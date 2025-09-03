Протестиращи опитаха да вкарат в НС тава с печено агнешко

66-годишна жена е с опасност за живота след инцидент с триколка в Плевенско

Вицепрезидентът за инцидента със самолета на Урсула: Сериозен удар по образа на България

Млад мъж е обвинен за инцидента с дерайлирал трамвай в столицата

Искат оставката на вицепремиера Зафиров заради визитата му в Китай

На 6 септември в 12:00 ч. ще стартира контролът за средна скорост

П риключи протестът пред сградата на Народното събрание, който беше под надслов "Легитимното Народно събрание на българския народ против нелeгитимно избран парламент“. Движението, което беше блокирано за кратко, e възстановено.

Имаше два опита за пробиване на полицейските редици, като с първия протестиращите се опитаха да влязат в НС. Събралите се скандираха ,,Мафия“ и ,,Оставка“. Полицейското присъствие беше засилено.

Нов сезон, нови заявки от трибуната на НС

Сред протестиращите бяха и депутати от парламентарните групи на ,,Величие“, ,,Възраждане“ и ,,Морал, единство, чест“ (МЕЧ). Лидерът на ,,Величие“ Ивелин Михайлов изказа своята подкрепа и каза, че се надява правителството да падне.

Част от хората направиха опит да вкарат в сградата на НС тава с изпечено агнешко, а след като полицейските екипи не ги допуснаха, протестиращите нарязаха месото и започнаха да го раздават на други участници.

С напрежение стартира новият политически сезон: "Възраждане" напусна пленарната зала

"Днес е първият работен ден на 51-вото НС, но всички знаем, че то е нелегитимно, защото е избрано с фалшификации и подмяна на вота на българските граждани", заяви по-рано днес на протеста Симеон Славчев - председателят на партия

,,Морал, инициативност, родолюбие" (МИР) и представител на сдружение Гражданска инициатива "Будители".

Вижте повече в нашата галерия: