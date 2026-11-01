ЦИК при обработени 99.95% протоколи: Йотова и Вълчев печелят президентските изборите

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И лияна Йотова и Кирил Вълчев получават 57.581% от гласовете на втория тур на президентските избори, а Андрей Гюров и Георги Кандев събират 39.467%.

Това показват данните на Централната избирателна комисия към 7.30 ч.на 2 ноември при обработени 99.95% от протоколите на секционните избирателни комисии.

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За Йотова и Вълчев са гласували 1 093 564 души, докато подкрепата за Гюров и Кандев е 749 543 гласа.

С опцията „Не подкрепям никого” са избрали да гласуват 2.952% от упражнилите правото си на вот (56 070 души), сочат обобщените данни на Централната избирателна комисия.

В първия тур на президентския вот, който се проведе на 25 октомври, за Йотова и Вълчев гласуваха 34.759% от отишлите до урните. Гюров и Кандев пък имаха резултат 31.952%.

Кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев водят гласуването в чужбина. При обработени 99.02% от протоколите зад граница от гласуването за президент и вицепрезидент те получават 56.230% или 59 705 гласа.

Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават 41.557% или 44 125 гласа.

Опцията "Не подкрепям никого" са избрали 2 350 или 2.213%.