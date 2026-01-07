Заради валежите: Повишени нива на реките в област Кърджали, разрушен е мост

В резултат на валежите през последните дни и най-вече през изминалото денонощие, всички реки в област Кърджали са с повишени нива, съобщи NOVA, позовавайки се на областната управа.

Има разрушен мост край крумовградското село Гривка. Достъпът към една от махалите там е прекъснат. Изграден е временен алтернативен път.

Прогнозите за най-южните краища на България обещаваха обилни дъждове с риск от разливи на реки и наводнения. За област Кърджали е в сила оранжев код за опасно време, свързан именно с количеството валежи.