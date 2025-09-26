Борисов с остри критики към Радев: Държавен глава така не може да говори

Ще поискат наказание за директорката на детската градина, от която избяга 3-годишно дете

А з президент нямам, имам партиен лидер, който полза всяко мероприятие, за да говори срещу правителството, затова нищо ново не казва. Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира пред медии в парламента думите на държавния глава от вчера, че "не по-малко срамно е да бъдеш ортак в бизнеса и политиката с него (бел. ред. Делян Пеевски), какъвто е самият мандатоносител".

Румен Радев: Говори се усилено за стена срещу дроновете, но е важно да изградим стена срещу покварата във властта, символ на която е Пеевски

"Държавен глава така не може да говори", коментира Борисов.

"Ако е партиен лидер и се приравняваш с МЕЧ, "Величие" и тяхната риторика, можеш да си каже каквото искаш, каза още председателят на ГЕРБ. Днес към този милион и петдесет, който отива за Турция, от българските учители ли да го вземем, лекари. Вчерашният милион и петдесет от българските военни ли да го вземем. Тези стотици милиони, близо милиард от кои сектори да ги вземем", добави Борисов.

"Аз за пътя на Копринката бих могъл да говоря много повече", посочи Бойко Борисов.

Борисов: Не сме трима, петима премиери сме

В отговор на въпрос за бъдещата кандидатура на ГЕРБ за президент той каза, че като му дойде времето, ще я направи.

Попитан има ли риск от предсрочни избори, Борисов каза, че всеки ден има такъв риск.

"От ден първи казвам, че това е най-нестабилното правителство, защото то е направено само защото след осем избора държавата беше в тежък катаклизъм, доведен от Радев и неговите хора", посочи той.

И даде за пример последните социологически проучвания, според които втората и третата партия заедно имат колкото ГЕРБ. Конституционният съд ни вкара "Величие".

"Радев и неговите трима констицуионни съдии това направиха и сега "Величие" са се гушнали в него", каза Борисов.

Той коментира, че в момента в света текат процеси: "Подготвят се и се приемат 19-те санкционни мерки срещу Русия. От 1 януари руският втечнен газ, както и тръбният, ще спрат за Европа. Това е моментът, в който държавите трябва да направят дългосрочни договори за втечнен газ", посочи Борисов.

Според него договорът за Боташ "ни тежи като воденичен камък". Вместо с Турция да работим заедно ние сега предварително отиваме "с изсулени гащи" да се договаряме с тях, защото те са подписали през България да прекарват газ, отбеляза лидерът на ГЕРБ.