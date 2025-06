Парашутист загина при скок от височина 2400 метра в Швейцарските Алпи

Ш отландският шампион Лиъм Бърн, на 24 години, почина след като скочи от височина 2400 метра в планината Гитчен в събота, 21 юни, предаде BBC.

В изявление се казва, че трима парашутисти са скочили малко преди обяд в събота и Бърн е получил критични наранявания.

Министерството на външните работи, Британската общност и развитието (FCDO) потвърди, че подкрепя семейството на Бърн.

The parents of a Scottish wingsuit flyer who died during a jump in the Swiss Alps have paid tribute to their “fearless” sonhttps://t.co/qwbqNNSO8i — The Telegraph (@Telegraph) June 24, 2025

Бърн, от Стоунхейвън, Абърдийншър, участва в документален филм на BBC от 2024 г., озаглавен „Момчето, което може да лети“.

Той е описан като много опитен бейзджъмпер - вид парашутизъм, който включва носенето на специален костюм с крила, позволяващ повдигане във въздуха - и е извършил повече от 4000 скока по време на 10-годишната си кариера.

Scottish wingsuit flyer, Liam Byrne, has died during a jump in the Swiss Alps



Read more here: https://t.co/xsBRSJq1xm pic.twitter.com/UIT8X4SAHF — BBC Scotland News (@BBCScotlandNews) June 23, 2025

Бърн споделя в документалния филм: „Мисля, че бях на около 13 години, когато казах на баща си, че искам да се науча да летя като птица.“

Инструкторът по парашутизъм обяснява: „Още в училище се заглеждах през прозореца към чайките и винаги изпитвах това чувство на завист, че те имат тази свобода просто да излитат и да отлетят.

„Питам се защо обичам да летя толкова много? Може би мозъкът ми е свързан по различен начин от този на другите хора, може би се справям със страха по различен начин.

„Но познавам себе си достатъчно добре, за да знам, че работата в офис ме плаши много повече от страха да умра при скок или полет с уингсют.“

Бърн казва, че колкото и безопасен да се опитва да направи този спорт, той се замисля колко много тревожи семейството му.

Той казва на създателите на документалния филм, че подготовката е ключова за безопасността.

„Прекарах последното десетилетие в обучение за повишаване на уменията и намаляване на всеки риск.

Бърн се занимава с екстремни спортове от малък. На 12 години изкачва връх Килиманджаро, връх в Танзания, Африка, висок 5895 метра.

Това приключение води до пътуване с кучешки впрягове през Арктика, гмуркане и множество други големи изкачвания на върхове.

Liam Byrne was a pure adrenaline junkie, fly high wherever you are. RIP



Scottish wingsuit pilot Liam Byrne died during a jump in the Swiss Alps. The 24-year-old athlete was fatally injured after a dive from Gitschenberg, at over 2,400 meters altitude. pic.twitter.com/tPVYgpNJWO — Xaldwin Sealand (@XaldwinSealand) June 23, 2025

На 16 години прави първия си скок с парашут, а на 18 г. вече е с костюм, който описва като „втора кожа, позволяваща ми да се движа във въздуха по контролиран начин“.

Родителите на Бърн, Майк и Джилиан, потвърдиха пред BBC Scotland News, че синът им е починал.

В изявление семейството заявява: „Бихме искали да запомним Лиъм не само заради начина, по който напусна този свят, но и заради начина, по който живееше в него.

„Лиъм беше безстрашен, не непременно защото не се страхуваше, а защото отказа да позволи на страха да му попречи. Той преследваше живота по начин, за който повечето от нас само мечтаят, и той се извиси."

„Парашутизмът и бейсджъмпингът бяха нещо повече от тръпка за Лиъм – това беше свобода."

"Това беше мястото, където се чувстваше най-жив." В изявлението се добавя: „Лиъм беше нещо повече от авантюрист. Той беше син, брат, внук, братовчед и приятел. Той беше източник на смях и сила.

„Той вдъхнови всички ни и направи живота по-добър със своя смел дух и добро сърце.

„Ще ни липсва дивата енергия и заразителния смях на Лиъм.

„Въпреки че сега той е отлетял извън нашия обсег, той винаги ще бъде с нас.“

Документалният филм на BBC от 2024 г. включва бащата на Бърн, Майк, строител и бивш командос на Кралската морска пехота.

В една емоционална сцена той гледа как синът му излита на тренировъчен скок и казва: „Вече съм го погребал 10 пъти в главата си“.

„Бях безкрайно вдъхновен от него. Иска ми се да можех да бъда повече като него." Службата на главния прокурор на Швейцария и кантоналната полиция на Ури заявиха, че фаталният инцидент се разследва.