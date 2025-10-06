България

Пуснаха нова версия на сайта kolkostruva.bg

Той осигурява достъп до актуална ценова информация от търговските обекти в страната

6 октомври 2025, 08:02
Тежкият инцидент на рали във Варна: Разследването продължава, какво се знае до момента

Президентът Румен Радев връчва наградите

Извънредни мерки в

Жълт и оранжев код за значителни валежи - с какво време ще започне новата седмица

1 загинал и 8 ранени при автомобилно състезание във Варна; пилотът с положителен тест за амфетамини

Кметът Терзиев: София няма да плаща такса рекет

Шествия в София и Амстердам призоваха за траен мир в Газа

МОСВ предупреди: В понеделник се очакват значителни количества дъжд

К омисията за защита на потребителите пусна новата версия на сайта kolkostruva.bg за ежедневно сравнение на цените на основни продукти. От днес е активна напълно обновена версия, осигуряваща достъп до актуална ценова информация от търговските обекти в страната.

С 1 лев е поскъпнала потребителската кошница за седмица

Платформата е разработена в изпълнение на разпоредбите на чл. 55б от Закона за въвеждане на еврото и представлява инструмент за повишаване на пазарната прозрачност. В отговор на нарастващия интерес на обществеността към актуалните цени, Комисията за защита на потребителите предприе действия, за да предостави нов достъпен публичен инструмент за сравнение на цените на продуктите от голямата потребителска кошница, посочват от КЗП.

Шокиращи данни за цените на основни хранителни продукти разкри КНСБ

Новата версия на портала осигурява единна точка за достъп до ценова информация, събирана ежедневно от задължените по закон търговски вериги. Системата е проектирана да обработва мащабни обеми данни – стотици хиляди записи на ден от всяка верига, което на национално ниво означава милиони данни ежедневно.

Достъпът до информация се осъществява с опростени стъпки, като гражданите трябва да изберат населеното място, за което се интересуват и конкретният продукт, от чиято цена се интересуват.

Потребителската кошница е поевтиняла с два лева за седмица, ето защо

За всеки от наблюдаваните 101 продукта от голямата потребителска кошница може да се проследят цените на търговските вериги за всеки търговски обект – като се извежда информация за цена за деня и предходния ден, както и дали цената е в промоция.

Платформата е общодостъпна на адрес kolkostruva.bg без изискване за регистрация или таксуване. 
Интерфейсът е оптимизиран за бърз достъп от различни устройства, като данните се актуализират ежедневно съгласно законовите изисквания.

Обновената версия на kolkostruva.bg представлява надграждане на съществуващата инфраструктура за събиране на ценови данни, с фокус върху подобрено потребителско изживяване и технологична устойчивост на системата, уточняват още от КЗП.

Източник: КЗП    
kolkostruva.bg КЗП цени промоции
