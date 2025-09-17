Радев отговори на Борисов за "Рейнметал": Да е благодарен, че доведох на крака г-н Папергер в България

След стрелбата в училище в Хасково: Майката отишла да си иска пистолета, бил много скъп

Борисов: Радев се опитва да сплаши "Рейнметал", за да не инвестират у нас

С табилността на едно управление зависи не само от парламентарната подкрепа, а и от ситуацията извън парламента. Това заяви президентът Румен Радев пред журналисти, след като участва в тържествената церемония по издигане знамето на София.

Според държавния глава българите обедняват, все повече усещат липсата на справедливост и негодуванието расте.

Депутатите дебатират по петия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков"

Когато говорим за вотове, трябва да си даваме сметка, че партиите подмениха вота на своите избиратели и създадоха тази управляваща коалиция. Тя обслужва една политическа сила, която все повече овладява и то демонстративно не само мандатоносителя, но и цялото управление, коментира Румен Радев.

Той отбеляза също, че е отказал писмено предложението Деньо Денев да стане шеф на ДАНС.

"Вече съм отговорил писмено с "не", каза държавният глава Румен Радев в отговор на журналистически въпрос дали ще отговори официално на премиера с отказ да назначи Деньо Денев за председател на Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС).

"Приключих съгласувателната процедура с правителството", допълни Румен Радев.

* В началото на септември правителството изпрати на президента искане за съгласуване за Деньо Денев като председател на ДАНС. В момента Денев изпълнява функциите на председател на агенцията.

Борисов: Някой дава ли си сметка за това?!

Президентът отговори и на думите на Борисов, който заяви, че държавният глава се опитва да сплаши "Рейнметал", за да не инвестират тук.

"Бориов първо трябва да е доволен и благодарен, че доведох на крака г-н Папергер в България и го убедих да инвестира тук. Страната ни предлага прекрасна възможност за инвестиция. Друг е въпросът как ще се реализира тази инвестиция и в какво. Тук отговорността е изцяло на изпълнителната власт. Нямам намерения да развалям нищо. Но когато в президентската институция се получи сигнал за злоупотреби, аз съм длъжен да реагирам, както винаги съм правил", посочи държавният глава.

По-рано в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ заяви: "От пет години от ГЕРБ нямаме никакво влияние върху ВМЗ, за да коментираме какъвто и да е сигнал. Предполагам вече е даден на службите, така че да го гледат. Всички опити да не се случи тази инвестиция, включително и този партиен лидер, защото той не се държи като президент, е да не стане. Радев иска да подплаши инвеститорите", коментира Борисов.