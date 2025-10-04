Украйна: Китай дава на Русия сателитна информация за ракетни удари

С лужбата за външно разузнаване (СВР) на Украйна разполага с доказателства, че Китай предоставя на Русия сателитна разузнавателна информация за ракетни удари срещу Украйна, по-специално срещу обекти на чуждестранни инвеститори, предаде Укринформ, като се позова на служителя на СВР Олег Александров.

„Има доказателства за високо ниво на сътрудничество между Русия и Китай в извършването на сателитно разузнаване на територията на Украйна с цел идентифициране и разузнаване на стратегически цели за унищожаване. В същото време, както видяхме през последните месеци, тези цели могат да принадлежат на чуждестранни инвеститори“, каза той.

❗️🇨🇳China provides 🇷🇺Russia with satellite data for missile strikes on 🇺🇦Ukraine - Foreign Intelligence Service of Ukraine pic.twitter.com/xJ2wfYMs2r — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) October 4, 2025

Разузнавателната служба към момента отказва да разкрие повече подробности за обектите на територията на Украйна, които са били поразени с помощта на информация от китайско спътниково разузнаване, посочва Укринформ. Агенцията припомня, че на 21 август в резултат на руска ракетна атака беше унищожена американската компания „Флекс“ (Flex) в Мукачево, Закарпатска област.

В неотдавнашно интервю за Укринформ ръководителят на СВР Олег Ивашченко, заяви, че Китай доставя специални химикали, барут и металорежещи машини на 20 руски военни завода. Според него в началото на 2025 година 80% от критично важната електроника за руските дронове е била от китайски произход.