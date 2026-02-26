Любопитно

„Деца, почакайте да чуете това!“: Изповедта на Лайза Минели за мъжете, страстта и грешките

Лайза Минели разказва за скандалните си любовни афери – от Деси Арназ-младши до Мартин Скорсезе и Дейвид Гест

26 февруари 2026, 09:59
„Деца, почакайте да чуете това!“: Изповедта на Лайза Минели за мъжете, страстта и грешките
Източник: Getty Images

Лайза Минели е живяла живот, какъвто никой друг не е имал, но както читателите на новите ѝ мемоари ще разберат, тя е имала и любовен живот без аналог. От най-високите върхове (Карнеги Хол, Радио Сити, турнета с Франк Синатра и Сами Дейвис-младши) до най-ниските дъна (десетилетия борба със зависимостите), тя споделя всичко в книгата си – включително бурните си връзки с личности като Деси Арназ-младши, Мартин Скорсезе и промоутъра Дейвид Гест, пише PEOPLE.

Тя се сгодява за Деси Арназ-младши, красивия син на Лусил Бол и Деси Арназ, през 1973 г. Като деца на известни родители, Минели казва: „Можехме да гледаме на живота и да си помагаме взаимно в трудните моменти.“ Минели е придружена от Арназ на Оскарите през 1973 г., когато е номинирана за най-добра актриса за „Кабаре“. Въпреки че не вярва, че има шанс срещу Даяна Рос, тя печели, но личният ѝ живот тепърва започва да се усложнява.

Докато е в Лондон през същата година, изпълнявайки шоуто „Лайза със Z“, Питър Селърс (звездата от „Розовата пантера“) седи на първия ред в нощта на премиерата. Двамата се влюбват мигновено и скоро се сгодяват – въпреки че тя все още е омъжена за Питър Алън и същевременно сгодена за Деси Арназ-младши.

Връзката със Селърс трае едва пет седмици, а бракът ѝ с Алън приключва през 1974 г. След развода тя се омъжва за Джак Хейли-младши, син на актьора, изиграл Тенекиения човек в „Магьосникът от Оз“. На сватбата булката носи жълта рокля „Халстън“, а кум е Сами Дейвис-младши.

По време на този брак обаче тя започва афера с Мартин Скорсезе, който я режисира във филма „Ню Йорк, Ню Йорк“ (1977). Лайза пише: „Честно казано, нашата афера имаше повече пластове от лазаня. И двамата бяхме италианци. Страстни. Интензивни. И двамата имахме вулканичен темперамент. Той беше дяволски красив мъж, който споделяше любовта ми към киното. Аз бях дъщеря на режисьор, а той боготвореше баща ми, Винсенте Минели.“ 

Въпреки горчивите моменти, писането на книгата носи и щастливи изненади. Подтикната от приятеля си Майкъл Файнщайн, тя се свързва с Деси Арназ-младши, за да се извини за разваления годеж. Неговата прошка и думите, че помни само хубавото, я трогват дълбоко.

След романс със звездата Бен Верийн, през 1979 г. тя се омъжва за Марк Джеро – съюз, който продължава до 1992 г. През 2001 г. обаче среща Дейвид Гест. Сватбата им е грандиозно събитие с кумове Майкъл Джексън и Елизабет Тейлър, но Лайза си спомня този период с горчивина: „Очевидно не бях трезва, когато се омъжих за този клоун.“

Тя описва брака си с Гест като затвор: „Той контролираше всичко – от това какво ям, до хората, с които разговарям. Подслушваше телефоните ми. Бях негова заложница.“ Разводът е финализиран през 2007 г., а днес тя признава: „Не осъзнавах, че ме използва.“

Въпреки всичко, на 79 години Лайза Минели не се е отказала от любовта. В типичния си стил тя пише: „В идеалния случай бих искала да излизам с по-възрастен, елегантен и много богат мъж. След това с 40-годишен, който е страстен в работата си. И накрая с 18-годишен, когото да виждам два пъти седмично и чието име дори не знам.“

Мемоарите „Деца, почакайте, докато чуете това“ излизат на пазара на 10 март.

