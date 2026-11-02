ООН с тревожна прогноза: Глобалното затопляне ще надхвърли предишните очаквания

Г лобалното затопляне вече се очаква да надхвърли предишните прогнози, според нов доклад на ООН, като дори при най-оптимистичния сценарий се предвижда до средата на века средните температури да се повишат с 1,7-1,8 градуса по Целзий над прединдустриалните нива, предадоха Ройтерс и АФП.

Въпреки бързото навлизане на възобновяемата енергия и прилагането на климатичните политики, които водят до намаляване на емисиите в много страни, в доклада се казва, че все още са необходими „спешни и строги" мерки, за да бъдат постигнати най-добрите резултати.

В доклада на Програмата на ООН за околната среда се посочва още, че емисиите на парникови газове трябва да намалеят с 18 процента спрямо нивата от 2025 г. до 2030 г., с 45 процента до 2035 г. и с 69 процента до 2040 г. Настоящите национални планове биха довели до намаляване на емисиите само с 5-8 процента до 2030 г. и с 11-15 процента до 2035 г.

Докладът прогнозира глобално затопляне с 2,8 градуса по Целзий до 2100 г. при запазване на сегашните политики, или с 2,6 градуса по Целзий, ако страните изпълнят изцяло поетите си ангажименти за климата. И двете оценки са по-високи от миналогодишните прогнози, което отразява оттеглянето на САЩ от Парижкото споразумение и преразгледаните оценки на емисиите в исторически план.

Докато страните се подготвят за следващата Конференция на ООН за изменението на климата (КОП31) в Турция, генералният секретар на ООН Антонио Гутериш каза, че е от решаващо значение да не спират усилията за ограничаване на емисиите, които предизвикват наводнения, пожари и други природни бедствия.

„Превишаването на целта не означава капитулация. Все още можем да реагираме и да върнем температурите до нива под 1,5 градуса по Целзий до края на века. Съгласно Парижкото споразумение от 2015 г. страните се договориха да направят опит да задържат повишението на средната температурата значително под 2 градуса, а в идеалния случай - до 1,5 градуса по Целзий", каза Гутериш.

Тъй като ограничаването на затоплянето до 1,5 градуса по Целзий - без превишаване на целта или с минимално такова, вече не се смята за възможно, Програмата на ООН за околната среда посочва, че нейният нов сценарий с „възможно най-малко" превишаване дава около 50 процента вероятност температурите да се върнат до 1,5 градуса по Целзий или до по-ниски стойности до 2100 г.

Според доклада климатичните планове, представени от миналата година насам, практически не са променили прогнозите за бъдещото затопляне и че връщането към 1,5 градуса по Целзий ще зависи от мащабното отстраняване на въглерода от атмосферата - процес, осъществяването на който остава под въпрос.