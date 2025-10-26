България

Протест във Велико Търново заради мътната вода

Вече втора седмица от чешмите на хората тече мътна вода, което предизвика сериозно обществено недоволство

26 октомври 2025, 19:44
БСП официално прие ротацията на председателя на НС
Националният съвет на БСП заседава, обсъжда ротацията на председател на НС
Киселова: Решенията за ротацията на председателя на НС ще се вземат колективно
Биков за санкциите срещу „Лукойл“: Ситуацията е сложна, но имаме готовност да реагираме
Божанов: Партиите в опозиция вече са готови за предсрочни избори
След стрелба в София: Лекари спасиха зрението на студент
Какво е състоянието на детето, паднало от скала край Седемте рилски езера
Гръмотевици и дъжд: Оранжев и жълт код за силни валежи в неделя

Протест във Велико Търново срещу лошото качество на водата. От три седмици от чешмите в областта тече кална вода.

Жители на Велико Търново сигнализираха за мътна и жълтеникава вода от чешмите през последните дни

Недоволните искат компенсации от ВиК. От дружеството твърдят, че проблемът е заради дъждовете. От Здравната инспекция в старата столица първоначално препоръчаха на хората да пият бутилирана вода, съобщава NOVA

Източник: БГНЕС

След това заявиха, че няма отклонения в показателите на чешмяната. На протеста във Велико Търново експертите, строили язовира преди 45 години, обявиха, че никога водата от Йовковци не е била мътна.

"Изходът на язовира от пречиствателната станция е един. Не мога да го програмирам - на едно място да пусна чиста вода, а на друго - мръсна. На по-ниските места водата се утаява и действително е по-мътна. На по-високите обаче тя се изчиства от само себе си", обясни Илиян Илиев - управител на ВиК - "Йовковци".

Протест Велико Търново Мътна вода Лошо качество на водата ВиК Язовир Йовковци Здравна инспекция
Есента се връща с облаци и валежи в събота
Есента се връща с облаци и валежи в събота

Преди 1 ден
<p>Не забравяйте - спим час повече!</p>
Не забравяйте - спим час повече!

Преди 1 ден
Русия и САЩ са близо до
Русия и САЩ са близо до "дипломатическо решение" за войната в Украйна?

Преди 1 ден
Ваксините, парацетамолът и имунитетът: Проф. Момеков обясни кое е мит и кое наука
Ваксините, парацетамолът и имунитетът: Проф. Момеков обясни кое е мит и кое наука

Преди 1 ден

Внукът на Симеон Сакскобургготски стана гвардеец (СНИМКА)

Князът ще репетира и участва в дейностите на 22-рия ученически гвардейски отряд към СУ "Васил Левски“ – Елин Пелин

Трагедията в Кочани: Започва съдебният процес за 63-мата загинали

Обвинения са повдигнати на 34 физически и 3 юридически лица

Въпреки забраната: Хиляди в Истанбул подкрепиха отстранения кмет Екрем Имамоглу (СНИМКИ)

От 19 март Имамоглу се намира в ареста в затвора Силиври по обвинение за корупция и незаконни сделки в качеството си на кмет

Израелската армия обяви, че е нанесла удар срещу "терорист" от "Ислямски джихад" в Газа

Групировката отрече да е планирала атака

Мина от Big Brother: Бях злобна към Сияна! Съжалявам, но поведението ѝ е леко! (ВИДЕО)

Красивата Мина Стоянова седна на стола на „Голямата сестра“, където отговори на всички неудобни въпроси на водещата Елена Сергова

"Тръмп денс": Президентът на САЩ танцува на летището в Малайзия (ВИДЕО)

Изпълнението беше част от тържественото посрещане на Тръмп

Балони от Беларус отново затвориха за часове летището във Вилнюс

Обикновено балоните, идващи от Беларус, се използват за контрабанда на цигари

Туск: Мир в Украйна е невъзможен, докато Путин е на власт

По думите му Русия е изправена пред драматични икономически трудности

Президентът Радев ще участва на световен форум за инвестиции в Саудитска Арабия

В Рияд президентът ще бъде придружаван от съпругата си Десислава Радева

<p>Песков: Некоректно е да се говори за &quot;отменяне&quot; на срещата между Путин и Тръмп</p>

"Една руско-американска среща на върха изисква сериозна подготовка. Президентите не могат да се срещат единствено заради самата среща", заяви говорителят на Кремъл

Мъж простреля смъртоносно друг с ловна пушка в Ямболско

Случаят е от частен имот в село Тенево

Бурята "Мелиса" се засили до ураган от четвърта категория, приближава Ямайка и Куба

Прогнозират се потенциално катастрофални наводнения и свлачища в южната част на Доминиканската република и Хаити

Почина бившият ни национал по бокс Салим Салимов

Той е загубил битката с коварен туморумор

Популярна напитка, която забавя стареенето при жените, разкрита от учени

Подробности може да научите в следващите редове

Кола падна в отводнителен канал край Съединение, има загинал и ранени

Сигнал на тел. 112 е подаден половин час след полунощ

<p>Заради санкциите: ЕС забрани&nbsp;екскурзиите&nbsp;до Русия и Беларус</p>

Новината не се хареса на българския туристически бранш

