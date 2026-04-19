България

Първи резултати от екзитпол на "Тренд": Кой влиза в Народното събрание

Данните сочат убедителна победа за коалицията, водена от президента Румен Радев, "Прогресивна България"

Обновена преди 40 минути / 19 април 2026, 19:47

"Демокрацията е жива": Лидерът на БСП с първи коментар след края на изборния ден
Славяново празнува победата на Румен Радев

Първи сметки: Колко места в парламента получават „Прогресивна България“, ГЕРБ и ПП-ДБ?

Румен Радев: Готови сме на различни варианти

МВнР: Изключително висока избирателна активност в чужбина

ЦИК отчете избирателната активност към 16:00 часа

Крум Зарков: Гласувах за по-справедлива България, в която никой не е над закона

Какви послания отправиха политическите лидери в изборния ден

Б ългария днес гласува за своето 52-ро Народно събрание.

Резултатите от екзитпол сочат убедителна победа за коалицията, водена от президента Румен Радев, "Прогресивна България". По данни на "Тренд" към 20:00 часа, тя печели  39,6% от гласовете. Това ѝ дава 112 депутата в новия парламент.

Втора остава коалицията ГЕРБ-СДС. Данните от екзитпол на "Тренд" сочат, че за нея са гласували 15,1% от избирателите. Така тя би имала 43 депутатски места.

Третото място във вота на хората заема коалицията "Продължаваме Промяната - Демократична България". Данните от екзитпол на "Тренд" показват, че нея са избрали 13,5% от избирателите. Този резултат дава на коалицията 38 депутата.

Избирателната активност към 20.00 ч. по данни на "Тренд"

На четвърто място се нарежда "Движение за права и свободи". Данните от екзитпол на "Тренд" сочат, че за ДПС са гласували 8,1%. Това означава 22 народни представители.

Петата политическа сила, влизаща в парламента, е "Възраждане". Партията получава 5,1% от гласовете, по данни от екзитпол на "Тренд". Така тя ще има 14 депутати.

На ръба за влизане в 52-рото Народно събрание се намира коалицията "БСП - Обединена левица". По данни от екзитпол на "Тренд" тя получава 4,1% от гласовете и ако остане така, получава 11 депутатски места.

Близо до границата от 4% се намира и коалицията "Сияние". По данни от екзитпол на "Тренд" за нея са гласували 3% от избирателите.

Под чертата остават МЕЧ, с 2,7%, "Величие", с 2,4%, "Алианс за права и свободи", с 2%, "Има такъв народ", с 1,6% и "Синя България", с 0,7%, сочат данните от екзитпол на "Тренд" към 20:00 часа. Те показват избирателна активност от 45,7%, която е по-висока от регистрираните на предходните парламентарни избори през 2024 г. 38,94%.

Опцията "Не подкрепям никого" са избрали 1,8% от избирателите.

Резултатите от екзитпол на "Тренд" са направени по поръчка и финансирани от NOVA.

Избори в България Народно събрание Политически партии
Последвайте ни
"Демокрацията е жива": Лидерът на БСП с първи коментар след края на изборния ден

Доходите на българина са почти утроени за десетилетие

Доходите на българина са почти утроени за десетилетие

pariteni.bg
Опасната грешка, която вероятно правите с купата за храна на кучето си

Опасната грешка, която вероятно правите с купата за храна на кучето си

dogsandcats.bg
Ексклузивно

Осми предсрочен вот: България избира парламент

Ексклузивно

Избирателната активност към 20.00 ч. по данни на "Тренд"

Ексклузивно

Българин на „Оскарите за наука": Кой е Влад Тенев, който застана до елита на Холивуд

Ексклузивно

Анатомия на злото: Можете ли да издържите два часа в ума на убиец?

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Задържаха кмета на село Брежани за заплахи

България Преди 11 минути

Причината за задържането са отправени заплахи към член на секционна избирателна комисия

Старт на броенето на бюлетините: Ето къде да гледате на живо

България Преди 14 минути

Платформата evideo.bg вече излъчва от хиляди секции; вижте как се попълват протоколите и как се брои всяка бюлетина

Здравето на зъбите зависи от едно важно правило

Здравето на зъбите зависи от едно важно правило

Въпрос за 24 трилиона долара: Кой притежава тези 100-годишни минни карти?