Лайза Минели Мемоари Любовен живот Скандални връзки Бракове Зависимости Деси Арназ-младши Мартин Скорсезе Дейвид Гест Шоубизнес
Последвайте ни
Жестоко сбиване между тийнейджъри в Бургас - момче е с фрактура на носа, разбита уста и счупен зъб

Жестоко сбиване между тийнейджъри в Бургас - момче е с фрактура на носа, разбита уста и счупен зъб

The Telegraph: Русия копае тунели под границата на НАТО с помощта на Хамас

The Telegraph: Русия копае тунели под границата на НАТО с помощта на Хамас

Европрокуратурата: Българският европейски прокурор Теодора Георгиева е извършила тежко нарушение

Европрокуратурата: Българският европейски прокурор Теодора Георгиева е извършила тежко нарушение

В Кавала ексхумират 150 гроба на починали от COVID-19 заради забавено разлагане

В Кавала ексхумират 150 гроба на починали от COVID-19 заради забавено разлагане

Втората пожизнена пенсия възможна само за 5% от пенсионерите

Втората пожизнена пенсия възможна само за 5% от пенсионерите

pariteni.bg
Четири неща, които стресират домашната ви котка

Четири неща, които стресират домашната ви котка

dogsandcats.bg
Признаха за виновна българския европрокурор Теодора Георгиева
Ексклузивно

Признаха за виновна българския европрокурор Теодора Георгиева

Преди 14 часа
Карлос Насар пак е Спортист №1 на България
Ексклузивно

Карлос Насар пак е Спортист №1 на България

Преди 13 часа
Сръбският вицепремиер Ивица Дачич е в тежко състояние в болница
Ексклузивно

Сръбският вицепремиер Ивица Дачич е в тежко състояние в болница

Преди 10 часа
Зеленски говори с Тръмп, иска среща с Путин
Ексклузивно

Зеленски говори с Тръмп, иска среща с Путин

Преди 11 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Режисьорът на „Олдбой“ Пак Чхан Ук става първият кореец, оглавил журито в Кан

Любопитно Преди 7 минути

Исторически момент за азиатското кино: световноизвестният режисьор Пак Чхан Ук ще застане начело на журито на 79-ия филмов фестивал в Кан

От Лондон до село Николаево: Еди Куриян за честното вино и “срещата” му с Брад Пит

От Лондон до село Николаево: Еди Куриян за честното вино и “срещата” му с Брад Пит

Малките неща Преди 9 минути

В “Малките неща“ си говорим за “честното“ вино и защо държавата ни, която се гордее, че по нашите земи “правим вино от 3000 години”, днес признава официално само два винени региона

„Изчистване“ на отпуската: Какво казва Кодексът на труда за нашите права

„Изчистване“ на отпуската: Какво казва Кодексът на труда за нашите права

България Преди 27 минути

Мнозина работещи живеят с убеждението, че платеният отпуск е неприкосновено право, което се задейства само по тяхна воля. Докато служителите често планират дните си за семейни празници или ги пазят за бъдещи периоди, работодателите все по-често прибягват до административен натиск за тяхното „изчистване“

Как Русия води информационната си война с Европа

Как Русия води информационната си война с Европа

Свят Преди 27 минути

Дискредитирането на Украйна и на западните лидери, които я подкрепят, е една от най-важните цели на руската пропаганда

<p>Министър Андрей Янкулов коментира казуса с българския европрокурор Теодора Георгиева</p>

Министър Янкулов за казуса с Теодора Георгиева: Това е удар върху имиджа на българското правосъдие

България Преди 28 минути

По отношение на все още неприключилата процедура за попълване на бройката на европейски прокурор от квотата на България, Янкулов посочи, че ще бъде направена преценка на действията по нея

Последно сбогом: Почина големият рицар на българския театър Асен Шопов

Последно сбогом: Почина големият рицар на българския театър Асен Шопов

България Преди 53 минути

На 93-годишна възраст си отиде един от най-значимите режисьори и мъдреци на съвременното ни изкуство – Маестро Асен Шопов

