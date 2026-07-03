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Румен Радев потвърди в НС - България налага вето срещу 21-вия пакет санкции срещу Москва

Премиерът обяви в парламента, че решението е мотивирано от защита на националния интерес

Обновена преди 10 минути / 3 юли 2026, 09:50
Румен Радев потвърди в НС - България налага вето срещу 21-вия пакет санкции срещу Москва
Източник: БГНЕС

П ремиерът Румен Радев потвърди от парламентарната трибуна, че страната ни ще изрази резерви към 21-вия пакет санкции срещу Русия. Причината – „защото отстоява българския национален интерес“, лаконичен бе министър-председателят в отговор на депутатски въпрос, предава DarikNews.bg.

Днес в Народното събрание се провежда парламентарен блицконтрол, в който участват заместник министър-председателят Атанас Пеканов, заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев, заместник министър-председателят Иво Христов и министър-председателят Румен Радев.

"Що се отнася дали имам готовност да наложа резерви към 21-ия пакет санкции, не че имам готовност, аз ще го направя. Просто и ясно, защото защитавам и отстоявам българския национален интерес", заяви Радев в отговор на въпрос, зададен от Йордан Иванов от "Демократична България". 

С блицконтрол започна заседанието на Народното събрание. 

В дневния ред е включен и редовен парламентарен контрол, в който ще участват министрите Иван Демерджиев, Димитър Стоянов, Георги Вълчев, Ива Петрова, Пламен Абровски, Росица Карамфилова и Иван Шишков.

Източник: DarikNews.bg, БТА    
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