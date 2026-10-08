България

Проучват единия от ударените кораби в Черно море

В подготвителния етап на предстоящата операция е участвала фрегатата „Верни”

Николай Киров Николай Киров

8 октомври 2026, 19:35
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Ф регатата „Верни” днес е участвала в подготвителен етап на предстояща операция, като е извършила оглед за установяване на местоположението и състоянието на кораба ABLE, както и за наличие на отломки около него. Това съобщиха от Министерството на отбраната пред NOVA.

Припомняме, че в понеделник срещу вторник през нощта дронове атакуваха два търговски кораба на 70 морски мили (130-150 км) от българския бряг. Корабите са ALFA WATAN, плаващ под флага на Того, и ABLE под флага на Палау.

ALFA WATAN е получил критични структурни повреди и потъна. Към момента няма официална информация да е намерен някой от екипажа му, в чийто състав влизаха 9 сирийски граждани и един египтянин.

Кои са двата атакувани кораба край Варна

След удара по ABLE на борда избухна пожар. Всички 18 души от екипажа - 11 турски и 7 индийски граждани, бяха успешно евакуирани.

Сирия призова да бъдат използвани всички налични технически средства за достигане до останките на кораба и тяхното изследване, съобщи сирийската държавна информационна агенция и критикува страната ни за спирането на издирвателната операция:

„Сирийската страна настоява също да бъде изяснено защо операциите по издирване и спасяване са били прекратени, преди да бъде установена съдбата на изчезналите моряци”.

Появи се и списък на екипажа, от който става явно, че най-младият моряк е едва на 19 години.

„Разследване на инцидента ще има”, заяви транспортният министър Георги Пеев. Няколко държави сами са предложили да ни дадат високоспециализирани уреди за обследване на двата кораба.

„Ако намерим останки от дронове, да знаем от чия страна са”, допълни Пеев. Предварителните данни сочат, че на борда на потъналия ALFA WATAN е имало земеделска продукция – пшеница и зърно.

От външното ни министерство обещаха ответна реакция към страната, нанесла удара, но чак след като приключи разследването. Министър Велислава Петрова потвърди, че ще извика руския посланик, ако има ясни доказателства.

Дронове удариха търговски кораби в български води

И докато службите разследват, експерти очакват сериозни икономически трусове заради заплахите за корабоплаването в Черно море.

„Цялата зона на Черно море беше обявена за „зона с висок риск”, с изключение на териториалните води на България, Румъния и Турция, което естествено прави корабоплаването по-скъпо, визирам тези премии, които трябва да се плащат. Това наистина ще повлияе на икономическата обстановка в района”, каза к.д.п. Александър Калчев, който е председател на Асоциацията на корабопритежателите.

„Надявам се България много бързо да излезе, да успокои всички и да каже, че териториалните ни води са безопасни и може да се плава и корабите да не изпитват страх да идват на нашите пристанища. Черно море в момента захранва целия свят със зърно и ако не изнася, това ще означава глад в целия свят”, заяви председателят на Асоциацията на зърнопроизводителите Илия Проданов.

Редактор: Николай Киров
атака с дронове Черно море търговски кораби
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