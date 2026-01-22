България

Розови зайчета срещу Сарафов: Протестиращи блокираха ВСС с искане за оставка

С плюшени зайчета по улицата и искане за смяна на Борислав Сарафов се проведе протестът на "Правосъдие за всеки" пред ВСС

Г раждани излязоха на втори протест за последното денонощие с искане на оставката на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Събитието бе организирано от Инициативата "Правосъдие за всеки" във Facebook.

Протести в София и Пловдив, искат оставката на Сарафов

Тази сутрин протестиращите се събраха пред сградата на Висшия съдебен съвет в столицата, където в 9:30 ч. започна първото заседание на пленума на ВСС за годината. В района имаше засилено полицейско присъствие. На някои от улиците в района полицията беше организирала контролно-пропускателни пунктове.

Протестиращите разхвърляха плюшени розови зайчета на улицата пред Висшия съдебен съвет, символ на "послушанието" в съдебната система.

Изборът на играчките не е случаен. Преди няколко месеца и.д. председател на Върховния административен съд Георги Чолаков подари именно плюшено зайче с розова панделка на бившата депутатка от ГЕРБ Дани Каназирева по случай встъпването ѝ в длъжност в съдебната система. 

Същите играчки бяха подарени и на другите две дами, които спечелиха конкурса за административен съдия в съда в Пловдив - Кирилка Димитрова и Светлозара Стойнова.

Днес протестиращите в началото заемаха само тротоарите пред ВСС и движението в района беше свободно. 

По-късно те блокираха движението както на коли, така и на трамваите по ул. "Екзарх Йосиф".

Малко след 10.00 ч. протестът приключи, а движението беше освободено.

Събралите се скандираха: "Сарафов вън", "Не искам ВСС да служи на прасе" и "Всеки ден ще е така до оставката".

"Внесохме студентска прокламация в деловодството на ВСС, тъй като не успяхме да я дадем на Борислав Сарафов. В нея настояваме ВСС да изпълни закона. Според закона Борислав Сарафов няма право да бъде главен прокурор", каза пред медиите Александър Танев от Обединение "Студенти против мафията".

Освен прокламацията той занесе в деловодството и едно плюшено зайче. 

В сряда вечерта протести и шествия имаше пред съдебните палати в София и в още няколко града в страната.

"Ние ще настояваме в първото заседание за годината на пленума на Висшия съдебен съвет да бъде включена точка относно и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Има ясно нарушение на закона с продължаващата узурпация на поста от Сарафов", каза адвокат Емил Георгиев от "Правосъдие за всеки" пред медиите по време на вчерашния протест на същата тема.

Той допълни, че не очакват Сарафов да бъде сменен и затова подтикват към тази промяна. 

