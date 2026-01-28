"Докато ме убиваха, полицай гледаше": Жесток побой в дискотека във Видин

Гаджев от ГЕРБ обяви, че ратификацията на Съвета за мир трябва да мине през КС

Т ежък инцидент в нощен клуб във Видин. Майка на 25-годишно момче се свърза с NOVA, след като в събота вечерта, по нейни думи, охранители са нападнали сина ѝ и негов приятел.

Едното момче е с тежки травми и е настанен в интензивното отделение на столичната болница „Пирогов”. По информация на близките полицията е сигнализирана още в нощта на инцидента.

Как се е стигнало до побоя, има ли превишаване на правомощия и кой ще поеме отговорност?

Единият млад мъж, който твърди, че е станал жертва на побой, разказва, че се е сдърпал с посетител на дискотеката.

„Разменихме си няколко реплики, но той познаваше охранителите и им каза да ме изгонят. Те го направиха, но не си бях взел якето. Върнах се за него, а ме посрещнаха с множество обидни реплики. Седнах пред заведението и се обадих на Георги - моят приятел, с когото бях в дискотеката и му казах, че са ме изгонили. Излезе един охранител и ме удари с юмрук в лицето, после с палка в ръката и главата. Изпаднах в безсъзнание. Били са ме с ритници в тялото. Георги е слязъл, пробвал е да ги разтърве, но са го хванали и са го вкарали вътре. Съвзех се и видях това, а после подадох сигнал в полицията, че започнаха да го бият вътре”, каза мъжът.

Елена Георгиева е майка на другия потърпевш, приет в болница. Тя споделя, че лицето на сина ѝ е почти смазано от побоя.

„Трябва да са го влачили за краката, за да бъде пребит по този жесток начин. Детето ми ми каза по телефона „Мамо, докато ме убиваха, полицаят Милчо Малчев гледаше”. Той упражнява и дейност на охранител, заедно със Сашо Черния. Синът ми ми разказа, че в една стая са му нанесли жесток побой с палки и метален бокс, счупена е скулата му, а окото му е затворено. Зашиха клепача му”, разказа майката.

По думите ѝ всяка седмица се случва нещо подобно, като има данни, че и жени са пострадали. А имало и заплахи, че разправата ще продължи и в домовете им. Георгиева е сезирала прокуратура в София, тъй като няма вяра в областната.

Според близкия на хоспитализирания млад мъж Ивайло Ангелов агресията е непровокирана.

„Тези хора обичат да пребиват за удоволствие. Има група, която прави каквото си иска, това е беззаконие. Георги е разумно дете, работеше със соларни панели в Испания, винаги сам се е грижил за себе си. Прибра се от чужбина и дойде да се повесели, а го пребиха жестоко. Има три престъпления в случая - тежка телесна повреда, отвличане и опит за убийство. Имам вътрешна информация, че докато са го удряли, са казвали „убийте го този, няма защо да го жалите”. Прокуратурата трябва да се самосезира”, смята той.

От охранителната фирма не отговориха на обажданията на медийния екип. А от полицията изпратиха позиция:

В РУ - Видин е образувана преписка във връзка с възникналото сбиване пред дискотека в центъра на града. Полицейски служители изясняват фактите по случая, анализират видеозаписи от охранителните камери на заведението, установяват свидетели - очевидци.

До момента няма задържани лица. Работата продължава. След приключване на проверката, преписката ще бъде докладвана в Районна прокуратура – Видин. Дискотеката работи в петък и събота, епизодични са случаите на постъпили в полицията сигнали за сбивания там. (обикновено в малките часове, след употреба на алкохол).