Шестима души, включително трима мъже и три жени на възраст между 18 и 60 години, са арестувани по подозрение за терористични престъпления.
- Операция „Плато“: Активирана е като част от стандартния отговор на терористични инциденти.
- Реакция на властите
- Полиция: Подсилено присъствие около синагогите в Манчестър и други части на Великобритания.
- Премиер: Киър Стармър осъди атаката и подчерта необходимостта от борба с нарастващия антисемитизъм.
- Обществено мнение: Еврейската общност изрази загриженост за сигурността си, особено на фона на нарастващите напрежения в региона.