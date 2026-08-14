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„С кръв по устата и обляна в сълзи“: Майка предпази детето си след като влак се преобърна в Източен Съсекс

Три вагона на влак на Southern са излезли от релсите и са се преобърнали; започна независимо разследване

14 август 2026, 16:59
„С кръв по устата и обляна в сълзи“: Майка предпази детето си след като влак се преобърна в Източен Съсекс
Източник: БТА/AP
  • 20 души са ранени, двама от тях сериозно, след като три вагона на влак на Southern са дерайлирали и са се преобърнали край Люис в Източен Съсекс. Пътници описват преживяното като „абсолютно ужасяващо“.
  • Причината за катастрофата все още не е установена. Седмица преди инцидента са били изразени опасения за неравности по релсовия път, а силните горещини също се разглеждат като възможен фактор. Независимото разследване ще провери релсите, влака, сигнализацията и записите от мястото.
  • Железопътната линия между Люис и Хейуърдс Хийт остава затворена, като са осигурени заместващи автобуси и се очакват сериозни транспортни затруднения. Операторът Greater Thameslink Railway подчертава, че дерайлиранията са изключително редки и мрежата разполага с процедури за безопасност при горещо време.

Пътници описаха като „абсолютно ужасяващо“ дерайлирането на влак в Източен Съсекс, при което 20 души са били откарани в болница, двама от тях със сериозни наранявания.

Инцидентът е станал в четвъртък следобед на линия между Люис и Хейуърдс Хийт, когато три вагона на влак на Southern са излезли от релсите и са се преобърнали на една страна.

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  • „Мислех, че ще умра“

Пътничката Рейчъл Хийт разказва, че в продължение на няколко секунди е била убедена, че ще загине.

По думите ѝ влакът все още се е преобръщал, когато тя грабнала телефона си и се обадила на партньора си, за да се сбогува.

Друга пътничка, Трейси Макгрегър, описва как вагонът буквално е „разорал“ земята. След спирането във вътрешността на влака се образувал огромен облак от кал и пръст, а пътниците били покрити с кал по лицата.

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  • Пътничка разказа за „много силното“ люлеене преди дерайлирането край Люис

Още една пътничка разказа пред Sky News за дерайлирането край Люис, като заяви, че влакът започнал да се люлее „много силно“, преди да излезе от релсите.

Рейчъл Хийт от Калифорния разказва, че първоначално е изпуснала влака, с който е планирала да пътува, и затова се качила на влака на Southern Rail в 14:24 ч. от Лондон Виктория за Ийстбърн.

„По същество влакът просто започна да се люлее, първоначално леко подскачаше, а след това започна да се люлее от едната страна към другата много силно, като люлка“, разказва тя пред Sky News.

По думите ѝ тя погледнала останалите пътници и видяла паника и страх по лицата им.

„Просто това все още ме преследва“, казва Хийт.

Тя разказва и за особено тежка картина, която е запомнила от инцидента: жена, която се била свила над детето си, с кръв по устата и обляна в сълзи.

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  • Имало ли е проблем с релсите?

Сега това е един от ключовите въпроси на разследването.

Депутатът от Люис Джеймс Макклиъри заяви, че само седмица преди катастрофата са били изразени опасения за по-неравния участък от релсовия път.

По думите му е имало среща с Greater Thameslink Railway заради състоянието на трасето, като е било обсъждано дали проблемът може да е свързан с изключително горещото време.

Това обаче не означава, че горещината или състоянието на релсите са установената причина за дерайлирането. Причината тепърва се изяснява.

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  • Разследването

Rail Accident Investigation Branch (RAIB) извършва пълно независимо разследване. Следователите ще анализират:

  1. състоянието на релсите и инфраструктурата;
  2. данните от влака;
  3. сигнализацията;
  4. записите от видеокамерите;
  5. самия влак и мястото на инцидента.

RAIB заяви, че ще даде следваща информация през следващата седмица, когато разполага с повече данни.

  • Линията остава затворена

Железопътната линия между Люис и Хейуърдс Хийт е затворена, а National Rail предупреди за значителни нарушения на движението. В петък всички влакове между двете станции са отменени и са организирани автобуси.

Местните власти съветват пътуващите да планират предварително и да използват алтернативни маршрути, включително през Брайтън. Допълнителни затруднения се очакват заради авиошоуто в близкия Ийстбърн през уикенда.

  • „Железницата е безопасна при горещо време“

Джон Уайтхърст, главен изпълнителен директор на Greater Thameslink Railway, заяви, че дерайлиранията са „изключително редки“ и че железопътната мрежа е безопасна при горещо време.

Той подчерта, че операторите разполагат с процедури за проверки, въвеждане на временни ограничения на скоростта и дори спиране на движението, когато това е необходимо.

Засега обаче няма окончателно установена причина за катастрофата. Предстои разследването на RAIB да установи дали ключов фактор са били релсовият път, високите температури, технически проблем във влака или комбинация от обстоятелства.

Източник: independent    
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