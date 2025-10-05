Забравеният първи крал на Англия

П риживе първият крал на Англия е бил известен в цяла Европа. Но през вековете той е бил пренебрегнат от историята, съобщава BBC.

За крал, постигнал толкова много, Етелстан е забележително мистериозен монарх. Минали са 1100 години, откакто е коронясан за първия крал на Англия, но въпреки това той изненадващо отсъства от учебниците по история.

Въпреки че самият Етелстан може да е до голяма степен забравен, наследството му все още е важно. Той не само обединява няколко различни кралства, за да създаде Англия, но и изгражда дълбоки и сложни отношения с континентална Европа. В родината си той управлява разнообразно кралство от хора с различни култури и идентичности. Той също така задава тенденции като първият английски монарх, носел корона – традиция, която продължава и днес.

След смъртта си обаче, Етелстан скоро е засенчен от наследството на дядо си, Алфред Велики. По времето на Елизабет I той е пренебрегнат в търсенето на истории за английски произход. Във Викторианската епоха той е малко повече от странична бележка, докато историците се обръщат към миналото, за да подсилят идеите за империята.

Време е този монарх да бъде по-добре запомнен , твърди Дейвид Уудман, професор по история в колежа Робинсън към университета в Кеймбридж във Великобритания и автор на нова биография на Етелстан. През септември 2025 г. – се навършват 1100 години от коронацията му, а по-внимателният поглед върху неговото царуване разкрива някои проницателни уроци за онези, които се надяват да разберат какво означава да си англичанин.

Ако не друго, историята на Етелстан преобръща вековното схващане, че Англия първоначално е била хомогенна култура , казва Уудман. Това е погрешно схващане, което все още се появява днес , но истината е била много различна.

Кой беше Етелстан?

Етелстан е внук на може би най-известния крал от ранното средновековие, Алфред Велики. Алфред е известен с битките си с викингите и с решителното си побеждаване на датчаните през 9-ти век. Чрез борбите си с датчаните той успява да установи влияние в части от бившето съперничещо кралство Мерсия, което се простира от централните земи до източна Англия, разширявайки кралството си от Уесекс, в южна Англия.

„Това е синът на Алфред, Едуард, бащата на Етелстан, който завладява Източна Англия от датчаните“, казва Сара Фут, декан на колежа „Крайст Чърч“ и бивш професор по църковна история в Оксфордския университет. Едуард Стари, както е бил известен, използвал нова форма на водене на война, която създавала градове-крепости, за да превзема и задържа големи части от вражеска територия. „И Едуард умрял като крал чак до река Хъмбър в Източен Йоркшир“. По това време той вече бил спечелил титлата, която наследил от Алфред, крал на англосаксонците. Делата на Едуард подготвили почвата за сина му.

Етелстан, роден около 894 г. сл. Хр., е следващият в тази линия от царе и продължава семейната традиция за разширяване на кралството.

Как Етелстан е създал Англия?

През 924 г. сл. Хр. Етелстан става крал, когато баща му Едуард умира. Има някои предположения, че полубратът на Етелстан, Елфвард, първоначално е бил крал на Уесекс, когато Едуард умира, докато Етелстан е направен крал на Мерсия. „Какъвто и да е случаят, Елфвард умира в рамките на един месец – не знаем при какви обстоятелства – и Етелстан естествено става единствен крал на кралството на англосаксонците“, казва Уудман.

Той е официално коронясан през септември 925 г. На следващата година, през 926 г., той омъжва сестра си за викингския крал на Нортумбрия, която се намира на север от границата на кралството му. Година по-късно викингският владетел умира и Етелстан завладява Нортумбрия.

„Лесно е да се предположи, че е имало нечестна игра, но ние не знаем със сигурност“, казва Клеър Даунъм, професор по средновековна история в университета в Ливърпул, Великобритания. „Това е ключов момент в създаването на Английското кралство“. Обединявайки преди това отделните кралства Уесекс, Мерсия и Нортумбрия, Етелстан става първият крал на цяла Англия.

„Той знаеше какво прави. Знаеше, че е създал нов вид царство и е донесъл единство на Британските острови, каквото те не са познавали от римско време“, казва Фут.

Това единство беше ключово за защитата на новосформираното му кралство. „Той осъзнава важността на обединяването на хората пред лицето на викингските атаки. Но тук има и елемент на лична амбиция. Това е начин да разшири властта си“, казва Уудман.

Новото английско кралство се е продържало до края на живота му. То е подсилено в битката при Брунанбърг през 937 г. сл. Хр., когато той побеждава съюз от викинги, шотландци и уелсци от Стратклайд, които се опитват да оспорят управлението му над Англия. Не е известно точно къде се е провела тази битка, но е възможно да е била в северозападна Англия .

Каква е била Англия по времето на Етелстан?

