България

„Величие“ обяви кого номинира за президент и вицепрезидент

По думите на Пекова решението е взето след вътрешно проучване и обсъждане

Николай Киров Николай Киров

9 септември 2026, 19:48
„Величие“ обяви кого номинира за президент и вицепрезидент
Източник: Величие

И велин Михайлов е определен за кандидат на „Величие“ за президент, а Юлиана Матеева - за кандидат за вицепрезидент.

Това съобщи председателят на партията Албена Пекова в официално обръщение до българските граждани, членовете и симпатизантите на формацията.

По думите на Пекова решението е взето след вътрешно проучване и обсъждане в партията. Кандидатурите на Михайлов и Матеева са получили над 90% от гласовете.

Партия „Величие“ се регистрира за участие в президентските избори

Пекова призова структурите, членовете, симпатизантите и доброволците на „Величие“ да проведат предстоящата кампания достойно, организирано и последователно, като бъдат близо до хората и се вслушват в мнението им.

Тя пожела на двамата кандидати сила и мъдрост в предстоящата кампания и заяви, че целта е партията да излезе от нея като по-организиран, по-подготвен и по-силен екип.

Редактор: Николай Киров
Източник: Величие    
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