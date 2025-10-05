България

Пускат движението по новия 10 км участък от АМ "Хемус"

Трасето е между пътните възли „Боаза“ и „Дерманци“

5 октомври 2025, 07:37
Пускат движението по новия 10 км участък от АМ "Хемус"
Източник: БТА

Д вижението по новия 10 км участък от автомагистрала (АМ) "Хемус" между пътните възли "Боаза" и "Дерманци" ще бъде пуснато в неделя (5 октомври) около 8:00 часа за превозните средства до 12 тона, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Новото трасе на магистралата започва при 88-и км от п. в. "Боаза" и достига до пресичането с път ІІІ-307 Луковит – Угърчин, включително пътен възел "Дерманци". Чрез двата пътни възела ще се осъществява връзката с републиканската пътна мрежа. 

На финален етап е изграждането на етапна връзка при 103-и км, която ще свързва новоизграденото трасе на магистралата и съществуващия път III-307 Луковит – Угърчин. През нея ще преминава трафикът до окончателното завършване и пускането в експлоатация на следващия участък от АМ "Хемус". Очаква се отсечката от п. в. "Дерманци" до етапната връзка при 103-ти км на автомагистралата да бъде завършена през следващия месец, посочват от Агенцията.

В новия участък на магистралата освен двата големи пътни възела "Боаза" и "Дерманци" има още четири големи мостови съоръжения на р. Вит /при 89-и, 90-и, 91-ви и 98-и км/. Всички мостове са изградени с по две независими конструкции за всяка от посоките на движение като всяко от платната е с по две ленти.

Първият мост при 89-и км е с дължина 534 м и общо 17 отвора, а височината на съоръжението е 12 м. Вторият мост е при 90-и км. Дясното му платно е с дължина 694,2 м, а лявото - 730,7 м. За повишаване на устойчивостта във всеки от отворите на съоръжението са монтирани по 5 греди, които се обединяват със стоманобетонна монолитна бетонна плоча. Мостът при 91-ви км е с дължина 632,8 м, а този при 98-и км - 221 м. По мостовете, както и в участък от близо 100 м преди и след тях отляво и отдясно, са изградени шумоизолиращи екрани за опазване на околната среда и намаляване въздействието на шума от интензивния трафик. 

Изградени са и два виадукта при км 100 и 101-ви км, с дължина съответно 440 м и 352 м. В участъка има 6 селскостопански подлеза и надлеза и 6 подлеза и надлеза при пресичането с републикански и общински пътища. В новоизградената отсечка има и площадка за отдих, която е при 94-ти км в двете платна за движение.

Продължава изграждането и на участъци 2 и 3 от АМ "Хемус", с обща дължина 36,28 км – от края на пътен възел "Дерманци" до връзката с път ІІ-35 Плевен – Ловеч, включително и п. в. "Плевен", съобщават още от АПИ.

Източник: Кореспондент на БТА в Ловеч Даниела Балабанова    
Хемус Боаза Дерманци
Последвайте ни

По темата

Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване

Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване

Тръмп: Щом и

Тръмп: Щом и "Хамас" потвърди, примирието в Газа незабавно влиза в сила

Радев: РМС е готова да окаже подкрепа за справяне с последиците от наводненията

Радев: РМС е готова да окаже подкрепа за справяне с последиците от наводненията

Северна Корея взима допълнителни военни мерки заради засилващото се американско военно присъствие в района

Северна Корея взима допълнителни военни мерки заради засилващото се американско военно присъствие в района

Проблемът с парите за пенсии се задълбочава

Проблемът с парите за пенсии се задълбочава

pariteni.bg
Защо котката ми повръща храна, която не е сдъвкана

Защо котката ми повръща храна, която не е сдъвкана

dogsandcats.bg
Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване
Ексклузивно

Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване

Преди 2 часа
Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време
Ексклузивно

Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време

Преди 39 минути
<p>Радев: РМС е готова да ни окаже подкрепа след наводненията</p>
Ексклузивно

Радев: РМС е готова да ни окаже подкрепа след наводненията

Преди 1 час
Пускат движението по новия 10 км участък от АМ
Ексклузивно

Пускат движението по новия 10 км участък от АМ "Хемус"

Преди 1 час

Виц на деня

– Скъпа, днес си невероятна! – Само днес ли? – Ето, пак започна...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Гора вместо вода: Нивото на водата в Дунав край Лом е критично ниско

Гора вместо вода: Нивото на водата в Дунав край Лом е критично ниско

България Преди 13 минути

Заради маловодието в коритото са се образували острови, а водата се е отдръпнала далеч от защитните диги