Въпрос за 24 трилиона долара: Кой притежава тези 100-годишни минни карти?

Колониални архиви в белгийски музей могат да отключат огромното минерално богатство на Демократична република Конго за американски минни компании. Кураторите обаче не бързат да съдействат

Слънцето ни „крещи“ постоянно, но ние не го чуваме: Любител астроном записа звука на изригване

Слънцето ни „крещи“ постоянно, но ние не го чуваме: Любител астроном записа звука на изригване

Магнитното поле на Слънцето се заплита и „пращи“ – чуйте преобразувания сигнал от едно от най-активните слънчеви петна за 2026 година

Гюров: МВР знае за 50 души с имунитет, готови да купуват гласове

Гюров: МВР знае за 50 души с имунитет, готови да купуват гласове

Гюров: Сега аз като премиер, министър Дечев и главният секретар Кандев разчитаме само на вас

Тежка катастрофа на 1 км на АМ „Тракия”: Премазана кола на излизане от София

Тежка катастрофа на 1 км на АМ „Тракия”: Премазана кола на излизане от София

Движението към Бургас се извършва само в аварийната лента и през близка бензиностанция; на място са полиция, пожарна и линейка

Нови археологически находки хвърлят светлина върху историческата личност на Исус

Нови археологически находки хвърлят светлина върху историческата личност на Исус

Учени използват рентгенови технологии и физични анализи, за да потвърдят автентичността на ключови артефакти от I век

Изборни схеми в Монтана и Кърджали: Член на СИК пуснал 10 бюлетини, кметска дъщеря гласувала от името на други граждани

Главният секретар на МВР Георги Кандев съобщи актуални данни за обстановката в изборния ден и за постъпилите сигнали за нарушения

Виктор Орбан обвърза заема за Украйна от 90 млрд. евро с доставките по „Дружба“

Виктор Орбан обвърза заема за Украйна от 90 млрд. евро с доставките по „Дружба“

Унгария е готова да вдигне ветото върху европейската помощ, ако Киев възобнови транзита на руски петрол още в понеделник

Джей Ди Ванс ли ще води делегацията на САЩ за преговорите с Иран

Примирието между САЩ и Иран трябва да изтече в сряда

Куриоз: Член на СИК в Бургас разпечата урна с бюлетини

Причината за действията му е пропуск да постави задължителен печат върху отрязъците, което го е провокирало да разпечата кутията, за да поправи грешката си

Спряха машинното гласуване в пет секции в София

Спряха машинното гласуване в пет секции в София

РИК София е преценила и е преустановила машинното гласуване на две места в 23 МИР и на 3 места в 25 МИР

,

Андрю Лойд Уебър призна, че се лекува от зависимост към алкохола

Създателят на „Фантомът на операта“, „Иисус Христос суперзвезда“, „Котките“ казва, че в момента е в процес на възстановяване

Задържаха човек, опитал да гласува два пъти в Нова Загора

Задържаха човек, опитал да гласува два пъти в Нова Загора

Той гласувал първо в секция, в която не е бил вписан по постоянен адрес

Българските грации с четири отличия на финала на Световната купа по художествена гимнастика в Баку

Българските грации с четири отличия на финала на Световната купа по художествена гимнастика в Баку

България завърши турнира в Баку с общо четири медала след успешни изяви на ансамбъла и Стилияна Николова

Всичко от днес

От мрежата

10 шумни породи кучета, известни с прекомерния си лай

dogsandcats.bg

12 досадни неща, които правят всички котки

dogsandcats.bg
1

Проверяват за незаконни постройки в язовирите

sinoptik.bg
1

Дъждовете "съживиха" чудото на Чудните скали

sinoptik.bg

Урокът на Мари Константин - как бременността промени погледа ѝ към щастието

Edna.bg

"Малкълм: Животът не е честен": Защо актьорът, изиграл Дюи, отказа да се снима в продължението?

Edna.bg

Титла №35 е факт! Байерн продължи стряскащата си доминация в Германия

Gong.bg

Манчестър Сити - Арсенал 1:1 /първо полувреме/

Gong.bg

EXIT POLL: Първи резултати от парламентарния вот

Nova.bg

По колко депутати ще имат партиите в новия парламент

Nova.bg