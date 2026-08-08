Нивото на река Дунав продължава да спада, достигна 109 см под условната нула

П родължава тенденцията за спад на нивото на река Дунав в целия български участък. Хидроложката обстановка остава усложнена, съобщиха от Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“ (ИАППД).

Нивото на река Дунав е рекордно ниско за сезона

Данните към 8 август показват ново понижение с 5 сантиметра при водомерния пост в Русе. Отчетеното ниво на реката там е 109 сантиметра под условната нула.

Заради ниските водни нива остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове по целия български участък на Дунав.

Към момента няма данни за плавателни съдове, които да са заседнали във или извън корабоплавателния път.

Нивото на река Дунав в българския участък продължава да спада

Затруднения при остров Белене

Въпреки че няма заседнали кораби, ниското ниво на реката вече създава затруднения за корабоплаването.

Самоходен кораб е имал проблеми при преминаването в района на остров Белене заради ограниченията в допустимото газене. След изчакване плавателният съд е успял да премине критичния участък по-късно през деня.

Ограниченията се налагат, за да се предотврати засядането на плавателни съдове и инциденти в плитките участъци на реката.

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Критични са районите при Белене и Батин

Изпълнителният директор на ИАППД Ивелин Занев съобщи преди дни, че част от корабите и конвоите продължават да изчакват преминаването през най-критичните участъци на Дунав.

Тогава той посочи, че минимално измерената дълбочина в районите на Белене и Батин е около 1,6 метра, докато в останалите участъци е 1,8 метра и повече.

Ниските водни нива ограничават количеството товар, което корабите могат да превозват, тъй като по-голямото газене увеличава риска от засядане.

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Ниското ниво затруднява корабоплаването

Понижаването на нивото на Дунав има пряко отражение върху корабоплаването по международния воден път.

При продължителен спад корабите могат да бъдат принудени да намалят товара си или да изчакват подобряване на условията в критичните участъци. Това може да доведе и до забавяне на доставките и до необходимост от промяна в организацията на превоза.

От ИАППД продължават да следят нивата на реката и условията за корабоплаване по българския участък.

Хидроложката обстановка остава динамична, а при ново понижение на водното ниво могат да бъдат въведени допълнителни ограничения за плавателните съдове.