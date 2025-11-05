Протест на "Правосъдие за всеки", искат оставките на Сарафов и Славчев

Борисов: Този бюджет е коалиционен, не е само на ГЕРБ

П ореден протест на инициативата "Правосъдие за всеки". Организаторите се обявяват за отстраняването на Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор и срещу оставането на този състав на Висшия съдебен съвет, предаде NOVA.

Протест пред съдебната палата в София

Освен традиционното недоволство срещу овладяната според организаторите съдебна система от "Правосъдие за всеки" се обявяват и срещу публично оповестените възнаграждения във Висшия съдебен съвет. Хората, събрали се пред Съдебната палата, казват "не" на високите заплати на кадровиците докато за младите лекари няма средства в бюджета.

По техните думи протестът няма да свали правителството и няма да доведе до оставките на Сарафов и на Антон Славчев като шеф на Антикорупционната комисия, но ще покаже, че има гражданско общество, което е готово да се бори за държавата.

"Правосъдие за всеки" с нов протест срещу избора на главен прокурор

Заради протеста движението пред Съдебната палата е спряно.