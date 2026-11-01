Свят

Binance възобнови тегленията след хакерска атака за 6,3 млрд. долара

Криптоборсата постепенно възстановява услугите си и обещава да компенсира клиентите. Компанията е осигурила 95% от откраднатите средства и работи по намирането на останалите 5%

1 ноември 2026, 13:30
Binance възобнови тегленията след хакерска атака за 6,3 млрд. долара
Източник: GettyImages
  • Binance поетапно възобнови тегленията след хакерска атака, при която бяха откраднати криптоактиви на стойност 6,3 млрд. долара.
  • Борсата обеща да възстанови всички загубени средства, като вече е осигурила 95% от сумата и набавя останалите 5%.
  • ФБР обвини за атаката хакерската група TraderTraitor, свързана със Северна Корея, а Binance продължава разследването и прегледа на сигурността си.

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Binance започна да позволява на клиентите си да теглят средства, след като най-голямата криптоборса в света възобнови услугите си след рекордна хакерска атака, при която бяха откраднати 6,3 млрд. долара.

Компанията стана жертва на кражбата в четвъртък вечерта и временно спря тегленията, докато бързаше да отстрани проблемите в платформата си и да разследва как хакерите са проникнали в системите ѝ.

В неделя Binance съобщи, че е започнала постепенно и поетапно да възстановява услугите за теглене след обира, за който е обвинена група, свързана със Северна Корея.

Първоначално Binance е разрешила на притежателите на токените ethereum, USDT и USDC в блокчейна Ethereum да изтеглят средствата си, както и на някои потребители, чиито активи се намират в блокчейна BNB Smart Chain.

Компанията заяви, че поетапният подход има за цел „всяка двойка мрежа и актив да бъде възстановена внимателно, като проверките за стабилност и сигурност бъдат завършени, преди достъпът да бъде отново отворен“. По думите ѝ приоритет са токените, към които през последната седмица е имало най-голямо потребителско търсене.

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Binance предупреди, че потребителите може да изпитат „временни забавяния или по-дълго време за обработка на транзакциите заради големия обем трафик“.

Компанията заяви, че ще възстанови средствата на клиентите, чиито активи са били откраднати при хакерската атака. Тя е осигурила сума, равняваща се на 95% от откраднатите средства, чрез собствени приходи и авариен фонд. В момента работи по закупуването на останалите 5% от токените на пазара, като посочва, че те са „с по-ниска ликвидност“ и намирането на необходимото количество отнема повече време.

В събота ФБР обвини TraderTraitor, група хакери, свързана със Северна Корея, за рекордната кражба. Бюрото заяви, че очаква откраднатите средства да бъдат конвертирани и „допълнително изпрани“.

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Свързани със Северна Корея групи се превърнаха в активни извършители на кражби на криптовалути през последните години. Миналата година ФБР обвини TraderTraitor и за кражбата на 1,5 млрд. долара от друга криптоборса, Bybit.

Binance работи с правоприлагащите органи и компании за анализ на блокчейн транзакции, за да установи как е извършен обирът. Компанията заяви, че ще публикува доклад с резултатите от разследването.

Първоначалното разследване на компанията установило, че лаптоп на инженер е бил компрометиран, но впоследствие тя съобщи, че са открити и други „точки на проникване“.

Мащабът и скоростта на кражбата шокираха криптоиндустрията. След обира съизпълнителният директор на Binance Ричард Тенг заяви, че компанията възстановява и тества повторно „цялата си инфраструктурна система“ и „извършва цялостен преглед на сигурността в цялата компания“.

„Възобновяването на тегленията е важен етап, но работата ни продължава. Ще продължим да укрепваме защитните си механизми и да завършваме процеса по възстановяване“, заявиха от Binance.

Източник: Financial Times    
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