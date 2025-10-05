България

Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване

Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°

5 октомври 2025, 07:00
В сутрешните часове на неделния ден на места в равнините ще се образува мъгла или ниска облачност, а в котловините - слана. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Минималните температури ще бъдат между и , по Черноморието: 9°-11°, в София - около .

Атмосферното налягане е по-ниско от средното, като през деня ще започне да се понижава.

В неделя времето ще бъде предимно слънчево, преди обяд на места в равнините с ниска облачност или мъгла, а над Западна България с разкъсана висока облачност. Вятърът ще се ориентира от югоизток - ще е слаб, в източните райони - до умерен.

Дневните температури ще се повишат и преобладаващите максимални ще бъдат между 16° и 21°.

В София максималните температури ще са около 17°.

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

Вечерта от запад ще започне бързо заоблачаване и през нощта срещу понеделник в Западна България ще завали дъжд.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, на места преди обяд с ниска облачност или мъгла. През деня ще се усили до умерен вятърът от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 19° и 21°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето временно ще отслабне до 2 бала.

Над планините ще бъде предимно слънчево, над масивите от Западна България с разкъсана висока облачност. Привечер от запад ще започне заоблачаване, а през нощта срещу понеделник и валежи от дъжд, над 2200 метра - от сняг. Ще духа умерен, по билата силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра - около .

През първите дни от новата седмица ще бъде облачно с валежи. Временно интензивни и значителни по количество ще са в понеделник на места в югоизточната половина от страната, а във вторник в повече райони от Централна и Източна България. Вятърът ще е от северозапад, до умерен. Сутрешните температури ще се повишат и минималните ще бъдат между и 11°, а максималните - предимно между 10° и 15°, в понеделник в източните райони до 18°-20°.

Източник: БТА, НИМХ    
Последни новини

Две деца са убити, а други две са в критично състояние след стрелба в Тексас

Две деца са убити, а други две са в критично състояние след стрелба в Тексас

Свят Преди 40 минути

Всички лица, за които се смята, че са замесени в стрелбата, са задържани

Татуиската Стефани е вторият отпаднал съквартирант от Big Brother

Татуиската Стефани е вторият отпаднал съквартирант от Big Brother

Любопитно Преди 1 час

Тя получи най-нисък положителен вот от зрителите на NOVA

50 интересни факта за българските планини

50 интересни факта за българските планини

Любопитно Преди 2 часа

Всяко място по нашите земи, до което се е докоснала „майката-природа“ е спиращо дъха и заслужава да бъде видяно

Ясен е първият сигурен участник в следващия сезон на “Игри на волята”

Ясен е първият сигурен участник в следващия сезон на “Игри на волята”

Любопитно Преди 9 часа

Приключенецът Николай Бенковски победи ветерана Кралев в кастинг битка

Мъж от Флорида уби и изяде два пауна, арестуваха го

Мъж от Флорида уби и изяде два пауна, арестуваха го

Свят Преди 10 часа

Сега американецът е изправен пред съд по обвинения в жестокост към животни

Чешкият премиер поздрави Андрей Бабиш за победата на изборите

Чешкият премиер поздрави Андрей Бабиш за победата на изборите

Свят Преди 11 часа

АНО спечели близо 35% от гласовете на парламентарните избори

Бурята "Ейми" взе жертви във Франция

Бурята "Ейми" взе жертви във Франция

Свят Преди 11 часа

Бурята прекъсна електрозахранването

Украйна: Китай дава на Русия сателитна информация за ракетни удари

Украйна: Китай дава на Русия сателитна информация за ракетни удари

Свят Преди 12 часа

"Има доказателства за високо ниво на сътрудничество между Русия и Китай", каза Олег Александров

<p>Партията на Андрей Бабиш отбеляза победа на изборите в Чехия - какво следва?</p>

Партията на Андрей Бабиш отбеляза убедителна победа на изборите в Чехия - какво следва?

Свят Преди 12 часа

Избирателната активност беше доста висока - 68,8%

Арестуваха двама крадци в "Елените"

Арестуваха двама крадци в "Елените"

България Преди 12 часа

Предстои да бъде образувано разследване по случая

<p>Десетки арестувани на протест в Лондон след кървавата атака в Манчестър</p>

В Лондон арестуваха десетки протестиращи, които подкрепят забранена пропалестинска организация

Свят Преди 14 часа

Организаторите на демонстрацията отхвърлиха призивите на полицията и правителството да отменят проявата

Дрон над летището във Франкфурт, 41-годишен мъж е арестуван

Дрон над летището във Франкфурт, 41-годишен мъж е арестуван

Свят Преди 14 часа

Няма данни 41-годишният задържан да има връзка с Русия

Внимание, шофьори! Авария остави тунелите "Витиня" и "Ечемишка" без осветление

Внимание, шофьори! Авария остави тунелите "Витиня" и "Ечемишка" без осветление

Свят Преди 15 часа

Екипите работят за възстановяване на електрозахранването в максимално кратки срокове, уточниха от АПИ

<p>&quot;Това е една от най-варварските руски тактики&quot;</p>

Украински министър след атаката срещу пътнически влак: Това е една от най-варварските руски тактики

Свят Преди 15 часа

Министърът поясни, че срещу гарата са били извършени две последователни атаки

Край на изборния ден в Чехия: Кой ще управлява страната?

Край на изборния ден в Чехия: Кой ще управлява страната?

Свят Преди 15 часа

Резултатите от повечето избирателни райони ще станат ясни най-късно днес вечерта

Израел е нанесъл удари в Газа въпреки призива на Тръмп

Израел е нанесъл удари в Газа въпреки призива на Тръмп

Свят Преди 16 часа

20 къщи са били разрушени по време на нощните бомбардировки, твърди Махмуд Басал

Всичко от днес

