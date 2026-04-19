Първи резултати от екзитпол на "Тренд": Кой влиза в Народното събрание

Б ългария днес гласува за своето 52-ро Народно събрание.

Резултатите от екзитпол сочат убедителна победа за коалицията, водена от президента Румен Радев, "Прогресивна България". По данни на "Тренд" към 20:00 часа, тя печели 39,6% от гласовете. Това ѝ дава 112 депутата в новия парламент.

Втора остава коалицията ГЕРБ-СДС. Данните от екзитпол на "Тренд" сочат, че за нея са гласували 15,1% от избирателите. Така тя би имала 43 депутатски места.

Третото място във вота на хората заема коалицията "Продължаваме Промяната - Демократична България". Данните от екзитпол на "Тренд" показват, че нея са избрали 13,5% от избирателите. Този резултат дава на коалицията 38 депутата.

Избирателната активност към 20.00 ч. по данни на "Тренд"

На четвърто място се нарежда "Движение за права и свободи". Данните от екзитпол на "Тренд" сочат, че за ДПС са гласували 8,1%. Това означава 22 народни представители.

Петата политическа сила, влизаща в парламента, е "Възраждане". Партията получава 5,1% от гласовете, по данни от екзитпол на "Тренд". Така тя ще има 14 депутати.

На ръба за влизане в 52-рото Народно събрание се намира коалицията "БСП - Обединена левица". По данни от екзитпол на "Тренд" тя получава 4,1% от гласовете и ако остане така, получава 11 депутатски места.

Близо до границата от 4% се намира и коалицията "Сияние". По данни от екзитпол на "Тренд" за нея са гласували 3% от избирателите.

Под чертата остават МЕЧ, с 2,7%, "Величие", с 2,4%, "Алианс за права и свободи", с 2%, "Има такъв народ", с 1,6% и "Синя България", с 0,7%, сочат данните от екзитпол на "Тренд" към 20:00 часа. Те показват избирателна активност от 45,7%, която е по-висока от регистрираните на предходните парламентарни избори през 2024 г. 38,94%.

Опцията "Не подкрепям никого" са избрали 1,8% от избирателите.

Резултатите от екзитпол на "Тренд" са направени по поръчка и финансирани от NOVA.