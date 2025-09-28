Прогнози и очаквания: България на крачка от волейболния връх – цялата страна затаи дъх

М алко преди големия финал на Мондиала по волейбол за мъже между България - Италия, в специалното студио на NOVA бивши и настоящи състезатели в любимия на мнозина българи спорт, изразиха надежда "лъвовете" да донесат първа световна титла на страната ни. Ако все пак определяните като фаворити "адзури" успеят да ни надвият, за тях тя ще бъде пета.

"Момчетата сбъдват нашите мечти, нямаме световна титла и ще бъдем много щастливи, ако това се случи. Очаквахме такова нещо да се случи след около две години. Момчетата изпревариха и ни опровергаха. Това е летящ старт за годините им. Очевидно имат много добра тактическа подготовка, успяват да реагират на всяка промяна в противника. Адаптивността е много важна", каза бившият волейболист Тодор Алексиев.

Друг бивш волейболист - Николай Учиков, определи финала като историческо постижение. "Надявам се да имат късмет. Видяхме, че треньорът и част от щаба успяват да държат момчетата много концентрирани, не им дават да говорят. Бленджини е направил умишлено това, за да не се разсейват преди последната крачка. Момчетата са много издръжливи и постигнаха голям прогрес. В един такъв колективен спорт е много важен отборният дух и екипността", коментира той.

Волейболистката Вяра Парапунова пък сподели, че много се гордее с тях. "Световен шампион се става с много труд и усилия. Те се възнаграждават. Усещането да излезеш на финала е напрегнато, но чрез забава може да се облекчи", смята тя.

​Първи гейм (21:25)

Началото на мача е в полза на световния шампион Италия. Съперникът спечели първите две точки, но веднага след това тимът ни върна една, но Матия Ботоло отново даде перднина за 3:1 точки. Александър Николов започна да бележи за 2:3. Алекс Грозданов показа страхотните си индивидуални качества за 3:4. Тимът ни не позволява на съперника да се откъсне 4:6 точки след грешка на Симеон Николов от сервис. След добър начален удар и прекрасна колективна игра България изравни за 6:6 точки. Равенството продължава да властва - 8:8. Възпитаниците на Бленджини поведоха за първи път в гейма и мача за 10:9 точки след грешка на Италия. Предимството вече е за България, но тимът ни все още не може да се откъсне напред 12:11 точки и 13:12 точки. Последваха силни минути за Италия, които натрупаха бързо преднина от 3 точки, въпреки таймаута на Джанлоренцо Бленджини, последва блокада на Симоне Анцани за 17:14 точки. Грешка от сервис на съперника дава възможност за въздух за нашите. Пуснатата топка на Симоне Джанели прави резултата 19:16 за Италия. Разпределителят обаче сгреши от сервис за 19:17. При 20:17 точки Бленджини отново взе прекъсване. Алесандро Микиелето след това записа ас за 21:17. Блокадата ни проработи, за да намалим на 2 точки изоставането 19:21, а след това защитата продължи да работи и 20:21. Това принуди Де Джорджи да вземе таймаут. Юри Романо на два пъти се разписа в ключов момент в гейма - 23:20. Италия спечели първата част с 25:21 точки. Това предаде Gong.bg .

Втори гейм (17:25)

Италия е само на гейм от световната титла

Вторят гейм отново започна точка за точка. Александър Николов се изстреля от втора линия за мощен удар за 4:4 точки. Симоне Джанели се възползва прекрасно, за да изведе своите напред за 6:4. Матия Ботоло отбеляза от сервис за 8:5, което накара Бленджини веднага да направи пауза. Георги Татаров влезе в игра на мястото на Мартин Атанасов, но разликата продължи да е 10:7. Александър Николов отново показа класа и намали за 9:11. След прекрасна защита на България, тимът ни намали на точка разликата - 10:11. Алекс Николов преодоля троен блок за 11:11 точки. Въпреки подема на "лъвовете" Скуадра адзура реализира три безтоветни точки за 14:11. Отново тройната блокада не е проблем за Алекс Николов за 12:15. Българският дух отново се прояви, Симеон Николов действа блестящо в защита за 16:17. След това, обаче Романо отново показа блестящ сервис за 20:16 точки. Сервисът на Юри Романо продължи да работи за Италия - 23:16. Геймът бе спечелен категорично от съперника със 25:17 точки.

Трети гейм

Равностойно начало на третата част. Точка за точка 3:3, а след това 5:5 и 7:7. България поведе в третата част с 11:9, като съперникът веднага прекъсна с таймаут. Това прекъсна серията ни след отлична атака на Юри Романо. Алекс Николов успя да вдигне всички в залата на крака след страхотна игра за 13:10. Разликата набъбна на 14:10. Ас на Мартин Атанасов направи резултата 15:10. Националите ни започнаха да играят с настроение и много хъс, което доведе до 17:11 и 18:12. Доминацията на отбора ни продължи след точка от сервис на Алекс Николов 20:14. Най-големият син на Владимир Николов продължи с блестящото си представяне - 22:16. Скуадра адзура започна да греши, а България направи мача труден на Италия - 25:17.

Четвърти гейм

Четвъртият гейм започна отново точка за точка, но след грешка на Аспарух Аспарухов Италия поведе с 5:3. Разликата продължи да се увеличава и Скуадрата увеличи на 8:3 точки. Въпреки негативният развой, нашите продължават битката, намалявайки на 6:10 точки. Шестте точки разлика изглеждат непреодолими на този етап от мача - 9:15. Въпреки опитите да повторят онова, което направиха в третия гейм, сега ситуацията вече изглежда различна. Голямата разлика в началото на гейма си казва думата - 10:17 точки. Разликата стана огромна 20:10 за Италия.