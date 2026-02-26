„Деца, почакайте да чуете това!“: Изповедта на Лайза Минели за мъжете, страстта и грешките

Лайза Минели е живяла живот, какъвто никой друг не е имал, но както читателите на новите ѝ мемоари ще разберат, тя е имала и любовен живот без аналог. От най-високите върхове (Карнеги Хол, Радио Сити, турнета с Франк Синатра и Сами Дейвис-младши) до най-ниските дъна (десетилетия борба със зависимостите), тя споделя всичко в книгата си – включително бурните си връзки с личности като Деси Арназ-младши, Мартин Скорсезе и промоутъра Дейвид Гест, пише PEOPLE.

Тя се сгодява за Деси Арназ-младши, красивия син на Лусил Бол и Деси Арназ, през 1973 г. Като деца на известни родители, Минели казва: „Можехме да гледаме на живота и да си помагаме взаимно в трудните моменти.“ Минели е придружена от Арназ на Оскарите през 1973 г., когато е номинирана за най-добра актриса за „Кабаре“. Въпреки че не вярва, че има шанс срещу Даяна Рос, тя печели, но личният ѝ живот тепърва започва да се усложнява.

Докато е в Лондон през същата година, изпълнявайки шоуто „Лайза със Z“, Питър Селърс (звездата от „Розовата пантера“) седи на първия ред в нощта на премиерата. Двамата се влюбват мигновено и скоро се сгодяват – въпреки че тя все още е омъжена за Питър Алън и същевременно сгодена за Деси Арназ-младши.

Liza Minnelli reflects on whirlwind love affairs, from Desi Arnaz Jr. to Martin Scorsese https://t.co/6zvKzjWBCs — New York Daily News (@NYDailyNews) February 25, 2026

Връзката със Селърс трае едва пет седмици, а бракът ѝ с Алън приключва през 1974 г. След развода тя се омъжва за Джак Хейли-младши, син на актьора, изиграл Тенекиения човек в „Магьосникът от Оз“. На сватбата булката носи жълта рокля „Халстън“, а кум е Сами Дейвис-младши.

По време на този брак обаче тя започва афера с Мартин Скорсезе, който я режисира във филма „Ню Йорк, Ню Йорк“ (1977). Лайза пише: „Честно казано, нашата афера имаше повече пластове от лазаня. И двамата бяхме италианци. Страстни. Интензивни. И двамата имахме вулканичен темперамент. Той беше дяволски красив мъж, който споделяше любовта ми към киното. Аз бях дъщеря на режисьор, а той боготвореше баща ми, Винсенте Минели.“

Въпреки горчивите моменти, писането на книгата носи и щастливи изненади. Подтикната от приятеля си Майкъл Файнщайн, тя се свързва с Деси Арназ-младши, за да се извини за разваления годеж. Неговата прошка и думите, че помни само хубавото, я трогват дълбоко.

След романс със звездата Бен Верийн, през 1979 г. тя се омъжва за Марк Джеро – съюз, който продължава до 1992 г. През 2001 г. обаче среща Дейвид Гест. Сватбата им е грандиозно събитие с кумове Майкъл Джексън и Елизабет Тейлър, но Лайза си спомня този период с горчивина: „Очевидно не бях трезва, когато се омъжих за този клоун.“

Тя описва брака си с Гест като затвор: „Той контролираше всичко – от това какво ям, до хората, с които разговарям. Подслушваше телефоните ми. Бях негова заложница.“ Разводът е финализиран през 2007 г., а днес тя признава: „Не осъзнавах, че ме използва.“

Liza Minelli gets candid about being exposed to drugs by mom Judy Garland’s team in a new interview with ‘People,’ out Feb. 27.https://t.co/2ShrYjVLe6 — Entertainment Tonight (@etnow) February 25, 2026

Въпреки всичко, на 79 години Лайза Минели не се е отказала от любовта. В типичния си стил тя пише: „В идеалния случай бих искала да излизам с по-възрастен, елегантен и много богат мъж. След това с 40-годишен, който е страстен в работата си. И накрая с 18-годишен, когото да виждам два пъти седмично и чието име дори не знам.“

Мемоарите „Деца, почакайте, докато чуете това“ излизат на пазара на 10 март.