Ултиматумът на Тръмп срещу Иран: обратното броене тече

Ултиматумът на Тръмп срещу Иран: обратното броене тече

Свят Преди 56 минути

Според наблюдатели това е един от най-критичните моменти в историята на Близкия изток:

Датската възпитаничка Веселина се прости с мястото си в Hell’s Kitchen

Датската възпитаничка Веселина се прости с мястото си в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 56 минути

Амбициозният Събков получи последно предупреждение от шеф Ангелов

Протест пред ВСС в София срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов

Протест пред ВСС в София срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов

България Преди 1 час

Граждани се събраха пред Висшия съдебен съвет с искане за оставката на и.ф. главен прокурор, докато Пленумът обсъжда назначаването на нов временен ръководител на прокуратурата

Пещерата "Бисерна"

Подземното съкровище на Шумен влиза в Топ 100 на България

Любопитно Преди 1 час

Подземната симфония на Шумен е дом на много рядък вид прилеп и на легенди за съкровище и каменни сълзи

<p>Ще смени ли ВСС Сарафов: Адвокат и конституционен експерт в остър спорят за главния прокурор</p>

Ще смени ли ВСС Борислав Сарафов: Адвокат и конституционен експерт в остър спорят за главния прокурор

България Преди 1 час

Поводът беше протестът срещу настоящия изпълняващ функциите главен прокурор, както и въпросът дали процедурата по неговото назначаване отговаря на закона

<p>Обсебени от контрола: Кои са четиримата диктатори на зодиака</p>

Обсебени от контрола: Кои са четиримата диктатори на зодиака

Любопитно Преди 1 час

Тази нужда от власт и високи изисквания обаче често вреди на личните и професионалните им взаимоотношения

Две катастрофи с пострадали в Бургас за по-малко от 20 минути

Две катастрофи с пострадали в Бургас за по-малко от 20 минути

България Преди 1 час

Пешеходец беше блъснат на пешеходна пътека в ж.к. „Лазур“, а моторист се удари в автомобил в „Меден рудник“

<p>Ветеран от ВВС на САЩ обучавал Китай как да сваля самолети</p>

Ветеран от ВВС на САЩ е арестуван за обучение на китайската армия

Свят Преди 2 часа

65-годишният ветеран от американските ВВС Джералд Браун е обвинен в държавна измяна заради обучение на китайски пилоти да се борят срещу американски самолети, съобщава Министерството на правосъдието на САЩ

<p>Хилари Клинтън ще даде показания по делото &quot;Епстийн&quot;</p>

Хилари Клинтън ще даде показания при закрити врата по делото "Епстийн"

България Преди 2 часа

Бившият държавен секретар на САЩ ще свидетелства пред конгресна комисия за връзките на покойния финансист Джефри Епстийн и съучастничката му Гислейн Максуел

<p>ЦРУ публикува &quot;ръководство за шпиони&quot;&nbsp;за иранците</p>

ЦРУ приканва иранци към сътрудничество - инструкции на персийски и безопасни технологии

Свят Преди 2 часа

ЦРУ публикува ръководство в социалните мрежи за иранци, които искат да осъществят контакт с агенцията безопасно, използвайки VPN, мрежата Тор и еднократни устройства

Всичко от днес

От мрежата

Как протича половият цикъл при женските котки

dogsandcats.bg

Най-силните и издръжливи работни породи кучета в света

dogsandcats.bg
1

Два египетски лешояда от Англия се заселват у нас

sinoptik.bg
1

Изпращаме февруари с пролетно слънце

sinoptik.bg

Кристина Апългейт прикована към леглото: Едва стигам до банята

Edna.bg

Дневен хороскоп за 26 февруари, четвъртък

Edna.bg

Тихата битка на Ейса Гонсалес: качила 15 килограма за една нощ

Gong.bg

Майсторът на тъчовете Майкъл Кайоде: Просто хвърлях топката за забавление

Gong.bg

Отиде си актьорът и режисьор Асен Шопов

Nova.bg

Идва ли пролетта: С какво време ще посрещнем март

Nova.bg