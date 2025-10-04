Свят

Украйна: Китай дава на Русия сателитна информация за ракетни удари

"Има доказателства за високо ниво на сътрудничество между Русия и Китай", каза Олег Александров

4 октомври 2025, 21:03
Източник: БТА

С лужбата за външно разузнаване (СВР) на Украйна разполага с доказателства, че Китай предоставя на Русия сателитна разузнавателна информация за ракетни удари срещу Украйна, по-специално срещу обекти на чуждестранни инвеститори, предаде Укринформ, като се позова на служителя на СВР Олег Александров.

„Има доказателства за високо ниво на сътрудничество между Русия и Китай в извършването на сателитно разузнаване на територията на Украйна с цел идентифициране и разузнаване на стратегически цели за унищожаване. В същото време, както видяхме през последните месеци, тези цели могат да принадлежат на чуждестранни инвеститори“, каза той.

Разузнавателната служба към момента отказва да разкрие повече подробности за обектите на територията на Украйна, които са били поразени с помощта на информация от китайско спътниково разузнаване, посочва Укринформ. Агенцията припомня, че на 21 август в резултат на руска ракетна атака беше унищожена американската компания „Флекс“ (Flex) в Мукачево, Закарпатска област.

В неотдавнашно интервю за Укринформ ръководителят на СВР Олег Ивашченко, заяви, че Китай доставя специални химикали, барут и металорежещи машини на 20 руски военни завода. Според него в началото на 2025 година 80% от критично важната електроника за руските дронове е била от китайски произход.

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
СВР Украйна Китай Русия Сателитно разузнаване Ракетни удари Украйна Чуждестранни инвестиции Военна помощ Руски дронове Военна индустрия
