Свят

Мисията „Артемида I“ на НАСА разкрива изненадващи нива на радиация в близост до Луната

2 ноември 2026, 07:05
Мисията „Артемида I“ на НАСА разкрива изненадващи нива на радиация в близост до Луната
Кадри от историческата мисия на екипажа на „Артемис II“, който се отдалечи на рекордните 400 000 км от Земята   
Източник: БТА/AP

М исията „Артемида I“ (Artemis I) на НАСА разкри, че космическата радиация в близост до Луната е по-висока от тази в околоземна орбита, но не с толкова, колкото учените биха очаквали. Малки експериментални детектори откриха и изненадващи подробности за това как радиацията преминава през човешкото тяло, предоставяйки ценни данни за бъдещото изследване на Луната.

Мисията „Артемида I“ на НАСА предостави нови данни за това каква космическа радиация могат да срещнат астронавтите в близост до Луната в сравнение с ниската околоземна орбита. Използвайки експериментални детектори от литиев флуорид на борда на космическия кораб „Орион“, изследователите са получили предварителни измервания, които разкриват неочаквани разлики в излагането на радиация между двете среди.

Спиращи дъха кадри от финала на мисията „Артемис II“
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Артемис II
Артемис II
Артемис II
Артемис II

По време на безпилотната мисия „Артемида I“ в края на ноември и началото на декември 2022 г., „Орион“ прелетя около Луната, носейки над 10 000 малки кристала, поставени във вътрешността на два манекена с формата на човешко тяло. Тези устройства са записвали радиационното излагане по време на цялото пътуване. Сред тях са били и няколко десетки експериментални флуоресцентни детектора от литиев флуорид, създадени от учени в Института по ядрена физика към Полската академия на науките (IFJ PAN) в Краков. Изследователите вече са описали нов метод за анализ на информацията, съхранена в тези кристали, предлагайки представа както за нивата на космическата радиация, така и за работата на самите детектори. Техните констатации са публикувани в списанието Radiation Measurements.

Източник: БТА/AP

„Флуоресцентните детектори за доза радиация, базирани на литиев флуорид и разработени в нашия институт, имат пасивен характер. С други думи, те работят като фотографска лента: след като кристалите са били изложени на радиация, следите, оставени от отделните частици, трябва да бъдат анализирани оптично под микроскоп“, обяснява проф. Павел Билски (IFJ PAN), един от съавторите на статията.

Как малките кристали засичат космическата радиация

Детекторите от литиев флуорид работят чрез улавяне на микроскопични промени, причинени от радиацията. Когато електрически заредени частици преминават през кристала, те нарушават вътрешната му атомна структура, създавайки дефекти, известни като центрове на оцветяване. По-късно учените могат да озарят кристала със синя светлина, което кара тези променени зони да светят в червено. Чрез изследване на тази флуоресценция под микроскоп, изследователите могат да идентифицират пътищата, изминати от отделните радиационни частици.

Детекторите са били част от изследването MARE (Matroshka AstroRad Radiation Experiment), проведено по време на „Артемида I“. Няколко десетки експериментални детектори от литиев флуорид са били поставени в двата манекена, включително такива, съдържащи високи концентрации на изотопа литий-7. Приносът на IFJ PAN надхвърля тези експериментални устройства. Неговите учени са предоставили и близо 600 термолуминесцентни кристални детектора, които използват различна техника за измерване на радиационното излагане.

Вижте Космоса през очите на екипажа на „Артемис II“ на 400 000 км от Земята
18 снимки
Артемис 2 мисия луна земя орион
Артемис 2 мисия луна земя орион
Артемис 2 мисия луна земя орион
Артемис 2 мисия луна земя орион

Едно от основните предимства на новите детектори от литиев флуорид е, че те опростяват процеса на изследване на радиационните следи. Традиционните пасивни детектори, направени от пластмаса, изискват химическо ецване, преди учените да могат да изучават белезите, оставени от навлизащи частици. Кристалите от литиев флуорид елиминират тази стъпка, позволявайки на изследователите да инспектират следите директно със стандартен флуоресцентен микроскоп.

Източник: БТА/AP

В резултат на това наблюдението на радиационните следи, събрани в близост до Луната, е било сравнително просто. По-трудната задача е била да се определи какво точно разкриват тези следи за радиационното излагане. За да получат надеждни числени измервания, екипът е трябвало да разработи сложни техники за калибриране и анализ.

Защо измерването на радиацията в дълбокия космос е толкова трудно

За разлика от контролираните условия в лаборатория, космическата радиация е изключително непредвидима. В типичен физичен експеримент изследователите могат да изложат детектора на сноп, съдържащ известен тип частици със специфична енергия и посока. В космоса радиацията идва от всички посоки и включва много различни частици и атомни ядра, пътуващи в огромен диапазон от енергии.

Тази сложност прави микроскопичните следи трудни за интерпретиране. Тъй като навлизащи частици удрят кристалите под различни ъгли, техните следи се разпростират в множество посоки. Микроскопът улавя секцията от всяка следа в своята фокална равнина (приблизително един микрометър по размер), но също така записва и размазано сияние от части извън този тесен регион. Тази допълнителна светлина влияе върху измервания интензитет на флуоресценция, който учените използват, за да оценят колко плътно дадена частица йонизира материала.

