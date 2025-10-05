Любопитно

„Голяма вълна“ преминава през нашата галактика, измествайки хиляди звезди от местата им

Астрономите все още не знаят какво е предизвикало движението

5 октомври 2025, 09:37
Източник: iStock/Getty Images

О громна „вълна“ преминава през нашата галактика, тласкайки милиарди звезди след себе си, разкрива ново проучване, пише Live Science.

Галактическата вълна на Млечния път беше забелязана в картографски данни от космическия телескоп Gaia на Европейската космическа агенция (ESA), който картографира позициите и моделите на движение на милиони звезди с висока точност, преди да се пенсионира по-рано тази година.

Подобно на вълнички в езеро, вълната има много голямо влияние: Тя засяга звезди на разстояние между 30 000 и 65 000 светлинни години от центъра на галактиката, съобщиха представители на ESA в изявление. Това е голям процент от Млечния път, който е с диаметър приблизително 100 000 светлинни години.

Астрономите все още не знаят какво е предизвикало движението. Възможно е да е минал сблъсък с по-малка галактика джудже, който е причинил големия трус, заявиха представители на ESA, но са необходими още изследвания, за да се отговори на този въпрос.

Резултатите са публикувани в списанието Astronomy & Astrophysics .

Картографиране на вълната

Гея е картографирала скоростите и движенията на звездите в продължение на близо дванадесет години. През 2020 г. телескопът наблюдава, че дискът на Млечния път се клатушка като въртящ се пумпал. Новооткритата вълна е картографирана чрез проследяване на движенията и позициите на млади, гигантски звезди, както и на набор от цефеиди - звезди с предвидима, но променлива яркост.

„Тъй като младите гигантски звезди и цефеидите се движат с вълната, учените смятат, че газът в диска може също да участва в тази мащабна пулсация. Възможно е младите звезди да запазят паметта за вълновата информация от самия газ, от който са се родили“, пишат служители на ESA в изявлението.

Служители на ESA оприличиха галактическата вълна на „вълната“, изпълнявана от тълпа на стадион: При групово движение, започващо от едната страна на стадиона и движещо се секция по секция до другата страна, хората стават от местата си, изправят се напълно с протегнати ръце и след това сядат обратно.

Подобен тип вълново движение се вижда, когато нашата галактика се наблюдава отстрани. Такива вертикални движения, представени със стрелки, показват вълнички от движение далеч по диска на Млечния път.

„Това наблюдавано поведение е в съответствие с това, което бихме очаквали от вълна“, казва в изявлението водещият автор Елоиза Поджио, астроном от Националния институт по астрофизика в Италия.

Новооткритата вълна може да е свързана и с много по-малка пулсация в Млечния път, вече позната на учените. Наречена вълна на Радклиф, тя е видима на около 500 светлинни години от слънцето и се простира на 9000 светлинни години в Космоса.

„Въпреки това, вълната на Радклиф е много по-малка нишка и се намира в различна част от диска на галактиката в сравнение с вълната, изследвана в нашата работа. Двете вълни може да са свързани или да не са. Ето защо бихме искали да направим повече изследвания“, каза Поджио. 

Източник: Live Science    
Галактическа вълна Млечен път Космически телескоп Gaia Движение на звездите Астрофизика
