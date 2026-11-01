Хелоуин 2026 в Холивуд: От поп икони до филмови герои – вижте най-добрите костюми на звездите

Х елоуин и Холивуд вървят ръка за ръка, особено като се има предвид, че повечето костюми се вдъхновяват от света на развлекателната индустрия.

От емблематични филмови герои през популярни музиканти до попкултурни феномени — източниците на вдъхновение са безкрайни. Известните личности обаче не само осигуряват идеи за костюми на останалата част от света, но и самите те показват едни от най-добрите визии за годината.

Ким Кардашиян, Парис Хилтън, Лиса Рина и редица други вече показаха своите визии за Хелоуин 2026.

В ГАЛЕРИЯТА вижте кои са най-впечатляващите костюми на звездите.