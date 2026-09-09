Освободиха шофьора на тира от катастрофата, в която загинаха две деца от "Славия"

Ш офьорът на тир, причинил тежката катастрофа на автомагистрала "Тракия" на 24 юни, в която загинаха две 9-годишни деца и мъж, е освободен от ареста.

Това потвърди пред БТА окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев. Към момента обвиняемият Енчо Динев е с мярка "подписка" и няма право да напуска страната, посочи прокурорът.

Обвиняемият за фаталната катастрофа на АМ "Тракия": Ръководил съм футболен отбор

Причината е, че е изтекъл е двумесечният срок за задържане, в който по закон трябва да се внесе обвинителният акт.

"Според наказанието, което се предвижда и повдигнатото обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост, срокът е не повече от два месеца и е изтекъл, а ние сме длъжни да го освободим", каза Дойчев.

По думите му все още се очакват медицинските и автотехническите експертизи, които се бавят.

"Евентуално може да се преквалифицира и конкретизира обвинението, но трябва да видим какво ще кажат автоекспертите. Обвинението определя наказанието, а оттам и колко време може да бъде задържан в ареста", посочи окръжният прокурор.

Пускат под домашен арест шофьора, обвинен за катастрофата на АМ "Тракия"

Дойчев подчерта, че версията на шофьора, че спукана гума е причина за катастрофата остава на този етап като работна по разследването.

"И това трябва да кажат автоекспертите - дали има спукана гума, дали тя е причината за загубата на контрол и навлизането на камиона в насрещното движение", отбеляза прокурорът.

Припомняме, че катастрофата стана на 24 юни около 13:00 часа при 290-ия километър на магистрала "Тракия", в района преди пътен възел "Зимница". Тежкотоварен автомобил премина през разделителната мантинела и навлезе в насрещното платно, където удари автомобил, движещ се в посока Бургас.

На място загинаха шофьорът на автомобила и две деветгодишни деца от школата на футболен клуб "Славия". Другите двама пътници бяха откарани в болница с тежки наранявания - 49-годишна жена и съпругът ѝ - 46-годишен треньор в школата на "Славия".