Две деца са убити, а други две са в критично състояние след стрелба в Тексас

Две деца са убити, а други две са в критично състояние след стрелба в Тексас

Свят Преди 41 минути

Всички лица, за които се смята, че са замесени в стрелбата, са задържани

50 интересни факта за българските планини

50 интересни факта за българските планини

Любопитно Преди 2 часа

Всяко място по нашите земи, до което се е докоснала „майката-природа“ е спиращо дъха и заслужава да бъде видяно

Ясен е първият сигурен участник в следващия сезон на “Игри на волята”

Ясен е първият сигурен участник в следващия сезон на “Игри на волята”

Любопитно Преди 9 часа

Приключенецът Николай Бенковски победи ветерана Кралев в кастинг битка

Мъж от Флорида уби и изяде два пауна, арестуваха го

Мъж от Флорида уби и изяде два пауна, арестуваха го

Свят Преди 10 часа

Сега американецът е изправен пред съд по обвинения в жестокост към животни

Чешкият премиер поздрави Андрей Бабиш за победата на изборите

Чешкият премиер поздрави Андрей Бабиш за победата на изборите

Свят Преди 11 часа

АНО спечели близо 35% от гласовете на парламентарните избори

Бурята "Ейми" взе жертви във Франция

Бурята "Ейми" взе жертви във Франция

Свят Преди 11 часа

Бурята прекъсна електрозахранването

Украйна: Китай дава на Русия сателитна информация за ракетни удари

Украйна: Китай дава на Русия сателитна информация за ракетни удари

Свят Преди 12 часа

"Има доказателства за високо ниво на сътрудничество между Русия и Китай", каза Олег Александров

<p>Партията на Андрей Бабиш отбеляза победа на изборите в Чехия - какво следва?</p>

Партията на Андрей Бабиш отбеляза убедителна победа на изборите в Чехия - какво следва?

Свят Преди 12 часа

Избирателната активност беше доста висока - 68,8%

Арестуваха двама крадци в "Елените"

Арестуваха двама крадци в "Елените"

България Преди 12 часа

Предстои да бъде образувано разследване по случая

Нова организация на сметосъбирането в "Люлин" и "Красно село"

Нова организация на сметосъбирането в "Люлин" и "Красно село"

България Преди 13 часа

Ще се стигне ли до криза с отпадъците на София

След бедствието: В кметството в Свети Влас е получен сигнал за открито тяло на жена в "Елените"

След бедствието: В кметството в Свети Влас е получен сигнал за открито тяло на жена в "Елените"

България Преди 13 часа

По първоначална информация тялото е на жена, открито в апартамент на втория етаж на сграда в курорта

<p>Десетки арестувани на протест в Лондон след кървавата атака в Манчестър</p>

В Лондон арестуваха десетки протестиращи, които подкрепят забранена пропалестинска организация

Свят Преди 14 часа

Организаторите на демонстрацията отхвърлиха призивите на полицията и правителството да отменят проявата

Дрон над летището във Франкфурт, 41-годишен мъж е арестуван

Дрон над летището във Франкфурт, 41-годишен мъж е арестуван

Свят Преди 14 часа

Няма данни 41-годишният задържан да има връзка с Русия

Председателят на Висшия адвокатски съвет коментира казуса с и.ф. главен прокурор

Председателят на Висшия адвокатски съвет коментира казуса с и.ф. главен прокурор

България Преди 15 часа

Проблемът с изпълняващия функциите главен прокурор рефлектира в актовете на Върховния касационен съд, каза той

Внимание, шофьори! Авария остави тунелите "Витиня" и "Ечемишка" без осветление

Внимание, шофьори! Авария остави тунелите "Витиня" и "Ечемишка" без осветление

Свят Преди 15 часа

Екипите работят за възстановяване на електрозахранването в максимално кратки срокове, уточниха от АПИ

Всичко от днес

От мрежата

Как да успокоим кучето си преди посещение при ветеринарния лекар

dogsandcats.bg

Сексуално поведение при кучетата

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg

Татуиската Стефани е вторият отпаднал съквартирант от Big Brother

Edna.bg

Дневен хороскоп за 5 октомври, неделя

Edna.bg

Хулио Веласкес празнува днес 44-ти рожден ден!

Gong.bg

Виктор Скерлев с тежък жребий на Световното първенство по джудо за младежи в Перу

Gong.bg

Усещане за златна есен в неделя, но от понеделник се задава нов циклон

Nova.bg

Спасител от "Елените": Ако ние направим грешки, няма кой да помогне на другите

Nova.bg