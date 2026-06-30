От утре "Лукойл" ще може да купува нефт от всички в Швейцария

Край на двойното етикетиране на цените в България - всички цени ще бъдат в евро от 8 август 2026 г.

Ново мито за онлайн пратките от 1 юли: ще плащаме ли повече за поръчки извън ЕС

О т утре "Лукойл Нефтохим Бургас" ще може да закупува нефт от всички контрагенти, регистрирани в Швейцария. Това съобщи на извънреден брифинг в Министерски съвет днес новоназначеният за особен търговски управител на държавата Евгени Симеонов, предаде БГНЕС.

По-рано премиерът Румен Радев проведе среща с представители на ръководството на "Литаско", която представлявал руската компания в Европа. На срещата присъстваха вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев и вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.

Загуба от 200 млн. евро в "Лукойл Нефтохим", новият управител търси причините

"Това е една голяма победа по пътя, който трябва да извървим заедно, за да стабилизираме работата на рафинерията", каза Симеонов. Според него през последните месеци несигурността около доставките е довела до преработка на по-тежки сортове петрол, което е създало сериозни затруднения в работата на производствените инсталации в Бургас.

Министърът на икономиката и индустрията Александър Пулев определи "Лукойл" като стратегически актив за българската икономика, който оказва съществено влияние върху пазара на горива и цените за крайните потребители.

"Лукойл" е структуроопределящ актив за българската икономика с широко присъствие и значително влияние върху пазара на горива. Именно от тази гледна точка поведението на компанията е от съществено значение за защитата на българския интерес", заяви Пулев.

Той подчерта, че правителството е предприело поредица от мерки за гарантиране на националния интерес и стабилността на пазара на горива, включително назначаването на нов особен търговски управител.

"Няма да позволим сътресения на пазара на горивата и няма да допуснем по никакъв начин да бъдат засегнати интересите на българските потребители и граждани", подчерта Пулев.

По думите му постигнатото споразумение представлява първа важна стъпка към извънсъдебно уреждане на спора между България и руската компания и към пълно отпадане на арбитражното производство. То премахва оперативните пречки пред доставките на суров петрол и ще гарантира ценовата конкурентоспособност на горивата в страната.

Представителят на "Литаско" Инна Дарий потвърди оттеглянето на запорите пред швейцарския съд и определи диалога с българското правителство като отворен и конструктивен. Тя поясни, че компанията ще търси дългосрочно решение, което едновременно да защити икономическите ѝ интереси и да продължи подкрепата за енергийния сектор в България.

Припомняме, че казусът с "Лукойл Нефтохим Бургас" се превърна в една от най-чувствителните теми за държавата през последните месеци заради международните санкции срещу руската компания, значението на рафинерията за българския пазар и предприетите от държавата мерки за контрол върху дружеството в България.

В края на 2025 г. парламентът прие законодателни промени, с които беше въведен институтът на особения търговски управител. За такъв беше назначен директорът на НАП Румен Спецов, който пое управлението на "Лукойл България", "Лукойл Нефтохим Бургас", "Лукойл Ейвиейшън България" и "Лукойл - България бункер". Решението беше мотивирано с необходимостта да се гарантира непрекъснатата работа на предприятията и сигурността на доставките на горива в страната.

Държавата поема контрола над рафинерията в Бургас

Паралелно със законодателните промени САЩ въведоха санкционен режим, засягащ българските дружества на "Лукойл", като издадоха временна дерогация, позволяваща дейността им да продължи. Междувременно Великобритания също удължи действието на лиценза за дружествата на "Лукойл" в България, а впоследствие облекчи режима, като разреши плащания към сметки, които не са блокирани, при условие че средствата не достигат до руската компания майка.

Напрежението между държавата и компанията ескалира, след като базираната в Швейцария "Литаско", чрез която руската компания е акционер в "Лукойл България", "Лукойл Нефтохим Бургас", "Лукойл Ейвиейшън България" и "Лукойл - България бункер", официално уведоми българските власти за възникнал инвестиционен спор. Компанията обяви, че разглежда възможността да заведе международен арбитраж, като според нея въведеното външно управление на дружествата и прекратяването на концесията на терминал "Росенец" представляват незаконно отчуждаване. Според правителството потенциалният иск може да достигне около 3 млрд. евро.

На този фон правителството смени особения търговски управител. Министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев освободи Румен Спецов и назначи на негово място Евгени Симеонов. Като мотиви за смяната бяха посочени липсата на изискуем шестмесечен план за управление, недостатъчната отчетност и съмнения относно законосъобразността на част от предприетите действия. Пулев категорично отхвърли твърденията за национализация на активите на "Лукойл", подчертавайки, че държавата няма подобни намерения и че частната собственост остава неприкосновена.