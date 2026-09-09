Разрив между Мерц и Тръмп заради АзГ и скандал в Бундестага

Г ерманският канцлер Фридрих Мерц отмени планиран телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп, часове след като републиканецът публично приветства победата на крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (АзГ) на регионалните избори в Саксония-Анхалт.

Говорител на Мерц отказа да посочи причина за отмяната, но в отговор на журналистически въпроси уточни, че тя не се дължи на проблеми с графика, предаде АФП.

Политическо земетресение в Германия: 5 трудни истини след триумфа на АзГ

Тръмп приветства в публикация в своята социална мрежа Трут сошъл „наистина голямата вечер“ за АзГ.

„Най-накрая им писна от абсолютно ужасните имиграционни правила и разпоредби, които нанесоха толкова сериозни щети на Германия“, написа Тръмп във вторник вечерта вашингтонско време.

Говорителят на Мерц не коментира директно думите на Тръмп, но отбеляза, че канцлерът многократно се е противопоставял „по принцип“ на „намесата или коментирането на вътрешнополитическата ситуация, особено по отношение на избори“.

Все още не е определена нова дата за телефонен разговор между двамата лидери, добави говорителят.

В края на посланието си Тръмп написа и съкращението „МГГА“, което очевидно е препратка в подкрепа на АзГ към собствения му лозунг „МАГА“ и означава „Да направим Германия отново велика“.

Освен това Мерц обвини АзГ, че иска да извърши „етническо прочистване“, предаде „Франс прес“.

„Терминът „ремиграция“ не е нищо друго, освен евфемизъм за етническо прочистване, основано на произход и цвят на кожата“, заяви той по време на дебати в Бундестага, на които беше често прекъсван от членовете на АзГ.

В неделя проруската и антиимигратска партия спечели местния вот в провинция Саксония-Анхалт с близо 44% – с голяма преднина пред консервативния Християндемократически съюз (ХДС) на Мерц и досегашния премиер на провинцията, който получи 17% от гласовете.

„Ако тези, които работят в Германия, напуснат страната, защото „ремиграция“ е станало лозунг“, няколко сектора на икономиката повече няма да функционират“, продължи канцлерът, посочвайки конкретно комунално-битовото обслужване, социалните грижи и ресторантите.

Мерц каза това след нападателна реч от страна на съпредседателката на АзГ Алис Вайдел – която изрази съжаление, че германците трябва „всекидневно да живеят с последиците от масовата имиграция“.

Вълната, която разтърси Брюксел: Защо победата на АзГ плаши Европа

Според Вайдел тя е довела до „повишаване на престъпленията“ и голям ръст на „сексуланите нападения и актове на жестоко насилие“.

Германската криминална статистика показва повишена представеност на имигрантите при някои видове престъпления, но изследователите отдавна подчертават, че тези данни сами по себе си не са достатъчни, за да установят пряка причинно-следствена връзка между имиграцията и престъпността.

Мерц също така омаловажи и значимостта на изборния успех на АзГ.

„Истинската изборна цел“ на опозиционната партия – „да спечели мнозинството от местата в парламента на Саксония-Анхалт“, не беше постигната, а „56% от избирателите в Саксония-Анхалт не са гласували за вас“, заяви той.

АзГ твърди, че сега води преговори с други групи и представители в местния парламент, за да сформира правителство – процес, който ще отнеме време.

„Никъде в Германия няма да си осигурите мнозинство“, каза Мерц на Вайдел и обвини АзГ, че ще остане „деструктивна сила“.

Вайдел откри дебатите, заявявайки, че дните на правителството на Мерц „са преброени“.

Мерц също така обвини АзГ, че обслужва предполагаемите опити за дестабилизиране на Германия, като припомни за предотвратената в началото на август атака с дрон на летището в Лайпциг, организирана от Русия.

„Не казахте нищо, г-жо Вайдел, за това, което се случи на 4 август. Вие сте част от проблема, пред който ние в Германия сме изправени“, каза той.