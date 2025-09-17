Радев отговори на Борисов за "Рейнметал": Да е благодарен, че доведох на крака г-н Папергер в България

България

17 септември 2025, 12:43
След дебатите в НС: Кабинетът "Желязков" се събра на редовно заседание
Започва инициатива за връщане на наши сънародници от чужбина
Борисов: Радев се опитва да сплаши "Рейнметал", за да не инвестират у нас
Шокиращи данни за цените на основни хранителни продукти разкри КНСБ
Разлог пали свещичка в памет на малкия Иван, загинал при парасейлинг в Несебър
След стрелбата в училище в Хасково: Майката отишла да си иска пистолета, бил много скъп
Дело №18 за смъртта на Филип Арсов, убит на пешеходна пътека в София
Депутатите дебатират по петия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков"

С табилността на едно управление зависи не само от парламентарната подкрепа, а и от ситуацията извън парламента. Това заяви президентът Румен Радев пред журналисти, след като участва в тържествената церемония по издигане знамето на София.

Според държавния глава българите обедняват, все повече усещат липсата на справедливост и негодуванието расте.

Депутатите дебатират по петия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков"

Когато говорим за вотове, трябва да си даваме сметка, че партиите подмениха вота на своите избиратели и създадоха тази управляваща коалиция. Тя обслужва една политическа сила, която все повече овладява и то демонстративно не само мандатоносителя, но и цялото управление, коментира Румен Радев.

Той отбеляза също, че е отказал писмено предложението Деньо Денев да стане шеф на ДАНС.

"Вече съм отговорил писмено с "не", каза държавният глава Румен Радев в отговор на журналистически въпрос дали ще отговори официално на премиера с отказ да назначи Деньо Денев за председател на Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС).

"Приключих съгласувателната процедура с правителството", допълни Румен Радев.

* В началото на септември правителството изпрати на президента искане за съгласуване за Деньо Денев като председател на ДАНС. В момента Денев изпълнява функциите на председател на агенцията.

Борисов: Някой дава ли си сметка за това?!

Президентът отговори и на думите на Борисов, който заяви, че държавният глава се опитва да сплаши "Рейнметал", за да не инвестират тук.

"Бориов първо трябва да е доволен и благодарен, че доведох на крака г-н Папергер в България и го убедих да инвестира тук. Страната ни предлага прекрасна възможност за инвестиция. Друг е въпросът как ще се реализира тази инвестиция и в какво. Тук отговорността е изцяло на изпълнителната власт. Нямам намерения да развалям нищо. Но когато в президентската институция се получи сигнал за злоупотреби, аз съм длъжен да реагирам, както винаги съм правил", посочи държавният глава.

По-рано в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ заяви: "От пет години от ГЕРБ нямаме никакво влияние върху ВМЗ, за да коментираме какъвто и да е сигнал. Предполагам вече е даден на службите, така че да го гледат. Всички опити да не се случи тази инвестиция, включително и този партиен лидер, защото той не се държи като президент, е да не стане. Радев иска да подплаши инвеститорите", коментира Борисов.

Източник: БТА/Николай Трифонов    
Юлия Навална: Чуждестранни тестове показват, че Алексей Навални е бил отровен

Дългият до земята шлифер на Мелания Тръмп събра всички погледи

Президентът Радев е отказал да назначи Деньо Денев за председател на ДАНС

Шокиращи данни за цените на основни хранителни продукти разкри КНСБ

Закръгляват пенсиите в евро в полза на гражданите

Патриарх Даниил отслужи тържествен водосвет за празника на София

"Нашата столица носи името на Божията премъдрост", каза той

От планинска хижа до ранчо с коне: Зашеметяващите имоти на Робърт Редфорд за милиони

Актьорът, превърнал се в режисьор, е притежавал множество зашеметяващи имоти в западната част на Съединените щати през живота си

KINO NOVA излъчва „Последният замък" в памет на Робърт Редфорд тази вечер от 21:00 ч.

В екшън драмата той влиза в ролята на непокорния генерал Ъруин, който се противопоставя на несправедливостта

Зад дима: Истината за пушенето

„Пушенето – независимо от формата – остава сериозна заплаха за здравето"

БНБ пуска колекционерски евромонети от 1 януари 2026 г.

От 1 януари банката прекратява емитирането на български монети от благороден метал и мед в лева

Астероид с размер на небостъргач се приближава до Земята, съобщава НАСА

НАСА проследява астероиди, които се очаква да преминат на разстояние до 7,4 милиона километра от Земята. Всеки обект с диаметър над 150 метра в този диапазон се счита за потенциално опасен

Смъртоносна стрелба във Виена: Убита е жена, стрелецът е намерен мъртъв

С тежки огнестрелни рани в болница са били откарани 24-годишна жена в критично състояние и 26-годишен мъж

Очаквайте на 8 декември в София – Българският Давос!

Годишната среща на бизнеса и обществото с властта – Powers Summit, ще се проведе в София Тех Парк

Пожарът в Рила, над река Илийна, е овладян

Заради трудния терен доугасяването на тлеещите огнища е по-бавно

Спанак, фибри или оцет: Тайната на Кристен Бел за хранене без напълняване

Методът на Бел включва консумация на спанак или други листни, влакнести зеленчуци преди хранене с високо съдържание на въглехидрати

5 зодии, които ще получат септемврийска изненада от Меркурий: Проверете дали сте в списъка

Кои зодии ще имат късмет още от септември, но и кои трябва да внимават

95-годишна с деменция преби до смърт жена в старчески дом

"Приятелите ми казват, че не могат да повярват, защото това се случва само във филмите."

Националният ни отбор по волейбол с тотален разгром над Чили, първи сме в групата

На старта на Мондиала българският отбор постигна чиста победа срещу Германия, а преди два дни и успех в пет гейма срещу Словения

Кметът на Огняново твърди, че е бит и заплашван oт местен хотелиер

Иван Ижбехов съобщи това в профила си във Facebook

Пеевски за вота на недоверие: Безсмислено упражнение и загуба на време

"Точно хората, които грабиха държавата близо пет години, нямат срам да внесат вот на недоверие с такива теми, заяви той

Кристин Дейвис призна, че е била шокирана от внезапния край на „И просто ей така..."

Актрисата призна, че дори звездите от сериала не са знаели за внезапното решение да се сложи край след три сезона

