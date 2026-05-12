Правната комисия в НС разглежда промените в Закона за съдебната власт

"Прогресивна България" предлага изработването на нови правила за избор на ВСС

Предприемат първи мерки срещу високите цени

Бури и порои удрят България, НИМХ предупреждава за наводнения

МВР започва проверка в полицията в Габрово

Мълния удари и подпали къща в Мъглиж

Седем награди за NOVA в конкурса за чиста журналистика „WEB REPORT”

Румен Радев първо ще посети в Германия като премиер

От МВнР са готови да съдействат на Едуард Петросян

Партиите реагираха на предложенията на

Партиите реагираха на предложенията на "Прогресивна България"

Д ен, след като беше публикуван на сайта на Народното събрание, проектът за изменение на Закона за съдебната власт на "Прогресивна България" влиза в ресорната комисия

Проектът предвижда нови правила за това как се проверяват „високите професионални и нравствени качества" на кандидатите за ключови позиции - главен прокурор, шефове на ВКС и ВАС. Вносителите предлагат Пленумът на ВСС, а не двете колегии Съдийската и Прокурорска, да определи и.ф. председател на Върховния административен съд (ВАС) и главен прокурор. 

НС реши: Само членове на ВСС с неизтекъл мандат ще могат да избират главен прокурор

Предложенията гласят до встъпването на новоизбраните членове, Пленумът на Висшия съдебен съвет, респективно съдийската и прокурорската колегия да отложат приемането на решения и актове, които пряко засягат организацията и функционирането на съдебната система или касаят нейната независимост, повече от 1 година след изтичане на мандата на изборните членове. Ограниченията засягат определянето и промяната на броя, съдебните райони и седалищата на съдилища и прокуратури, създаването на нови и закриването на действащи такива, както и определяне броя на магистратите във всички съдилища и прокуратури. Наложена е и забрана за приемане на Правилник за организацията на дейността си и за дейността на администрацията на ВСС, издаването на подзаконови нормативни актове и одобряване на етични кодекси.

Какви промени предлагат в Закона за съдебната власт

Според предложенията главният прокурор може да прекрати правомощията на временните шефове и преди изтичането на мандата от 6 месеца.

След като мандатът на сегашния състав на ВСС е изтекъл, по предложение на ПБ настоящите конкурси и процедури за избор на административни ръководители в съдебната система ще бъдат прекратени. Промените в закона предвиждат още бивши председатели на върховните съдилища и главен прокурор, както техните заместници, или този, който е изпълнявал тези функции повече от 6 месеца, да не могат да бъдат избирани за членове на Висшия съдебен съвет.

Целта е да се спре назначаването на същите лица в органите на съдебната власт. 

Промените, внесени от ПБ, налагат на професионалните колегии и множество ограничения - те няма да могат да назначават, повишават и преместват магистрати, да избират свои председатели, да провеждат конкурси, както и да предлагат на Пленума да определи броя на магистратите и съдебните органи и да приемат етични кодекси.

Предвидена е обаче и алтернативна възможност за преодоляване на тези ограничения „при обоснована необходимост и по изключение, при спазването на принципа на съразмерност, в случай че бъде застрашено нормалното функциониране на съответния орган на съдебна власт и изпълнение на законоустановените му правомощия”. Същото изключение може да бъде активирано и за започнали конкурси и процедури за избор на ръководители.

ВАС пита Конституционния съд за избора на главен прокурор

Гласуването за нов ВСС ще се осъществява вече само с хартиени бюлетини, като секции ще има във всички окръжни съдилища.

Кандидатите трябва да имат поне 15 години юридически стаж. При избора на членове на ВСС от парламентарната квота и на съдебните инспектори Народното събрание трябва да приеме правила, по които да се установи наличието на високи професионални и нравствени качества на кандидатите. Постоянна комисия на Народното събрание пък ще има право да изисква данни, да извършва проверки и да установява обстоятелства, свързани с изискванията към кандидатите, като държавните и общинските органи, физическите и юридическите лица ще са длъжни да окажат необходимото съдействие.

Пленумът пък няма да може да определя и променя броя, съдебните райони и седалищата на съдилища и прокуратури, не може да създава нови и закрива действащи, както и не може да определя броя на магистратите във всички съдилища и прокуратури.

Предложените промени предвиждат в едномесечен срок от влизането им в сила Пленумът на ВСС да определи временен ръководител на ВАС и и.ф. главен прокурор.

Източник: БГНЕС    
