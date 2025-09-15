Потребителската кошница е поевтиняла с два лева за седмица, ето защо

Пари

Вижте какво обясни председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов

15 септември 2025, 13:32
Източник: iStock photos/Getty images

Ц ената на потребителската кошница е с 2 лева надолу спрямо миналата седмица и стойността ѝ е 96 лева, съобщи председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов на пресконференция.

Няма съгласие в НСТС за линията на бедност в България за 2026 г.

По думите му това не се дължи на поевтиняване на потребителската кошница, а на това, че вместо кайсиите в нея влиза гроздето, което в числово изражение е по-евтино от кайсията.

"Буквално имаме запазване на относителната стойност на потребителската кошница, тоест дребни вариации в различните продукти без промяна в крайната стойност", отбеляза Иванов.

Той допълни, че гроздето тръгва по-добре от миналата година.

  • При зеленчуците и плодовете

намаляват цените на едро на краставиците с 6 стотинки, морковите с 3 стотинки, на зелето с 3 стотинки, на червения пипер с 23 стотинки, зеления пипер с 2 стотинки. Иванов определи тези промени като ясно изразен сезонен фактор, като за краставиците има доста сериозно предлагане и се очаква да продължи тенденцията към намаление. Спад в цената има също при тиквичките - със 7 стотинки, гроздето - с 60 стотинки. 

Дините, лимоните и ябълките запазват цените си от миналата седмица. Иванов подчерта, че при лимоните и ябълките вече има стабилизиране на цената и изглежда пазарното равновесие е на тези равнища. По думите му очакванията са за продължаване на тенденцията на спад при лимоните с оглед на много по-голямото предлагане, което ще видим до броени дни.

Увеличение се наблюдава при доматите с 1 стотинка, при картофите с 3 стотинки, лукът поскъпва с 3 стотинки, а прасковите - с 25 стотинки.

  • При основните хранителни продукти

поскъпва фасулът с 5 стотинки, свинското месо с 5 стотинки, пилешкото месо с 4 стотинки, киселото мляко с 6 стотинки, сиренето с 2 стотинки, захарта с 2 стотинки.

Стоките, които намаляват своята цена, са ориз с 6 стотинки, олио с 2 стотинки, кашкавал с 6 стотинки, масло с 4 стотинки. Яйцата, брашното и прясното мляко запазват цените си от миналата седмица.

Инфлацията у нас: Месечната през август е 0.1%, годишната - 5.3%

Иванов допълни, че вариациите са нормални за това време на годината и като продължава стабилитетът.

Toй представи промените в цените на продуктите на едро от 20 май към днешна дата.

Захарта на 20 май е била 1,87 лева за килограм, а към момента е 1,84 лева за килограм. Фасулът от 4,35 лева за килограм в момента е 4,23 лева за килограм. Цената на ориза към днешна дата е 3,28 лева за килограм при 3,38 лева в началото на периода. Брашното от 1,54 лева за килограм към момента е 1,49 лева за килограм. Олиото от 3,15 лева за литър на 20 май в момента се предлага за 3,23 лева за литър. Яйцата от 0,34 лева в началото на периода тази седмица се търгуват по 0,37 лева за брой.

Цената на кашкавала от 18,60 лева на 20 май към момента е 17,66 лева за килограм. Сиренето в момента се търгува за 11,84 лева при 11,40 лева през май. Маслото е било 3,17 лева в началото на периода, а към днешна дата е 3,12 лева за пакетче от 125 грама.

Киселото мляко от 1,43 лева на 20 май тази седмица се търгува по 1,40 лева за кофичка от 400 грама. Прясното мляко е било 2,36 лева в началото на периода, а сега се предлага по 2,25 лева за литър.

Свинското месо, което е било 10,27 лева в началото на периода, в момента се продава по 9,75 лева за килограм, а пилешкото месо е стигнало от 6,75 на 6,94 лева за килограм. 

Доматите, които са били 2,47 лева за килограм на 20 май, сега се търгуват по 2,08 лева за килограм. Краставиците от 1,94 лева в началото на периода в момента са 2,40 лева за килограм, а картофите - от 1,39 лева са на цена 1,06 стотинки за килограм.

Зелето се е предлагало по 1,70 лева в началото на периода, а в момента е 0,98 лева за килограм. Цената на морковите в началото на периода е била 1,33 лева за килограм, като в момента е 1,20 лева за килограм, а на зрелия лук - от 1,36 на 1,11 лева за килограм.

Червеният пипер от 3,27 лева на 20 май към днешна дата се търгува по 2,23 лева за килограм, а зеленият пипер - от 4,32 лева е стигнал до 1,91 лева за килограм. Тиквичките от 1,30 лева в началото на периода тази седмица са 1,56 лева на килограм.

Цената на лимоните е била 3,02 лева в началото на периода, към днешна дата е достигнала 4,45 лева за килограм. Цената на прасковата в момента е 3,91 лева за килограм при 3,90 лева през май. Гроздето е започнало на 26 август на цена от 3,63 лева за килограм, а в момента е 3 лева за килограм. Цената на динята е от 1,25 на 0,69 лева за килограм. Ябълката, която е търгувана по 2,14 лева в началото на периода, сега е 2,83 лева за килограм.

По отношение на лошата реколта от слънчоглед у нас и дали тя ще се отрази на цените на олиото Иванов заяви, че има добра осигуреност в Черноморския регион и пазарът трудно ще позволи при такива добри количества да има резки изменения в цените. 

Източник: Ивона Величкова/БТА    
