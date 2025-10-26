Протест във Велико Търново заради мътната вода

Биков за санкциите срещу „Лукойл“: Ситуацията е сложна, но имаме готовност да реагираме

П ротест във Велико Търново срещу лошото качество на водата. От три седмици от чешмите в областта тече кална вода.

Жители на Велико Търново сигнализираха за мътна и жълтеникава вода от чешмите през последните дни

Недоволните искат компенсации от ВиК. От дружеството твърдят, че проблемът е заради дъждовете. От Здравната инспекция в старата столица първоначално препоръчаха на хората да пият бутилирана вода, съобщава NOVA.

Източник: БГНЕС

След това заявиха, че няма отклонения в показателите на чешмяната. На протеста във Велико Търново експертите, строили язовира преди 45 години, обявиха, че никога водата от Йовковци не е била мътна.

"Изходът на язовира от пречиствателната станция е един. Не мога да го програмирам - на едно място да пусна чиста вода, а на друго - мръсна. На по-ниските места водата се утаява и действително е по-мътна. На по-високите обаче тя се изчиства от само себе си", обясни Илиян Илиев - управител на ВиК - "Йовковци".