Свят

В Лондон арестуваха десетки протестиращи, които подкрепят забранена пропалестинска организация

Организаторите на демонстрацията отхвърлиха призивите на полицията и правителството да отменят проявата

4 октомври 2025, 18:49
В Лондон арестуваха десетки протестиращи, които подкрепят забранена пропалестинска организация
Източник: БТА

П олицията в Лондон арестува десетки протестиращи, които подкрепят забранена пропалестинска организация, на демонстрация днес, предаде Ройтерс.

Демонстрацията се състоя въпреки призивите да бъде отменена заради смъртоносната атака срещу синагога в Манчестър.

Двама души бяха убити при нападението в четвъртък, а полицията застреля нападателя - британец от сирийски произход, за когото антитерористичната полиция заяви, че може би се е вдъхновил от радикална ислямистка идеология.

Организаторите на демонстрацията отхвърлиха призивите на полицията и правителството да отменят днешната проява, която беше обявена още преди атаката в Манчестър.

На 2 октомври 2025 г. в Манчестър, Великобритания, се състоя терористична атака пред синагогата „Хийтън Парк“ по време на Йом Кипур - най-свещения ден в еврейския календар. Атаката доведе до смъртта на двама души и раняване на други четирима, като един от ранените по-късно почина. Нападателят, идентифициран като 35-годишния британски гражданин от сирийски произход Джихад ал-Шами, е застрелян от полицията на място. 

  1. Хронология на събитията
  • 10:31 ч. (местно време): Първите сигнали за инцидента постъпват в полицията - автомобил се врязва в пешеходци пред синагогата, след което нападателят започва да нанася удари с нож. 
  • 10:34 ч.: Полицията пристига на място и започва операция „Плато“ - стандартна процедура за реагиране на терористични нападения. 
  • 10:38 ч.: Нападателят е застрелян от полицията. 
  1. Жертви и ранени
  • Загинали: Адриан Долби (53 г.) и Мелвин Кравиц (66 г.) - и двамата членове на еврейската общност. 
  • Ранени: Трима души, включително охранител на синагогата. 
  1. Нападателят
  • Идентичност: Джихад ал-Шами, 35 г., британски гражданин от сирийски произход. 
  • Предишни арести: Задържан е наскоро по обвинение в изнасилване, от което е бил освободен под гаранция. 
  • Мотиви: Полицията разглежда възможността за вдъхновение от радикална ислямистка идеология, въпреки че няма доказателства за предишна радикализация. 
  1. Разследване и арести
  • Задържани: Шестима души, включително трима мъже и три жени на възраст между 18 и 60 години, са арестувани по подозрение за терористични престъпления. 
  • Операция „Плато“: Активирана е като част от стандартния отговор на терористични инциденти. 
  1. Реакция на властите
  • Полиция: Подсилено присъствие около синагогите в Манчестър и други части на Великобритания. 
  • Премиер: Киър Стармър осъди атаката и подчерта необходимостта от борба с нарастващия антисемитизъм. 
  • Обществено мнение: Еврейската общност изрази загриженост за сигурността си, особено на фона на нарастващите напрежения в региона. 
Източник: БТА, Божидар Захариев, Reuters, The Times    
Лондон протестиращи арести пропалестинска организация демонстрация Манчестър атака синагога ислямистка идеология полиция
Последвайте ни

По темата

След бедствието: В кметството в Свети Влас е получен сигнал за открито тяло на жена в

След бедствието: В кметството в Свети Влас е получен сигнал за открито тяло на жена в "Елените"

Украински министър след атаката срещу пътнически влак: Това е една от най-варварските руски тактики

Украински министър след атаката срещу пътнически влак: Това е една от най-варварските руски тактики

Вряла вода от цистерна нанесе изгаряния на майка и дете в Златоградско

Вряла вода от цистерна нанесе изгаряния на майка и дете в Златоградско

Край на изборния ден в Чехия: Кой ще управлява страната?

Край на изборния ден в Чехия: Кой ще управлява страната?

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Международният ден на кучето – празник на най-добрия приятел на човека

Международният ден на кучето – празник на най-добрия приятел на човека

dogsandcats.bg
<p>ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори</p>
Ексклузивно

ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори

Преди 2 дни
Путин заплаши Европа
Ексклузивно

Путин заплаши Европа

Преди 1 ден
Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените
Ексклузивно

Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените

Преди 2 дни
Русия обвини Франция в „пиратство“
Ексклузивно

Русия обвини Франция в „пиратство“

Преди 1 ден

Виц на деня

Шефът към служителя: – Защо закъсня? – Шефе, алармата ми не звънна... явно съм я настройвал на режим "работа от вкъщи".
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Дрон над летището във Франкфурт, 41-годишен мъж е арестуван