Източник: БТА/AP

Различните частици произвеждат и много различни модели на следите. Тези, които причиняват силна йонизация, оставят непрекъснати, рязко дефинирани линии, докато частици, които произвеждат по-слаба йонизация, могат да изглеждат като разпръснати, прекъснати точки. Тези разлики допълнително усложняват задачата по превръщането на измерванията на флуоресценцията в съдържателни данни за радиацията.

За справяне с тези предизвикателства изследователите са въвели няколко корекции и са разработили софтуер, способен да премахва нежеланите фонови сигнали. Подобреният анализ е довел измерванията им до близко съответствие с резултатите от утвърдени технологии за детектори, като същевременно е разкрил и радиационни събития, които по-старите устройства не са могли да засекат.

„След прилагане на серия от корекции и разработване на софтуер за съответно премахване на фона, пречещ на измерванията, нашите резултати се различаваха с не повече от 15% от тези, получени с помощта на конвенционални детектори за следи в целия припокриващ се диапазон от стойности на отлагане на енергия. Освен това записахме и множество следи от частици, съответстващи на енергийни отлагания под прага на детекция на използваните досега детектори“, подчертава проф. Билски.

Източник: БТА/AP

„Артемида I“ разкрива изненадваща разлика в радиацията на Луната

Измерванията от „Артемида I“ също така са позволили на изследователите да сравнят радиационното излагане близо до Луната с констатации от по-ранен експеримент на борда на Международната космическа станция.

Повече от десетилетие преди „Артемида I“, експериментът MATROSHKA изследва радиационното излагане с помощта на манекени с човешка форма на космическата станция. Част от радиацията, записана по време на тази мисия, е дошла от нискоенергийни протони, уловени в радиационните пояси на Ван Алън около Земята. Докато тези частици са преминавали през манекените, те са отлагали енергия на различни дълбочини, произвеждайки неравномерно разпределение на радиационните дози.

Източник: БТА/AP

Условията близо до Луната са съществено различни. Поясите на Ван Алън не се разпростират до лунната среда, така че срещаната там радиация съдържа по-голям принос от високоенергийни частици, произхождащи от други места в галактиката.

Тези галактически частици носят достатъчно енергия, за да преминат през цялото човешко тяло, освобождавайки само част от енергията си при преминаването. В резултат на това детекторите на „Артемида I“ са регистрирали радиационни дози, които са били разпределени почти равномерно в целите манекени, за разлика от неравномерните модели, наблюдавани в по-ранния експеримент на космическата станция.

Изследователите са установили и констатация, която може да изглежда парадоксална. Въпреки че астронавтите в близост до Луната са изложени на повече радиация от тези в ниска околоземна орбита, разликата не е задължително толкова драматична, колкото би могло да се предположи.

Източник: БТА/AP

„Нискоенергийните протони, уловени от магнитното поле на нашата планета в поясите на Ван Алън, могат да формират по-голямата част от радиационната доза, получавана от астронавтите в ниска околоземна орбита. В околностите на Луната този значителен принос изчезва. Нашите измервания от експеримента MARE показват, че въпреки че общите радиационни дози близо до Луната са по-високи от тези в околоземна орбита поради значителните нива на галактическа радиация, разликата не е толкова голяма, колкото човек интуитивно би очаквал“, отбелязва проф. Билски.

Новите радиационни детектори биха могли да помогнат за защитата на бъдещите астронавти

Флуоресцентните детектори от литиев флуорид на борда на „Артемида I“ са произведени по метода на Чохралски - техника за отглеждане на кристали. Учените от IFJ PAN за първи път са разработили технологията преди около десетилетие и продължават да я усъвършенстват оттогава.

Техният компактен размер е една от най-полезните им характеристики. С размери от само няколко милиметра (от порядъка на милиметри, а не сантиметри), детекторите са достатъчно малки, за да бъдат носени удобно от хора, което ги прави практически приложими за мониторинг на радиационното излагане по време на космически мисии.

Те също така осигуряват по-ясни изображения на следите от частици в сравнение с конвенционалните пластмасови детектори, изискващи химическо ецване. Тази подобрена резолюция позволява на учените да разграничават отделни следи дори когато радиационните дози са сравнително високи. В допълнение, кристалите могат да регистрират широк спектър от типове частици и енергии, което потенциално осигурява по-пълна картина на радиационната среда.

Друго предимство е способността им да откриват неутрони, особено когато кристалите са обогатени с изотопа литий-6. Когато неутроните взаимодействат с литиевите ядра, те могат да предизвикат ядрени реакции, които генерират вторични заредени частици. Тези частици оставят откриваеми промени в кристала, подобно на други форми на йонизираща радиация.

Заедно тези възможности правят детекторите от литиев флуорид обещаващ инструмент за изучаване на сложната радиационна среда отвъд Земята. Измерванията от „Артемида I“ предлагат по-ясна картина за това как се държи космическата радиация в близост до Луната и демонстрират как компактните детектори биха могли да помогнат на учените да оценят радиационното излагане по време на бъдещи мисии.

Изследването, проведено като част от проекта MARE, е подкрепено от безвъзмездна помощ от Националния научен център на Полша (NCN) по програмата OPUS.

Източник: sciencedaily    
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