Гръцки фермери готвят блокада на Промахон в сряда

П ротестиращите гръцки фермери подготвят в сряда блокада край Промахон, близо до българо-гръцката граница, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

Решението е обсъдено в понеделник на събрание на няколко земеделски организации, а в блокадата ще участват земеделци, животновъди и пчелари, посочва медията. Според информацията протестиращите ще се съберат около 12 ч. местно (и българско време) в сряда с трактори на пътен възел край Сидирокастро, за да блокират пътя по направление към Промахон.

През последните два дни гръцки фермери блокираха участък от магистралата Атина– Солун край Лариса, който остава затворен, а вчера земеделците я блокираха с тракторите си и край Малгара в района на Солун. Затворен остава и главният път E65 край Кардица, Северна Гърция.

По информация на гръцки медии вчера край Малгара полицията се е опитала да попречи на земеделците да достигнат до магистралата, но те са заобиколили през нивите и са успели да излязат на платното. На мястото са възникнали пререкания между водачи и протестиращи.

Според цитираните от гръцките медии данни в блокадите на различни точки на страната участват над 2500 трактора и други видове техника. Гръцките фермери са изразили също готовност „да празнуват Коледа на пътя“.

Електронното издание на в. „Катимерини“ съобщава, че се очаква протестиращи да се съберат и пред сградата на съда в Лариса в четвъртък, за да подкрепят фермери, арестувани по време на сблъсъци с полицията предходните дни.

Протестите избухнаха заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии заради скандала с корупция в гръцката агенция по земеделските плащания ОПЕКЕПЕ, въпреки че правителството започна частичното изплащане на субсидиите.