Брутален побой пред дискотека в Разград: Извадиха очната протеза на мъж след скандал

К ървава саморазправа помрачи нощния живот в центъра на Разград. Двама братя, на 18 и 34 години, попаднаха в ареста, след като нанесоха тежък побой над 35-годишен мъж пред популярно заведение в града.

Инцидентът се е разиграл около 02:00 часа на 25 януари, информират от пресцентъра на МВР. Грозните сцени започнали след банално пререкание между братята и жител на село Желязковец, община Самуил. Словесният конфликт обаче бързо ескалирал и прераснал в свирепо сбиване.

Заради момиче: 21-годишен преби ученик в Разград

Двамата братя са пребили своята жертва, нанасяйки му поредица от удари с ръце и крака. В резултат на зверските удари, 35-годишният мъж е останал с извадена очна протеза.

Пострадалият веднага е бил транспортиран до МБАЛ-Разград за спешен медицински преглед. След оказаната помощ той е бил освободен за домашно лечение, като лекарите потвърдиха, че няма пряка опасност за живота му.

Задържаха четирима, нанесли побой на мъж пред дискотека в Студентски град

Двамата братя извършители са задържани за 24 часа в Районното управление в Разград. Срещу тях вече е образувано досъдебно производство, а разследващите изясняват точните причини, довели до агресията.