Радев: Аз какво съм виновен, че господин Борисов не е премиер

Борисов с остри критики към Радев: Държавен глава така не може да говори

"Аз какво съм виновен, че господин Борисов не е премиер? Какво съм виновен, че той допусна през годините да стане ужасно зависим от господин Пеевски не само политически", заяви Румен Радев по повод коментара от председателя на ГЕРБ Бойко Борисов, че президентът ползва всяко мероприятие, за да говори срещу правителството.

"Категорично не е вярно, че не проявявам кооперативност да работя с правителството", заяви президентът пред журналисти в Националния дворец на културата.

"От първия му ден протегнах ръка към кабинета. И писмено, и устно съм се свързвал с премиера. Организирах днес кръгла маса с бизнеса и образователните институции - как да градим бъдеще за България с нови технологии. Да привличаме заедно инвестиции. Каня министри и после получават забрана именно от Борисов да присъстват където съм и аз. Разбягват се като пилци като ме видят. А аз им свърших работата в Япония - сключих декларация за стратегическо партньорство", каза още Радев, цитиран от NOVA.

Президентът призова Борисов "чувалите с парите от "Хемус" да се върнат".

"Той ръководеше изграждането на магистралите, беше строител, контролираше всеки ден. И определяше парите. Чувалите той трябва да знае къде са. Нека да направи така, че да се върнат - ще му бъдем много благодарни", коментира още държавният глава.