Насред всички битки и завоевания обаче, Етелстан внася космополитен усет в новото си кралство. Днес съществува тенденция – особено сред крайната десница – да се изобразява ранна Англия като откъсната от останалата част на Европа и хомогенна в културния си състав. Всъщност новосформираното кралство Англия е било общество, обърнато навън.

„Има голям дебат относно самата употреба на думата англосаксонски, дотолкова, че хората в нашата област на научните изследвания вече не използват думата и се насочват към ранното средновековие заради конотациите, които англосаксонският сега има с крайната десница“, казва Уудман. „Когато [терминът англосаксонски] се използва от крайната десница, те го възприемат като много едноизмерен – хора от един произход в Англия през 10-ти век.“

Всъщност това е голямо погрешно схващане за това какъв е бил този период. „В началото на 10-ти век всъщност е било много разнообразно място. Винаги си мисля за кралските събрания на Етелстан и там е имало хора от много различни кралства в Англия, Великобритания по-широко, от Европа. Те са говорили множество езици - староуелски, старонорвежки, староанглийски, латински. Просто имам чувството, че [терминът англосаксонски] се използва без да се мисли и без фактически подробности за началото на 10-ти век.“

Даунхам е съгласен. „В района, който днес наричаме Англия, е имало голямо културно разнообразие. Нямаше този английски монолит, който да е започнал през 500 г. сл. Хр.“

Етелстан също така се е стремял към дълбоки връзки с други народи в Европа по начин, по който монарсите преди него не са го правили, развивайки последователна външна политика. „Той е силно свързан със съвременна Европа. Омъжва някои от полусестрите си за съвременни управляващи домове в Европа и насърчава учени от Европа да посещават Англия“, казва Уудман.

Какво се случи, когато той умря?

Въпреки неговото лидерство, кралството, създадено от Етелстан, не оцелява след смъртта му непокътнато. Когато той умира през 939 г. сл. Хр., то бързо се разпада и отново се формира Нортумбрийско кралство.

„За мен това показва крехкостта на това, което е създал, но също така и преждевременната зрялост на постиженията му – че толкова много е зависело от него като личност. Това наистина показва какво е тласкал напред като крал“, казва Уудман.

Но идеята за по-голямото кралство, създадено от Етелстан, остана. „От 954 г. сл. Хр. нататък то отново е унитарно царство и не е разделено завинаги“, казва Фут.

Защо Етелстан беше забравен?

„Като първи крал на цяла Англия, той би трябвало да е сред най-популярните в съзнанието на народа. Но той е засенчен от Алфред“, казва Фут.

Съществуват множество източници за живота на Алфред, включително биография, написана приживе от уелския монах Асер. Тези източници оживяват Алфред, „така че може да се говори за истински човек“, казва Фут, който е написал първата академична биография на Етелстан .

За Етелстан това просто не беше възможно. „Това е една от причините Етелстан да е толкова малко известен днес“, казва Уудман. „Той просто не е имал важен съвременен биограф, който да пише разказ за живота му по същия начин, както е правил дядо му.“

Причината е неизвестна. „Може би е свирил отчасти на улична музика, възползвайки се от репутацията на дядо си“, казва Даунъм. Възможно е също така да е имало написан текст, но той да не е оцелял. „Толкова много текстове са изгубени. Толкова много книги са унищожени от пожар, наводнение или умишлено разрушение. Така че е трудно да се знае какво е било някога там.“

След смъртта му през 10-ти век е написана биография, която познаваме, защото по-късен текст я споменава, казва Фут. Но оригиналният текст не е оцелял.

„Имаме добри данни за дипломи, писма и споразумения от неговото управление. Но те не са толкова забавни, колкото вълнуваща история, която ви дава биография на индивида“, казва Даунхам. Това се дължи до голяма степен на факта, че практиката на управление стана много по-ефективна и установена по време на Етелстан.

Въпреки че приживе не е имал собствен биограф, днес историците се изправят пред предизвикателството да сглобят живота и наследството му. Освен че е бил военна сила, безмилостен в стремежа си да разшири територията си и амбициозен в отношенията си с други страни, той също така очевидно е смятал, че стилът е важен.

„Етелстан е бил крал, който е държал изключително много на имиджа си. Той е имал предвид как изглежда, и какво се говори за него“, казва Фут.

В много отношения Етелстан е бил крал, изпреварил времето си, казва Уудман. Той е бил интелектуално любопитен, установил е централен надзор върху управлението на кралството си и е започнал да дефинира какво ще означава кралската власт.

Някои елементи от театралния талант на Етелстан са оцелели и днес. Много от молитвите и ритуалите при коронацията на крал Чарлз III през 2023 г. , включително помазването и коронясването, са същите като при коронацията на Етелстан преди 1100 години, казва Фут. „Има огромна приемственост“, казва тя.

Може би най-важното оцеляло изображение е най-ранният запазен ръкописен портрет на английски монарх. На него е изобразен Етелстан, носещ короната си и държащ книга, покланящ се пред Свети Кътбърт. „Това е едно от най-важните изображения в английската история“, казва Уудман.