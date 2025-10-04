Свят

Партията на Андрей Бабиш отбеляза убедителна победа на изборите в Чехия - какво следва?

Избирателната активност беше доста висока - 68,8%

4 октомври 2025, 20:21
Партията на Андрей Бабиш отбеляза убедителна победа на изборите в Чехия - какво следва?
Източник: БТА

В чера и днес в Чехия бяха произведени избори за долната камара на парламента, която е с 200 места.

При близо 100% преброени бюлетини резултатът от изборите сочи убедителна победа за движението „Действие на недоволните граждани“ (известно с абревиатурата си на чешки език АНО и окачествявано като дясно, популистко и антиимигрантско) на милиардера и бивш премиер Андрей Бабиш - АНО получава 34,8% от гласовете на избирателите.

Когато упражни вчера правото си на глас в източния чешки град Острава, Бабиш, цитиран от чешката новинарска агенция ЧТК, каза пред журналисти, че успех на изборите за него означава мнозинство в парламента и възможност АНО да състави еднопартийно правителство.

Резултатите от изборите сочат обаче, че АНО ще има около 80 депутата, което няма да е достатъчно за абсолютно мнозинство в парламента (за абсолютно мнозинство са необходими 101 депутата) и ще трябва да разчита на други партии. Предстои да разберем дали той ще успее да събере достатъчна подкрепа за правителство на малцинството или ще трябва да се коалира с някого.

Край на изборния ден в Чехия: Кой ще управлява страната?

  • Какво се случи на изборите и какви са вариантите пред Бабиш?

Избирателната активност беше доста висока - 68,8%. В парламента влизат шест политически субекта.

Първата сигурна констатация за резултатите от изборите е, че партията на Андрей Бабиш отбеляза победа със значителна преднина пред политическия субект, класирал се на второ място.

На второ място, с 23,1%, е дясноцентристката и проевропейска коалиция „Заедно“ на сегашния премиер Петър Фиала. Третото място бе заето от партньора на „Заедно“ в правителството – либералната партия „Кметове и независими“, с 11,1%. Успех на изборите бележи либералната и проевропейска Партия на пиратите, която до миналата година беше част от правителството - тя заема четвъртото място с 8,8% от гласовете, въпреки че проучвания предсказваха за нея по-слаб резултат. 

Повод за радост има и дясното движение „Автомобилисти за себе си“, което отбеляза по-добър резултат, отколкото някои социологически проучвания му предвещаваха. "Автомобилистите", които се обявяват против зелените политики на ЕС, спечелиха 6,8% от гласовете и уверено станаха шестият субект в новия парламент.  

Най-голямото разочарование на тези избори понесоха крайнодясната и антиимигрантска партия „Свобода и пряка демокрация“ (СПД) с лидер Томио Окамура и крайнолявото обединение „Стига!“, основен партньор в който е Комунистическата партия на Бохемия и Моравия.

СПД, която настоява за референдум за излизане от Европейския съюз и за която социологически проучвания прогнозираха, че може да спечели трето място на изборите, се нареди на пето място със 7,8% от гласовете, а „Стига!“, за което някои проучвания прогнозираха доста добър резултат, не успя да прескочи избирателния праг от 5%.

Като се вземе предвид, че „Заедно“, „Кметове и независими“ и Партията на пиратите категорично изключват коалиция и каквото и да било следизборно сътрудничество с АНО, като единствени потенциални донори на подкрепа или коалиционни партньори за Бабиш остават СПД и „Автомобилисти за себе си“.

АНО обаче се надява да успее да се договори за правителство на малцинството.

„Бабиш няма много добри отношения с Томио Окамура, така че със сигурност ще предпочетем да си сътрудничим с „Автомобилистите“, каза пред чешката телевизия Си Ен Ен Прима Нюз източник от АНО, който предпочете да не бъде назован.

Евродепутатката от АНО и бивша министърка на регионалното развитие Клара Досталова заяви, че Андрей Бабиш би искал да управлява сам.

„Идеалният следизборен сценарий би бил правителството на малцинството“, каза тя. Същевременно ря допусна, че ако се стигне до сформирането на управляваща коалиция, АНО би предпочело да си сътрудничи с „Автомобилистите“.

Евентуално сътрудничество със СПД след изборите би било усложнено от исканията на крайнодясната партия да бъде организиран референдум за излизане от ЕС и НАТО. За много от членовете на АНО това е червена линия. Самият Андрей Бабиш, в дебат на телевизия Си Ен Ен Прима Нюз, каза, че иска Чехия да остане част от ЕС и НАТО.

От утре сутринта започват срещи на чешкия президент Петър Павел с лидерите на политическите сили, спечелили места в парламента.

Източник: БТА, Божидар Захариев    
Източник: БТА, Божидар Захариев
<p>ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори</p>
