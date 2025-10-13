България

Жители на Велико Търново сигнализираха за мътна и жълтеникава вода от чешмите през последните дни

Причина за лошото качеството на водата е големият приток и повишените водни количества

13 октомври 2025, 12:10
Жители на Велико Търново сигнализираха за мътна и жълтеникава вода от чешмите през последните дни
Източник: БГНЕС

Ж ители на Велико Търново сигнализираха за мътна и жълтеникава вода от чешмите през последните дни. Хората се притесняват за здравето си и настояват институциите да вземат мерки, предаде кореспондентът на БГНЕС от старата столица.

Причина за лошото качеството на водата е големият приток и повишените водни количества, довели до временно замътняване в част от мрежата, заявиха от ВиК. Регионалната здравна инспекция увери, че водата не е опасна за здравето, но не е подходяща за пиене поради повишена мътност.

Източник: БГНЕС

Директорът на РЗИ-Велико Търново д-р Евгения Недева увери, че инспекцията следи качеството на водата на всеки час.

Инспекцията препоръчва временно използване на бутилирана вода. В някои магазини в града тя вече е изчерпана заради повишеното търсене. 

Източник: БГНЕС    
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 17 часа
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 18 часа
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 15 часа
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 16 часа

