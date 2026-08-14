Свят

Без милост за малолетните бандити: Швеция праща в затвора и 14-годишни

Ако са извършили убийство или друго тежко престъпление, пълна наказателна отговорност в Швеция ще носят и 14-годишните. Парламентът прие закон, който изключва и смекчаването на присъдите на непълнолетните

14 август 2026, 17:04
Без милост за малолетните бандити: Швеция праща в затвора и 14-годишни
Източник: iStock

А ко са извършили убийство или друго тежко престъпление, пълна наказателна отговорност в Швеция ще носят и 14-годишните. Парламентът прие закон, който изключва и смекчаването на присъдите на непълнолетните, съобщи Deutsche Welle.

Парламентът в Швеция при закон, с който възрастта за поемане на наказателна отговорност се сваля от 15 на 14 години. За закона гласуваха и управляващи, и опозиция, информира АРД.

Освен това бе взето решение присъдите на младежите да не подлежат на смекчаване и сега ненавършилите 18 години могат да бъдат осъдени на до 18 години затвор.

Мерките трябваше да бъдат по-строги

Всъщност дясноцентристкото правителство на министър-председателя Улф Кристершон искаше да въведе възможност за затварянето на деца от 13 години нататък - ако са извършили убийство или друго тежко престъпление, пише германската обществена медия. Но това предложение трябваше да бъде оттеглено през юни, тъй като не намери мнозинство в парламента.

На борба срещу организираната престъпност

Швеция се бори повече от десет години срещу нарастващото насилие във връзка с организираната престъпност. То се дължи най-вече на конфликтите между враждуващи банди и битките за контрол върху наркопазара. Тези банди все по-често ангажират непълнолетни под 15 години за извършването на атентати и нападения с огнестрелно оръжие, тъй като в случай на арест те не биха били заплашени от лишаване от свобода.

Законът влиза в сила на десети септември, т.е. три дни преди парламентарните избори в Швеция, отбелязва АРД. Правителството на малцинството на Кристершон се ползва с подкрепата на крайнодясната партия "Шведски демократи".

Затягането на миграционната политика е централна тема за правителството, посочва германската обществена медия и допълва, че според допитванията Умерената коалиционна партия на Кристершон само малко изостава от "Шведски демократи".

 

 

Източник: Deutsche Welle    
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