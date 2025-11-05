България

Протест на "Правосъдие за всеки", искат оставките на Сарафов и Славчев

Организаторите на демонстрацията се обявяват и срещу оставането на този състав на Висшия съдебен съвет

5 ноември 2025, 20:10
БНБ представи официално българските евромонети

Предлагат Деньо Денев за председател на ДАНС

Желязков: България е стабилен и предвидим икономически партньор

Разследват за искан подкуп служител на Дф „Земеделие“

Шофьорът, помел коли на бул. „Витоша“, излиза от ареста срещу 5 хил. лв. гаранция

"Скандален", "катастрофален" и "изключително вреден": Политически реакции за Бюджет 2026
Борисов: Този бюджет е коалиционен, не е само на ГЕРБ

Жители на столичния район „Връбница“: Трафикът

П ореден протест на инициативата "Правосъдие за всеки". Организаторите се обявяват за отстраняването на Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор и срещу оставането на този състав на Висшия съдебен съвет, предаде NOVA.

Протест пред съдебната палата в София

Освен традиционното недоволство срещу овладяната според организаторите съдебна система от "Правосъдие за всеки" се обявяват и срещу публично оповестените възнаграждения във Висшия съдебен съвет.  Хората, събрали се пред Съдебната палата, казват "не" на високите заплати на кадровиците докато за младите лекари няма средства в бюджета.

По техните думи протестът няма да свали правителството и няма да доведе до оставките на Сарафов и на Антон Славчев като шеф на Антикорупционната комисия, но ще покаже, че има гражданско общество, което е готово да се бори за държавата.

"Правосъдие за всеки" с нов протест срещу избора на главен прокурор

Заради протеста движението пред Съдебната палата е спряно.  

Източник: NOVA    
Протест Правосъдие за всеки Борислав Сарафов Главен прокурор
Купувачът на "Лукойл" отрече руско влияние

<p>Русия е на път към огромна победа в Украйна</p>
Русия е на път към огромна победа в Украйна

Полетите на летището в Брюксел бяха преустановени заради дрон
Полетите на летището в Брюксел бяха преустановени заради дрон

Премиерът на РС Македония обвини България в тормоз
Премиерът на РС Македония обвини България в тормоз

Желязков: Троицата на диалога - работодатели, синдикати и правителство, може да работи само в своята пълнота

България Преди 25 минути

Министър-председателят подчерта значението на съвместните усилия между институциите и бизнеса

Българин е тежко ранен при инцидент в Косово

Свят Преди 2 часа

Образувано е досъдебно производство за опит за убийство

Путин нареди да се подготвят ядрени опити

Свят Преди 4 часа

Руският министър на отбраната Андрей Белоусов е казал пред Путин, че САЩ подсилват стратегическите си сили

Задържан за обира на века: Не знаех, че това е Лувърът

Свят Преди 4 часа

Двама от обвиняемите са признали пред следователите, че са действали по указание

Васил Терзиев

Кметът Терзиев поиска оставката на главния архитект: Различни виждания

България Преди 4 часа

Според Терзиев бъдещето на София изисква създаването на позиция заместник-кмет по градско планиране с визионерски подход, подкрепен от компактна и технически ориентирана администрация

Никола Цолов и Крисия официално потвърдиха връзката си

Любопитно Преди 4 часа

Подозренията се потвърдиха, когато пилотът сподели няколко общи снимки с певицата

Приятел на принц Уилям и Кейт Мидълтън загина след падане от покрив на хотел

Любопитно Преди 4 часа

Той учил в университета „Сейнт Андрюс“ заедно с Уилям и Кейт, когато двамата започнали да се срещат

КС отхвърли решените на ВАС за Закона за здравното осигуряване

България Преди 4 часа

Задължение на държавата е да закриля здравето на гражданите и да им осигури достъпна медицинска помощ

Цяло племе ще бъде елиминирано от “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 4 часа

Каква ще бъде съдбата на Феномените и Лечителите?

От Бейрут искат България да екстрадира задържан

Свят Преди 5 часа

Обвиняемият Игор Гречушкин беше арестуван у нас през септември

„Щеше да бъде лишена от всичко“: Неразказаната история за забранената любов на принцеса Маргарет

Любопитно Преди 6 часа

Принцесата сякаш бе изправена пред невъзможен избор – да запази кралските си привилегии или да живее в тихо изгнание като госпожа Таунсенд

<p>НС отхвърли държавата да придобие &bdquo;Лукойл-България&ldquo;</p>

Парламентът отхвърли държавата да придобие „Лукойл-България“

България Преди 6 часа

Национализирането на двете дружества подкрепиха от „Възраждане“ и МЕЧ, както и един депутат от ГЕРБ-СДС

Кралица Летисия блести с емблематична тиара на гала вечеря за султана на Оман

Любопитно Преди 6 часа

Кралица Летисия привлече всички погледи с тъмносиня рокля с елегантни ръкави

България има 6 месеца да спаси 215 млн. евро по ПВУ

България Преди 6 часа

Българският ПВУ е на обща стойност 6,17 млрд. евро безвъзмездни средства

<p>Кои инфекции убиват за 24 часа</p>

Смъртоносна заплаха: Кои инфекции убиват за 24 часа

Любопитно Преди 6 часа

Някои от тях се причиняват от бактерии, които отделят силни токсини, докато други се развиват толкова бързо, че дори ранното лечение не винаги е достатъчно

<p>Михайлов: &quot;Величие&quot; сменя тактиката си в НС</p>

Ивелин Михайлов: "Величие" сменя тактиката си в НС

Свят Преди 6 часа

Понеже сме нов политически играч, досега следвахме установения ред и се опитвахме да бъдем опозиция

