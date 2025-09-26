България

Борисов с остри критики към Радев: Държавен глава така не може да говори

"Ако е партиен лидер и се приравнява с МЕЧ, "Величие" може да си говори каквото иска", посочи лидерът на ГЕРБ

Обновена преди 5 часа / 26 септември 2025, 09:41
Двама арестувани за кражба на парфюми за хиляди левове

Двама арестувани за кражба на парфюми за хиляди левове
Заради безводието: Правителството инвестира 2,6 млн. лева в подмяна на водопроводната мрежа в Брезник

Заради безводието: Правителството инвестира 2,6 млн. лева в подмяна на водопроводната мрежа в Брезник
Заради влошено здравословно състояние: Отложиха делото срещу кмета на Минерални бани

Заради влошено здравословно състояние: Отложиха делото срещу кмета на Минерални бани
Застудяване, дъжд и дори сняг - прогноза за времето за следващата седмица

Застудяване, дъжд и дори сняг - прогноза за времето за следващата седмица
Радев: Аз какво съм виновен, че господин Борисов не е премиер

Радев: Аз какво съм виновен, че господин Борисов не е премиер
Ще поискат наказание за директорката на детската градина, от която избяга 3-годишно дете

Ще поискат наказание за директорката на детската градина, от която избяга 3-годишно дете
Мъж падна в необезопасена шахта в двора на ВиК - Пловдив (ВИДЕО)

Мъж падна в необезопасена шахта в двора на ВиК - Пловдив (ВИДЕО)
Нова схема с фиктивни кредити вкарва хора в чудовищни дългове

Нова схема с фиктивни кредити вкарва хора в чудовищни дългове

А з президент нямам, имам партиен лидер, който полза всяко мероприятие, за да говори срещу правителството, затова нищо ново не казва. Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира пред медии в парламента думите на държавния глава от вчера, че "не по-малко срамно е да бъдеш ортак в бизнеса и политиката с него (бел. ред. Делян Пеевски), какъвто е самият мандатоносител".

Румен Радев: Говори се усилено за стена срещу дроновете, но е важно да изградим стена срещу покварата във властта, символ на която е Пеевски

"Държавен глава така не може да говори", коментира Борисов.

"Ако е партиен лидер и се приравняваш с МЕЧ, "Величие" и тяхната риторика, можеш да си каже каквото искаш, каза още председателят на ГЕРБ. Днес към този милион и петдесет, който отива за Турция, от българските учители ли да го вземем, лекари. Вчерашният милион и петдесет от българските военни ли да го вземем. Тези стотици милиони, близо милиард от кои сектори да ги вземем", добави Борисов.

"Аз за пътя на Копринката бих могъл да говоря много повече", посочи Бойко Борисов.

Борисов: Не сме трима, петима премиери сме

В отговор на въпрос за бъдещата кандидатура на ГЕРБ за президент той каза, че като му дойде времето, ще я направи.

Попитан има ли риск от предсрочни избори, Борисов каза, че всеки ден има такъв риск.

"От ден първи казвам, че това е най-нестабилното правителство, защото то е направено само защото след осем избора държавата беше в тежък катаклизъм, доведен от Радев и неговите хора", посочи той.

И даде за пример последните социологически проучвания, според които втората и третата партия заедно имат колкото ГЕРБ. Конституционният съд ни вкара "Величие".

"Радев и неговите трима констицуионни съдии това направиха и сега "Величие" са се гушнали в него", каза Борисов.

Той коментира, че в момента в света текат процеси: "Подготвят се и се приемат 19-те санкционни мерки срещу Русия. От 1 януари руският втечнен газ, както и тръбният, ще спрат за Европа. Това е моментът, в който държавите трябва да направят дългосрочни договори за втечнен газ", посочи Борисов.

Според него договорът за Боташ "ни тежи като воденичен камък". Вместо с Турция да работим заедно ние сега предварително отиваме "с изсулени гащи" да се договаряме с тях, защото те са подписали през България да прекарват газ, отбеляза лидерът на ГЕРБ.

Източник: София Господинова/БТА    
Последвайте ни
МОН: Изненадващ онлайн тест по математика за 6. клас на 3 октомври

МОН: Изненадващ онлайн тест по математика за 6. клас на 3 октомври

Нетаняху говори пред Общото събрание на ООН - десетки напуснаха залата

Нетаняху говори пред Общото събрание на ООН - десетки напуснаха залата

Вдигнаха изтребители на НАТО заради руски самолети над Балтийско море

Вдигнаха изтребители на НАТО заради руски самолети над Балтийско море

Пръстенът „Кралица“ на Меган Маркъл – крие ли тайно послание към двореца?

Пръстенът „Кралица“ на Меган Маркъл – крие ли тайно послание към двореца?