Дрон над летището във Франкфурт, 41-годишен мъж е арестуван

Свят Преди 1 час

Няма данни 41-годишният задържан да има връзка с Русия

Председателят на Висшия адвокатски съвет коментира казуса с и.ф. главен прокурор

Председателят на Висшия адвокатски съвет коментира казуса с и.ф. главен прокурор

България Преди 1 час

Проблемът с изпълняващия функциите главен прокурор рефлектира в актовете на Върховния касационен съд, каза той

Израел е нанесъл удари в Газа въпреки призива на Тръмп

Израел е нанесъл удари в Газа въпреки призива на Тръмп

Свят Преди 3 часа

20 къщи са били разрушени по време на нощните бомбардировки, твърди Махмуд Басал

<p>Бурята &quot;Ейми&quot; спря десетки полети на летище&nbsp;в Амстердам</p>

Бурята "Ейми" спря десетки полети на летище "Схипхол" в Амстердам

Свят Преди 3 часа

Кралският метеорологичен институт на Нидерландия издаде предупреждение за ветрове, достигащи 90 км/ч по нидерландското крайбрежие

Световни реакции на призивите на Тръмп за край на бомбардировките в Газа

Световни реакции на призивите на Тръмп за край на бомбардировките в Газа

Свят Преди 4 часа

Групировката "Хамас" каза, че е готова да освободи заложниците и се съгласи с някои от условията в плана на Тръмп

Вълна от протести заля Европа заради войната в Газа

Вълна от протести заля Европа заради войната в Газа

Свят Преди 4 часа

В Италия се събраха над 2 милиона души на демонстрация в подкрепа на жителите на Газа

Израел е готов за мирни преговори в Египет по плана на Тръмп

Израел е готов за мирни преговори в Египет по плана на Тръмп

Свят Преди 4 часа

Представителите са готови да заминат до ден

Гуцанов: Санкциите в резултат на засилените проверки срещу сивия сектор са за около 10 млн. лв.

Гуцанов: Санкциите в резултат на засилените проверки срещу сивия сектор са за около 10 млн. лв.

България Преди 4 часа

Той подчерта, че приходите от платени данъци в бюджета през тази година са нараснали, но не се ангажира с точна сума на увеличението

Още един съквартирант напуска Big Brother тази вечер

Още един съквартирант напуска Big Brother тази вечер

Любопитно Преди 4 часа

Зрителите могат да подкрепят четиримата номинирани в приложението NOVA PLAY

Провокативният Симеон Кралев се завръща на Арената на “Игри на волята” тази вечер

Провокативният Симеон Кралев се завръща на Арената на “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 5 часа

Той ще участва в кастинг битка срещу любител на екстремни преживявания

Стрелба в Ница, двама убити и петима ранени

Стрелба в Ница, двама убити и петима ранени

Свят Преди 5 часа

По случая тече разследване по подозрение в предумишлено убийство

След заплахата от дронове: Летището в Мюнхен възобнови работа

След заплахата от дронове: Летището в Мюнхен възобнови работа

Свят Преди 5 часа

Въпреки това пътниците бяха предупредени да очакват закъснения през целия ден

Може ли сателит да разкрие тайните на Вселената?

Може ли сателит да разкрие тайните на Вселената?

Любопитно Преди 5 часа

Професор по Космос, който е помогнал за проектирането на новаторски спътник, заяви, че той „дълбоко ще промени разбирането ни за Вселената“

Снимката е архивна

Пътнически влак бе ударен при руска атака срещу жп гара в Украйна, много ранени (ВИДЕО)

Свят Преди 5 часа

"Руснаците не може да не са знаели, че ударът е насочен към цивилни", заяви Зеленски

"Продължаваме промяната" пращат сигнал в прокуратурата срещу Борислав Сарафов

"Продължаваме промяната" пращат сигнал в прокуратурата срещу Борислав Сарафов

България Преди 6 часа

ВКС определи, че след 21 юли той вече не може да заема поста изпълняващ функциите главен прокурор

Председателят на ВКС: Върховенството на закона е ценност от основно значение

Председателят на ВКС: Върховенството на закона е ценност от основно значение

България Преди 6 часа

От Върховния касационен съд излязоха с позиция

Всичко от днес

От мрежата

Винаги ли трицветните котки (calico) са женски

dogsandcats.bg

Признаци, че котката ви е към края на живота си

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg

Меден еликсир за мощен имунитет, младост и дълголетие

Edna.bg

Преди да си загубиш ума, прочети това

Edna.bg

Мойсес Кайседо с невероятно попадение във вратата на Ливърпул

Gong.bg

Арсенал - Уест Хем 2:0 /репортаж/

Gong.bg

Жертвите при потопа в курорта "Елените" вече са четири

Nova.bg

Заловиха двама крадци в "Елените"

Nova.bg