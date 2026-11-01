Binance възобнови тегленията след хакерска атака за 6,3 млрд. долара

Binance поетапно възобнови тегленията след хакерска атака, при която бяха откраднати криптоактиви на стойност 6,3 млрд. долара.

Борсата обеща да възстанови всички загубени средства, като вече е осигурила 95% от сумата и набавя останалите 5%.

ФБР обвини за атаката хакерската група TraderTraitor, свързана със Северна Корея, а Binance продължава разследването и прегледа на сигурността си.

Binance resumes bitcoin, ether withdrawals after covering bulk of stolen $6.3 billion https://t.co/MwAhUYyqMw — Reuters (@Reuters) November 1, 2026

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Binance започна да позволява на клиентите си да теглят средства, след като най-голямата криптоборса в света възобнови услугите си след рекордна хакерска атака, при която бяха откраднати 6,3 млрд. долара.

Компанията стана жертва на кражбата в четвъртък вечерта и временно спря тегленията, докато бързаше да отстрани проблемите в платформата си и да разследва как хакерите са проникнали в системите ѝ.

В неделя Binance съобщи, че е започнала постепенно и поетапно да възстановява услугите за теглене след обира, за който е обвинена група, свързана със Северна Корея.

Първоначално Binance е разрешила на притежателите на токените ethereum, USDT и USDC в блокчейна Ethereum да изтеглят средствата си, както и на някои потребители, чиито активи се намират в блокчейна BNB Smart Chain.

Компанията заяви, че поетапният подход има за цел „всяка двойка мрежа и актив да бъде възстановена внимателно, като проверките за стабилност и сигурност бъдат завършени, преди достъпът да бъде отново отворен“. По думите ѝ приоритет са токените, към които през последната седмица е имало най-голямо потребителско търсене.

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Binance предупреди, че потребителите може да изпитат „временни забавяния или по-дълго време за обработка на транзакциите заради големия обем трафик“.

Компанията заяви, че ще възстанови средствата на клиентите, чиито активи са били откраднати при хакерската атака. Тя е осигурила сума, равняваща се на 95% от откраднатите средства, чрез собствени приходи и авариен фонд. В момента работи по закупуването на останалите 5% от токените на пазара, като посочва, че те са „с по-ниска ликвидност“ и намирането на необходимото количество отнема повече време.

В събота ФБР обвини TraderTraitor, група хакери, свързана със Северна Корея, за рекордната кражба. Бюрото заяви, че очаква откраднатите средства да бъдат конвертирани и „допълнително изпрани“.

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Свързани със Северна Корея групи се превърнаха в активни извършители на кражби на криптовалути през последните години. Миналата година ФБР обвини TraderTraitor и за кражбата на 1,5 млрд. долара от друга криптоборса, Bybit.

Binance работи с правоприлагащите органи и компании за анализ на блокчейн транзакции, за да установи как е извършен обирът. Компанията заяви, че ще публикува доклад с резултатите от разследването.

Първоначалното разследване на компанията установило, че лаптоп на инженер е бил компрометиран, но впоследствие тя съобщи, че са открити и други „точки на проникване“.

Мащабът и скоростта на кражбата шокираха криптоиндустрията. След обира съизпълнителният директор на Binance Ричард Тенг заяви, че компанията възстановява и тества повторно „цялата си инфраструктурна система“ и „извършва цялостен преглед на сигурността в цялата компания“.

„Възобновяването на тегленията е важен етап, но работата ни продължава. Ще продължим да укрепваме защитните си механизми и да завършваме процеса по възстановяване“, заявиха от Binance.