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Градът на бъдещето, построен от Toyota, отвори врати

Градът на бъдещето, построен от Toyota, отвори врати

carmarket.bg
Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори
Ексклузивно

Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори

Преди 1 ден
<p>Залужний разкри истината за войната в Украйна</p>
Ексклузивно

Залужний разкри истината за войната в Украйна

Преди 1 ден
Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера
Ексклузивно

Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера

Преди 1 ден
Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди
Ексклузивно

Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди

Преди 2 дни

Виц на деня

Полицай спира шофьор: – Знаете ли защо ви спирам? – Ако и вие не знаете, значи сме двама…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Роби Уилямс пристига в София – без алкохол и само на суши

Роби Уилямс пристига в София – без алкохол и само на суши

Любопитно Преди 17 минути

В неделя, 28 септември, той ще изнесе първия си концерт на българска сцена

"Вие сте украинци, нека да ви изядат": Питбули умъртвиха куче и нападнаха собственика му

"Вие сте украинци, нека да ви изядат": Питбули умъртвиха куче и нападнаха собственика му

България Преди 17 минути

Собственикът на питбулите е арестуван

Беларус ще строи АЕЦ за енергийните нужди на контролираните от Русия украински територии

Беларус ще строи АЕЦ за енергийните нужди на контролираните от Русия украински територии

Свят Преди 46 минути

Лукашенко предложи идеята на руския президент Владимир Путин по време на разговори в Кремъл

<p>Каква е причината за безводието у нас според &quot;Възраждане&quot;</p>

"Възраждане": Корупцията е причина за безводието у нас

Свят Преди 52 минути

Престъпни са опитите за приватизация на ВиК холдинга, каза Златан Златанов

Тръмп заплашва да премести мачове от Световното първенство от „опасни“ градове

Тръмп заплашва да премести мачове от Световното първенство от „опасни“ градове

Свят Преди 53 минути

Не е ясно дали президентът на САЩ има правомощия да променя домакинските градове на международния турнир, организиран от FIFA

Трагедия край Севлиево: Велосипедист загина, пътят София - Варна блокиран

Трагедия край Севлиево: Велосипедист загина, пътят София - Варна блокиран

България Преди 1 час

Полицията информира, че има осигурен обходен маршрут през град Севлиево

„Въздушни прегръдки“ и прашки: Пен Баджли с пикантно разкритие за секс сцените в „Ти“

„Въздушни прегръдки“ и прашки: Пен Баджли с пикантно разкритие за секс сцените в „Ти“

Любопитно Преди 1 час

Актьорът си спомня как се е наложило да разчита на доста „въздушни прегръдки“, за да изиграе момент на екранна интимност

19.5 милиона в Йемен чакат помощ, ЕК праща 40 милиона евро помощ

19.5 милиона в Йемен чакат помощ, ЕК праща 40 милиона евро помощ

Свят Преди 1 час

ЕК подчертава, че здравната система в Йемен е изправена пред почти пълен колапс

Безводието продължава: Село Морава в Свищовско въведе строг режим

Безводието продължава: Село Морава в Свищовско въведе строг режим

България Преди 1 час

Според графика вода ще има във вторник, четвъртък и събота в района на училището и детската градина

<p>Полша отвори границата си с Беларус, но Туск предупреди - може да затворим отново (ОБЗОР)</p>

Полша отвори границата си с Беларус, но Туск предупреди - може да затворим отново

Свят Преди 1 час

Един от най-потърпевшите от ситуацията се оказа Китай

<p>Флотилията за Газа, водена от Грета Тунберг, е навлязла в гръцки води</p>

Кораби от хуманитарната флотилия за Газа са влезли в гръцка територия

Свят Преди 1 час

Гърция не планира да изпрати военни кораби за ескорт на флотилията

Проф. Сотир Марчев: Не пийте горещо кафе, може да доведе до рак

Проф. Сотир Марчев: Не пийте горещо кафе, може да доведе до рак

Любопитно Преди 1 час

Кардиологът съветва: 2- 4 кафета на ден, последното най-късно до 14 - 16 ч. – така се ползват всички предимства, без да се рискуват вреди

„Омраза със закъснител“ в „Темата на NOVA“

„Омраза със закъснител“ в „Темата на NOVA“

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Снимката е илюстративна

Дързък рекорд: Полякът Анджей Баргиел направи първото спускане от Еверест без допълнителен кислород

Свят Преди 1 час

Анджей Баргиел преодоля „зоната на смъртта“ и слезе със ски от 8 849 метра, поставяйки нов стандарт в ски алпинизма

<p>Словашкият парламент: два пола, равно заплащане и нови родителски права</p>

Словашкият парламент: два пола, равно заплащане и нови родителски права

Свят Преди 1 час

Ключов елемент от поправката е изричната забрана на сурогатното майчинство

Силно земетресение удари Орегон

Силно земетресение удари Орегон

Свят Преди 2 часа

Не е издавана тревога за цунами и няма незабавни доклади за нанесени щети на сушата

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-популярните средни породи кучета

dogsandcats.bg

Как протича бременността при кучетата

dogsandcats.bg
1

Как да изберете правилния костюм според формата на тялото?

sinoptik.bg
1

Спасиха ранено мече в Смолянско

sinoptik.bg

5 навика, които ти пречат да се отървеш от коремчето (и как да ги промениш)

Edna.bg

Актьорът от "Борат" със скандална връзка след развода (СНИМКИ)

Edna.bg

Забъркаха Неймар в голям скандал с уиски и наргилета

Gong.bg

Уейн Рууни: Хари Кейн е най-великият №9 в историята на Англия

Gong.bg

Казаха ѝ, че никога няма да може да ходи, а тя спечели три златни олимпийски медала

Nova.bg

Изненадващ тест по математика за учениците от 6. клас на 3 октомври

Nova.bg